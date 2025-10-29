AFP
'Necesitamos paciencia' - La Federación Mexicana de Futbol respalda a Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026
- Getty Images Sport
El Tri mantiene a Aguirre como su timonel para 2026
El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, defendió el trabajo de Javier Aguirre y descartó cualquier discusión sobre un cambio en el banquillo, asegurando que la federación mantiene plena confianza en su plan a largo plazo. México llega a este momento tras una derrota por 4-0 ante Colombia y empates frente a Japón, Corea del Sur y Ecuador.
“Javier ha creado un gran ambiente dentro del equipo y ha transmitido el nivel de compromiso que espera de sus jugadores”, declaró Sisniega.
“Todo va por buen camino. Necesitamos paciencia. Es un proceso, y él debe seguir definiendo la alineación que llegará al Mundial. Aún quedan varias fechas clave por delante.”
- AFP
El Tri funciona como una familia bajo la dirección de Aguirre
Sisniega destacó que el liderazgo de Aguirre ha sido clave para restaurar la unidad y el enfoque dentro del vestuario. “Ha sido fundamental para este equipo”, afirmó el presidente de la FMF. “Ha logrado construir un ambiente positivo y cuenta con la plena confianza de los jugadores. Creemos que está yendo en la dirección correcta.”
- Getty Images Sport
México con proyecto a largo plazo hasta 2030
Mirando hacia el futuro, Sisniega señaló que algunos de los jóvenes talentos de la Copa Mundial Sub-20 2023 podrían empezar a integrarse al equipo senior, aunque la mayoría sigue preparándose con la Copa Mundial 2030 en mente. “Todos vimos la gran calidad de esa generación. La mayoría está más orientada hacia 2030, pero es posible que uno o dos puedan dar el salto”, explicó.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
La selección mexicana regresa a la acción en la próxima ventana internacional, enfrentando a Uruguay el 15 de noviembre en Torreón y a Paraguay el 18 de noviembre en el Alamodome. Se espera que Aguirre alinee un equipo muy similar al que debutará en la Copa del Mundo 2026.
Anuncios