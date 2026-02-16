Getty Images Sport
«Necesita estar en su mejor momento»: el director del Bayern de Múnich aborda el futuro de Manuel Neuer mientras el gigante alemán sopesa renovar el contrato del «legendario» portero
Rendimiento por encima del sentimiento
La incertidumbre sobre el futuro de Neuer ha suscitado un gran debate en Alemania, y muchos piden que el club le renueve el contrato. Incluso hay quien sugiere que podría volver a la selección nacional para el Mundial debido a las dificultades de Marc-Andre ter Stegen en el Barcelona y el Girona.
Al hablar de los requisitos específicos para una renovación, Eberl afirmó que las expectativas del club siguen siendo increíblemente altas a pesar de la veteranía de Neuer. «Debe ser capaz de rendir al máximo nivel, tal y como lo está haciendo actualmente. Eso también tendría que ser así en la próxima temporada», explicó Eberl a Sport1. «Se trata de cómo se siente Manuel, si quiere y si se ve capaz de rendir al mismo nivel durante un año más. A sus casi 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros de Europa».
El director deportivo hizo hincapié en que es esencial mantener una conversación honesta sobre la motivación. «Por supuesto, tiene que continuar. Hay que hablar sobre cuál es su motivación y su tensión. Como club, eso es lo que esperamos y queremos averiguarlo junto con él». Aunque el propio jugador ha sugerido que lo pensará más hacia el final de la temporada, el club ya está evaluando sus opciones a largo plazo para garantizar que la posición siga estando asegurada.
La planificación de la sucesión y el factor Jonas Urbig
A pesar de la emblemática figura de Neuer, el Bayern ya se está preparando para la vida después de su capitán. La aparición de Jonas Urbig ha proporcionado al club un posible sucesor, y el director general Jan-Christian Dreesen reveló recientemente que Neuer está participando activamente en el desarrollo del joven guardameta. Este plan de transición interno permite al gigante bávaro evitar una compra precipitada en el mercado de fichajes.
Eberl cree que la variedad de opciones con las que cuenta actualmente el club le coloca en una posición de fuerza. «Manuel no es un "traspaso interno" normal, sino una leyenda, y juega como portero en una posición muy decisiva», añadió Eberl. «Nuestra situación en la portería es cómoda, con Manuel como número 1, Jonas Urbig detrás de él, Sven Ulreich como jugador experimentado y Alexander Nubel, que sigue cedido en el VfB Stuttgart. No estamos persiguiendo ningún desarrollo, sino que podemos hablar con tranquilidad con todas las partes implicadas. Y la primera persona con la que tenemos que hablar es Manuel».
Upamecano ficha mientras Eberl critica los «excesos» del mercado
Aunque la situación de la portería sigue siendo incierta, el Bayern ha asegurado sus bases defensivas al firmar un nuevo contrato a largo plazo con Dayot Upamecano hasta 2030. Eberl admitió que las negociaciones fueron difíciles, pero necesarias para evitar los costes cada vez mayores del mercado de fichajes actual. El director deportivo del Bayern señaló los astronómicos precios que se pagan en otros clubes europeos como justificación para invertir fuertemente en sus propias estrellas consolidadas.
«Las negociaciones no fueron nada fáciles, pero tampoco suelen serlo», afirmó. «Siempre hay cuestiones, deseos y expectativas por ambas partes que hay que conciliar. Desde el principio quedó claro que Dayot quería ampliar su contrato, así que solo era cuestión de encontrar soluciones. Y lo conseguimos».
Eberl añadió: «Por supuesto, las renovaciones de contrato cuestan dinero. Pero cuesta aún más cuando tengo que comprar jugadores de la calidad de Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies o Dayot Upamecano, si es que se pueden encontrar. Por ejemplo, Jeremy Jacquet, del Rennes, habría sido un gran jugador para nosotros. Pero cuando vemos que se va al Liverpool con 19 años por 70 millones de euros, según se dice, tenemos que pensar en lo mejor para el Bayern de Múnich. Y nuestra respuesta fue intentar renovar el contrato de Dayot. Conoce el club, está en su mejor momento y es uno de los mejores centrales del mundo. Tanto desde el punto de vista deportivo como financiero, es la decisión correcta. Por eso lo llamo «traspaso interno».
Estrategia de transferencia y el camino por delante
Eberl también abordó la creciente influencia de los representantes de los jugadores, admitiendo que los «excesos» del negocio de los agentes han aumentado enormemente en los últimos años. Reflexionando sobre su mandato, expresó su satisfacción por la estabilidad de la plantilla actual y la capacidad del club para planificar el mercado de fichajes de verano desde una posición de poder.
«Estos excesos han aumentado enormemente, especialmente en los últimos años, y a veces los factores externos tienen un impacto. Pero, por regla general, podemos ignorarlos. Las personas que se sientan a la mesa de negociaciones conocen la situación actual y lo que se ha discutido. Las distracciones que mencionas deben gestionarse con el mismo cuidado que el contenido de las negociaciones».
Añadió: «Siempre es malo tener que ir de compras con hambre. Con los fichajes y las renovaciones que hemos conseguido, podemos mirar con tranquilidad. Siempre estamos interesados en reforzar la plantilla en áreas específicas, pero ya no estamos sometidos a la misma presión intensa. Podemos comprar de forma selectiva y estratégica».
