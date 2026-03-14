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Napoli Lecce Serie AGetty Images

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Nápoles-Lecce, las notas de CM: Politano, el alma del equipo; Alisson, sensacional. Siebert da un susto

NÁPOLES

Meret 5,5: no siempre seguro en las salidas, sobre todo en las más largas. Le falta más comunicación con sus compañeros.

Beukema 6: no comete errores graves, partido de control.

Buongiorno 6: tras un comienzo bastante discreto, mejoró en la segunda parte, cuando logró tomarle la medida a Stulic y ganó más duelos físicos.

Olivera 6,5: partido ordenado, sin demasiados errores, aunque le cuesta un poco arrancar.

Politano 7,5: se entrega al máximo en busca del gol, que llega en la segunda parte con un bonito remate de volea tras un saque de esquina. Por lo demás, partido con carácter, incluso cuando en la primera parte el equipo le sigue poco.

(desde el minuto 28 de la segunda parte, Gutiérrez: s.v.)

Gilmour 6,5: sus jugadas entre líneas son fundamentales para el ritmo del partido. Sus pases rápidos en vertical para romper la línea defensiva rival son siempre una pesadilla y a menudo logran liberar a sus compañeros en ataque.

Anguissa 5: partido para olvidar para el centrocampista, que hoy parece muy cansado físicamente. Por ahora, todavía en fase de adaptación tras la larga parada.

(desde el 1' de la 2ª parte, McTominay 6: buena entrada en el campo, aporta más calidad a la construcción del juego.)

Spinazzola 6: mejor en fase ofensiva, mientras que en la defensiva tiene algunas dificultades. En conjunto, sin embargo, su actuación es suficiente.

(min. 28 de la 2ª parte: Mazzocchi 6: se dedica sobre todo a la fase defensiva, de forma eficaz y ordenada.)

Elmas 5: poco presente en la maniobra ofensiva, poco peligroso, sustituido acertadamente a mitad del partido.

(desde el minuto 1 de la segunda parte, De Bruyne 6,5: muy buena su entrada en el campo tras la larga lesión. Recupera el liderazgo del centro del campo, haciéndose notar también entre sus compañeros.)

Alisson Santos 6,5: ha cumplido con su papel, aunque ante la portería le ha faltado siempre esa agresividad necesaria para encontrar la jugada decisiva. No obstante, su presencia siempre es importante.

(desde el minuto 40 de la segunda parte, Nascimento: s.v.)

Hojlund 6,5: marca el importante gol del empate; en general, su actuación fue positiva, aunque en los últimos minutos desapareció un poco del campo, también vigilado por su compañero De Bruyne)

Entrenador: Antonio Conte 6: en la primera parte, el equipo no consigue dar lo que el entrenador pide, pero algunos jugadores están claramente fuera de forma. Mejor en la segunda parte, en la que, gracias a los cambios, le da la vuelta al partido.

  • LECCE

    Falcone 6: sin duda, poco culpable de los goles encajados; además, salvó un par de ocasiones gracias a su buena reacción.

    Danilo Veiga 5,5: bien en la primera parte, más metido en el juego y más atento en defensa. En la segunda parte, con el Nápoles mucho más adelantado, se ve bastante en apuros y deja espacios valiosos a los rivales.

    Siebert 6,5: marca el gol que desbloquea el partido y, en general, hace un buen partido, entrando en los duelos sin miedo.

    Thiago 6: Mantiene bien su posición en el campo, con buen ritmo y lectura del juego. En los últimos minutos sufre un poco el cansancio.

    Gallo 6: en la primera parte consigue dar mucho empuje al juego ofensivo, ofreciendo también algunas asistencias interesantes. Da un paso atrás en la segunda parte del partido, con algunos errores en la fase de contraataque que se podrían haber evitado.

    (desde el minuto 34 de la segunda parte, Ndaba: s.v.)

    Ngom 6: Partido intenso, disputado en todo el campo. Jugador con margen de mejora.

    (min. 41 de la segunda parte, Fofana: s.v.)

    Ramadani 6: empieza bien, gestiona el centro del campo variando por toda la línea de ataque.

    Coulibaly 5: le costó mucho entrar en el partido. A menudo llegó tarde a los balones divididos, fue sustituido acertadamente.

    (desde el minuto 1 de la segunda parte, Gandelman 6: entrada positiva al campo, se entrega mucho en fase defensiva y también se hace notar en los contraataques.)

    Pierotti 5: poco peligroso en fase ofensiva, con dificultades y bien marcado por los defensas rivales.

    (min. 34 de la 2ª parte, N'Dri: s.v.)

    Stulic 6: se premió su tenacidad en ataque, aunque a veces se le dejó demasiado solo.

    (desde el minuto 12 Cheddira 5: entra pero se le ve poco. Sin duda, podría haber hecho más.)

    Banda 6,5: el más peligroso de los suyos. Rápido por la banda, no tiene miedo de intentar el regate.

    Entrenador: Di Francesco 6: El Lecce se presenta en Nápoles ordenado y bien posicionado en el campo. En la segunda parte paga cara la técnica de los rivales.

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