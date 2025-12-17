'¡Necesitamos a Lionel Messi!' - El nuevo candidato a la presidencia del Barcelona promete 'hacer lo que sea necesario' para traer de vuelta al astro de Inter Miami al Camp Nou

A Ciria le preguntaron sobre Messi durante una sesión de preguntas y respuestas con los socios del club y respondió: "Ya dijimos en 2021 que él era el mejor puente generacional en términos deportivos y un motor económico. Necesitamos a Leo Messi y haremos lo que sea necesario para traerlo de vuelta."

Sin embargo, Ciria no ofreció aclaraciones sobre qué papel podría desempeñar Messi. El jugador de 38 años recientemente firmó una extensión de contrato por tres años con el equipo de la MLS Inter Miami, lo que sugiere que un regreso como jugador para ayudar al actual equipo del Barca de Hansi Flick es muy improbable. Sin embargo, Messi ha declarado repetidamente su deseo de regresar a Barcelona para vivir con su familia una vez que termine su tiempo en la MLS. De hecho, reveló cuánto extraña Barcelona después de hacer un viaje secreto de regreso al Camp Nou recientemente, publicando en Instagram: "Anoche volví a un lugar que extraño con mi alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que un día pueda volver, y no solo para decir adiós como jugador, ya que nunca lo hice…”