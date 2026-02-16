«Necesita estar en su mejor momento»: el director del Bayern de Múnich aborda el futuro de Manuel Neuer mientras el gigante alemán sopesa renovar el contrato del «legendario» portero

La incertidumbre sobre el futuro de Neuer ha suscitado un gran debate en Alemania, y muchos piden que el club le renueve el contrato. Incluso hay quien sugiere que podría volver a la selección nacional para el Mundial debido a las dificultades de Marc-Andre ter Stegen en el Barcelona y el Girona.

Al hablar de los requisitos específicos para una renovación, Eberl afirmó que las expectativas del club siguen siendo increíblemente altas a pesar de la veteranía de Neuer. «Debe ser capaz de rendir al máximo nivel, tal y como lo está haciendo actualmente. Eso también tendría que ser así en la próxima temporada», explicó Eberl a Sport1. «Se trata de cómo se siente Manuel, si quiere y si se ve capaz de rendir al mismo nivel durante un año más. A sus casi 40 años, sigue siendo uno de los mejores porteros de Europa».

El director deportivo hizo hincapié en que es esencial mantener una conversación honesta sobre la motivación. «Por supuesto, tiene que continuar. Hay que hablar sobre cuál es su motivación y su tensión. Como club, eso es lo que esperamos y queremos averiguarlo junto con él». Aunque el propio jugador ha sugerido que lo pensará más hacia el final de la temporada, el club ya está evaluando sus opciones a largo plazo para garantizar que la posición siga estando asegurada.