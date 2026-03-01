Getty Images Sport
Traducido por
Neil Warnock vuelve a salir de su retiro a los 77 años para entrenar a un club de séptima división
Un sorprendente regreso al banquillo
El hombre que simplemente no puede mantenerse alejado de la línea de banda ha vuelto oficialmente al juego. En una decisión que ha sorprendido a todo el mundo del fútbol inglés, Warnock ha vuelto a salir de su retiro a la edad de 77 años. El veterano estratega, que ha pasado más de cinco décadas dirigiendo varios equipos, ha respondido a una inesperada llamada de socorro del Torquay United, equipo de la séptima división. Esto se produce tras una repentina reorganización en su banquillo, lo que ha llevado al club a buscar una estabilidad inmediata.
Los Gulls se han despedido del entrenador Wotton y han recurrido rápidamente a un antiguo cerebro de la Premier League para estabilizar el barco. El regreso de Warnock supone un giro radical para un entrenador que parecía haber abandonado definitivamente el banquillo. Tras un breve periodo interino en la Premiership escocesa con el Aberdeen, Warnock confirmó oficialmente su retirada en abril de 2024. Ahora, regresa al área técnica para mantener el impulso ascendente del Torquay.
- Getty Images Sport
Rostro familiar en el Torquay United
Aunque este último anuncio ha sorprendido a muchos aficionados al fútbol, la participación de Warnock en el Torquay no es del todo inesperada. Lleva dos años colaborando estrechamente con el Torquay como asesor futbolístico, aportando su amplia experiencia al club de Devon entre bastidores. Su repentina transición de la sala de juntas al campo de juego supone una solución inmediata y a corto plazo para un club que actualmente ocupa un sólido cuarto puesto en la liga.
La jerarquía del club consideró claramente que una cara conocida era la mejor opción para mantener el impulso durante este periodo de transición. El Torquay anunció oficialmente la salida de Wotton y el nombramiento de Warnock en un comunicado formal. En él afirmaban: «Estamos muy agradecidos a Paul por su duro trabajo, profesionalidad y compromiso durante su etapa en el club. Neil Warnock se hará cargo del equipo para el partido del martes por la noche contra el Farnborough».
Especialista en promociones que baten récords
El currículum de Warnock como entrenador es sin duda uno de los más legendarios en la historia del fútbol inglés. Es famoso por ostentar el récord histórico de más ascensos como entrenador, tras haber guiado magistralmente a ocho equipos diferentes a subir puestos en la clasificación. Su etapa más emblemática fue sin duda la que pasó en el Sheffield United, el club al que apoyaba desde niño, donde llevó a los Blades a la Premier League en 2006 y a dos semifinales de las principales copas nacionales.
Más allá de su querido Bramall Lane, el toque de Midas de Warnock fue muy evidente tanto en Londres como en Gales. Dirigió con éxito memorables campañas de ascenso con el Queens Park Rangers y el Cardiff City, llevando a ambos clubes a la máxima categoría contra todo pronóstico. También disfrutó de una etapa significativa en el Crystal Palace, donde fue aclamado por salvar a los Eagles del borde del descenso. Su capacidad para galvanizar un vestuario sigue siendo su mayor baza.
- Getty Images Sport
Un último baile en el séptimo piso
Este inesperado salto a la séptima división contrasta radicalmente con el glamour y la intensa presión de la Premier League. Sin embargo, Warnock siempre ha prosperado en el corazón del fútbol comunitario y disfruta con los retos difíciles. Tras haber pasado por 16 equipos diferentes, luchando por sumar puntos desde la máxima categoría hasta la última división de la EFL, se espera que su carismática presencia atraiga una gran atención nacional hacia la división.
Por ahora, el acuerdo se considera estrictamente una medida temporal, aunque con Warnock nada es seguro en el fútbol. Su profunda pasión por el juego sigue intacta, y la oportunidad de guiar al Torquay a través de este periodo de incertidumbre era claramente demasiado tentadora como para dejarla pasar. Mientras los Gulls buscan un sucesor permanente, el hombre con más experiencia en el negocio tomará las riendas contra el Farnborough este martes.
Anuncios