Fuentes: New York Red Bulls, con interés en Cade Cowell quien no continuaría en Chivas

De acuerdo con fuentes, en información antes reportada por René Tovar, New York Red Bulls es uno de los clubes interesados en el fichaje de Cowell Maldonado, quien no pudo encajar en el Guadalajara después de despuntar con Fernando Gago.

A New York Red Bulls se sumarían dos clubes más del futbol de los Estados Unidos, nombre que no fueron revelados por la fuente en medio de las negociaciones para una virtual salida del club mexicano.