N'Golo Kanté rescinde contrato con Al-Ittihad y apunta al Fenerbahçe en su regreso a Europa
FIFA aprueba el fichaje tras el drama del plazo límite
La saga del traspaso de Kanté al Fenerbahçe llegó a buen puerto menos de 24 horas después de que pareciera fracasar. Según el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista firmó un contrato que lo mantendrá en Estambul hasta el verano de 2028.
El desenlace supone un gran alivio para el club turco, que se había visto sorprendido tras el vencimiento del plazo inicial sin ratificación. La FIFA aprobó finalmente la inscripción, tras aceptar la apelación del Fenerbahçe por los problemas técnicos ocurridos en la ventana del Sistema de Correlación de Transferencias (TMS).
Al-Ittihad también confirmó oficialmente la salida en redes sociales: “El club acepta vender el periodo restante del contrato de N’Golo Kanté”. Esto permitió al campeón del mundo concretar su salida de la Saudi Pro League y unirse de inmediato al Fenerbahçe, poniendo fin a la incertidumbre que rodeó su futuro durante las últimas 48 horas.
Errores administrativos superados tras una furiosa declaración
La confirmación del acuerdo supone un giro inesperado respecto a lo ocurrido el martes, cuando el traspaso —que también habría implicado el paso de Youssef En-Nesyri de Turquía a Arabia Saudí— parecía totalmente frustrado. El Fenerbahçe había publicado un comunicado enérgico, culpando directamente al Al-Ittihad por un error en la introducción de datos en el TMS que provocó el incumplimiento del plazo. El club turco aseguró que había cumplido con todos los requisitos, incluidos los reconocimientos médicos y el papeleo, solo para verse perjudicado porque sus homólogos saudíes no cargaron a tiempo los documentos necesarios.
El comunicado reflejaba una tensión evidente entre ambos clubes, con el Fenerbahçe acusando al Al-Ittihad de dejarlos “en visto” sin justificación. Sin embargo, el trabajo intenso entre bastidores y las negociaciones con la FIFA dieron finalmente resultado. La luz verde del organismo sugiere que se reconoció el carácter técnico del error y se ejerció discreción para permitir completar el traspaso fuera de los estrictos parámetros de la ventana, o se validó la marca de tiempo del intento original.
La resolución asegura que el Fenerbahçe no pierde a su principal objetivo para el mediocampo, transformando lo que parecía un desastre administrativo y un golpe de relaciones públicas en un éxito estratégico en el mercado.
En-Nesyri se dirige a Yeda en dirección opuesta
Mientras Kanté aterriza en Estambul, el delantero marroquí Youssef En-Nesyri ha completado con éxito su traslado en dirección contraria. Al-Ittihad confirmó oficialmente su incorporación a través de sus redes sociales, tras oficializarse el fichaje de Kanté.
La materialización del traspaso de En-Nesyri fue fundamental para desbloquear la operación de Kanté. Inicialmente, se temía que los mismos errores administrativos que retrasaban la salida del francés dejaran al delantero atrapado en Turquía.
En-Nesyri se despide del Fenerbahçe tras una etapa irregular, aunque su valor sigue siendo alto en la región. Su llegada a Yeda aporta al equipo de la Saudi Pro League una amenaza ofensiva significativa, resolviendo la búsqueda de un delantero centro y, al mismo tiempo, facilitando la salida de una estrella extranjera de alto salario como Kanté para equilibrar la plantilla.
Un gran impulso para la recta final por el título
Asegurar a Kanté es toda una declaración de intenciones para el Fenerbahçe, que busca reafirmar su hegemonía nacional y dar un paso firme en Europa. El colapso inicial del acuerdo había dejado desanimados a cuerpo técnico y aficionados, sobre todo por el rol táctico específico que se había previsto para el francés. Su capacidad para cortar el juego y lanzar al equipo hacia adelante era la pieza clave que faltaba para completar la estructura del plantel.
Kanté hará su regreso a Inglaterra a finales de este mes, cuando el Fenerbahçe se enfrente al Nottingham Forest en la eliminatoria de play-off de la Europa League. En la liga doméstica, el club de Estambul marcha actualmente segundo, a tres puntos de sus eternos rivales y campeones vigentes, el Galatasaray.
