'Nadie estará preparado' para el retiro de Lionel Messi, ya que el compañero de equipo de Argentina está en la oscuridad sobre el posible traspaso del ícono del Barcelona
Tagliafico reflexiona sobre el legado de Messi y la sorpresa en el Camp Nou
Pocos jugadores han estado más cerca de presenciar la grandeza perdurable de Messi que Tagliafico. Mientras La Albiceleste se prepara para su amistoso contra Angola, el defensor del Lyon habló con franqueza sobre lo que podría significar la eventual despedida de Messi para el fútbol mundial y por qué nadie, ni siquiera sus compañeros de equipo, puede imaginar el día en que finalmente se retire.
La reciente visita de medianoche del jugador de 38 años al recientemente renovado Camp Nou de Barcelona reavivó las especulaciones sobre un posible regreso a corto plazo a su club de infancia. La estrella del Inter Miami, actualmente en la temporada baja de la MLS, compartió una publicación emotiva sobre “extrañar el lugar con su alma”, lo que llevó a los aficionados a soñar con un último baile en Cataluña.
Tagliafico, sin embargo, admitió que incluso en el vestuario de Argentina sigue siendo incierto el próximo movimiento de Messi o cuándo llegará el inevitable final.
"Nadie estará preparado para cuando Leo se haya ido" - Tagliafico
En una entrevista con Radio La Red, la ex estrella del Ajax habló con admiración y melancolía al ser consultado sobre el posible retiro de Messi: “Ha estado jugando en Argentina durante 20 años. Es completamente inusual. Nadie estará preparado para cuando Leo se vaya. Él decidirá cuándo ya no esté. Tal vez, una vez que deje de jugar, se quede en el cuerpo técnico o tenga algún papel en la selección nacional.”
Hablando sobre la aparición sorpresa de Messi en el Camp Nou, Tagliafico confesó que el equipo se sorprendió con las imágenes compartidas en línea, y admitió que ni siquiera él sabe qué le depara el futuro al capitán ganador de la Copa del Mundo.
“Hubo un gran alboroto por la foto que tomó en el Camp Nou porque fue una sorpresa. No sé cuál es la situación, por la Ley Beckham. Podría ir durante el receso de la MLS, pero sinceramente no sé qué hará. Tampoco es fácil, especialmente con el Mundial tan cerca. No creo que sea sencillo.”
'Tenemos que demostrarlo de nuevo' - Tagliafico sobre la mentalidad de Argentina en el Mundial
El veterano lateral también discutió la preparación de Argentina para la Copa del Mundo 2026, instando a la calma a pesar de su éxito bajo Lionel Scaloni y restando importancia a su etiqueta de favoritos.
“En una escala del 1 al 10, creo que estamos en un cinco”, dijo. “Ni muy poco, ni mucho. Lo estamos tomando paso a paso, como en el último Mundial.”
También reflexionó sobre la autoconfianza y la ocasional arrogancia que define la cultura futbolística de Argentina: “También la buscamos, los argentinos, con esa arrogancia que tenemos. Obviamente, siendo campeones del mundo, tenemos que demostrarlo, pero ese picante, esa picardía, también es buena, porque al final, terminan respetándonos. Tienen que respetarnos. La gente sabe el calibre que tiene Argentina hoy. Lo ganamos con nuestro esfuerzo. A veces se habla demasiado, pero estamos bien, felices. Si se dicen cosas, no sé si es enojo o envidia... Las cosas están yendo bien. Tenemos que seguir trabajando.”
Los planes para la Finalissima siguen siendo inciertos de cara a la Copa del Mundo 2026.
Tagliafico también abordó los informes de un partido de Finalissima entre Argentina y España, que podría tener lugar en el Estadio Lusail en Doha, el mismo lugar donde Messi levantó la Copa del Mundo en 2022.
“Hay conversaciones y rumores, pero nada está confirmado aún. Si ocurre, será un gran partido. España es uno de los mejores equipos en este momento. Al final, ese tipo de partidos competitivos te muestra cómo está el equipo, pero también es solo un juego; podría no reflejar lo que podría pasar en el Mundial. Tengo la suerte de haber jugado en Mundiales, y eso lo cambia todo. El primer partido es un estímulo diferente, motivaciones diferentes. Podrías pensar, ‘Si le ganamos a España, estaremos en una posición mucho mejor.’
Advirtió que los resultados tempranos no deben sobreinterpretarse: "Por el contrario. Le ganamos a Italia en la preparación para Qatar y perdimos el primer partido. Marca una gran diferencia. Son un gran oponente, eso es seguro. Puedes tener una idea de su nivel, pero no cambiará mucho para el Mundial.”
Mientras que la participación de España depende de su ruta de clasificación, Argentina ya está buscando mantener el impulso de cara a 2026 con las palabras de Tagliafico sirviendo como un recordatorio de que incluso en medio de la especulación sobre el futuro de Messi, el enfoque de la Albiceleste sigue firmemente en defender su corona.
