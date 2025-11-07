MLS
Nehuen Benedetti, con la mira en el título de MLS Next Pro y escalar en New York Red Bulls
A menos de 48 horas de disputar la final por el título de la MLS Next Pro 2025 con New York Red Bulls II, Nehuen Benedetti, mediocampista argentino, deja en claro tanto el objetivo personal como grupal: alcanzar el primer campeonato así como llegar al primer equipo de MLS.
Tras dejar en el camino al Chicago Fire II y Philadelphia Union II, después de coronarse en la conferencia este con 58 puntos, el compromiso de este sábado ante Colorado Rapids será el último escalón para hacerse del título en manos del North Texas Soccer Club, filial del FC Dallas.
“Va a ser un lindo partido, una nueva final para nosotros así que nada, estamos preparándolo de la mejor manera, sabiendo la dificultad que va a llevar el partido, pero de la mejor manera”, mencionó a GOAL.
“Va a ser un momento importante, va a ser un momento importante, una final más, vamos a buscar lo mejor para el club, pero bueno, queda un paso más contra un gran rival, como venimos hablando, entonces, nada, va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, todo el club, cada uno individualmente está preparado para poder hacerlo, entonces vamos a ir en busca de eso”, agregó.
- Getty Images Sport
EL ATRACTIVO EN MLS: LIONEL MESSI Y LA LEGIÓN EUROPEA
Nehuen destaca la influencia de Lionel Messi para el fútbol de los Estados Unidos, en medio de su paso del fútbol de Argentina a la Unión Americana.
El juvenil argentino señala: “no por algo vino Lionel Messi” y quienes hicieron una larga carrera en el Viejo Continente.
“No por algo la MLS es muy grande, no por algo vino Messi, vienen muchos jugadores muy importantes que hicieron carrera en Europa, entonces, creció, creció, va a seguir creciendo mucho entonces, nada, para mí, cuando me dijeron de venir, obviamente dije que sí porque iba a ser un paso muy importante en mi carrera, y bueno, lo está haciendo para crecer en todo sentido, entonces, nada, más que nada a este club, entonces, la verdad que muy contento”.
“Es atractiva, no solamente jugadores argentinos, vienen de todas partes, porque trabajan bien, porque hacen las cosas bien, y porque es atractiva, porque es para mejorar, porque es una gran liga, no hace falta que lo diga yo, ni mucho menos, pero sí, para mí es un gran paso, estoy muy contento de poder jugar, de poder seguir creciendo acá, entonces, para mí la felicidad es máxima, y encima el primer año que vine, bueno, me tocó estar en un buen equipo, competir en un nivel muy alto, entonces, se acompañó todo en mi caso, pero sí, si vamos específicamente a la pregunta, yo creo que es atractiva para todo el mundo”.
- Getty Images Sport
MICHAEL BRADLEY, UN REGALO PARA BENEDETTI.
Benedetti se encontró en New York Red Bulls II con Michael Bradley, leyenda del futbol de los Estados Unidos, a quien le pone la etiqueta de “regalo” pues ocupaba la misma posición cuando se encontraba en activo.
“Es como un regalo tenerlo a él, porque con la experiencia que tiene, con la carrera que hizo, con todo lo que sabe de fútbol, bueno, habla por sí solo, no hace falta que lo diga yo, pero sí, aporta un montón, es un grandísimo entrenador. Entonces, bueno, nos mejora, nos mejora individualmente a cada uno, mejora el equipo, y nada, no es casualidad donde estamos, digamos, ¿no?”.
“Lleva todo un trabajo individual de los jugadores, de todo un cuerpo técnico, de todo el staff, entonces, nada, ellos trabajan muy bien, nos aportan mucho, y bueno, específicamente él, qué sé yo, yo soy medio campista, entonces siempre te ayuda a mejorar, a mejorar como jugador, entonces eso para mí es muy importante”, expresó.
- MLS
LLEGAR A LA PRIMERA DIVISIÓN
Pese al momento que vive con el club de MLS NEXT PRO, no deja de lado el objetivo de escalar hasta el primer equipo dirigido por Sandro Schwarz.
Benedetti ha señalado que el club filial es sólo el primer escalón para poder hacerse de un lugar en la máxima categoría, con un campeonato en la mira.
“Exactamente, exactamente, en lo personal, ese es mi objetivo, para eso es a lo que vine, para seguir creciendo en mi carrera, tanto colectiva como individual, entonces bueno, esta va a ser una linda oportunidad que seguramente se va a dar, entonces, nada, yo seguir preparándome, pero bueno, esto de todos los días, de seguir preparando de partido a partido, entonces el fútbol te lleva mucho a eso, y nada, yo voy buscando lo mejor para mí individualmente y para el club, obviamente”.
LA RIVALIDAD CON LA LIGA MX
El ex Estudiantes de la Plata de 20 años entiende la importancia de la rivalidad entre MLS y Liga MX, puntualizando que sin ella no habría competencia en el futbol.
“Sí, bueno, la Liga de México también, es muy competitiva también, son de las dos mejores de la región, de las dos mejores de América, pasa lo mismo, no sé, yo vengo de Sudamérica, entre Argentina, Brasil, Uruguay, en Comebol, en Sudamérica, pasa lo mismo, porque bueno, porque eso es lo lindo del fútbol, en Europa pasa lo mismo, entre las diferentes ligas van compitiendo, eso es lo lindo que hace el fútbol".
"Personalmente disfruto mucho de esas rivalidades porque es lo que hace crecer al fútbol, lo que lo mantiene vivo, si no hubiera competencia, y mientras más la competencia sea alta, más atractivo es, entonces estamos hablando de dos ligas que son muy importantes, que tienen un altísimo nivel, entonces, a mí me gusta mucho”.
Anuncios