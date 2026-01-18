Getty/GOAL
¿Muy viejo para el Chelsea? Vinícius Júnior desata debate y atrae miradas en la Premier League
Interés de Arabia Saudita y la Premier League crece mientras se frena su renovación
Vinícius se acerca al último año de su contrato en la capital española, lo que obliga al Real Madrid a tomar decisiones clave sobre su futuro. La renovación del internacional brasileño sigue siendo una opción real, sobre todo tras la salida de Xabi Alonso, un técnico con quien tuvo diferencias.
En el club ya se preparan nuevas conversaciones con el jugador, con la intención de alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Sin embargo, Vinícius se ha mantenido en silencio respecto a sus planes y prefiere conservar todas sus alternativas abiertas.
Mientras tanto, desde la Saudi Pro League aseguran que existen ofertas muy atractivas para el brasileño, cuyas cifras resultan difíciles de ignorar. A la par, varios clubes importantes de la Premier League también lo siguen de cerca.
Por qué Vinícius difícilmente llegará al Chelsea
El Chelsea es uno de los clubes interesados, pero Jody Morris —exjugador y entrenador en el oeste de Londres— no cree que el traspaso pueda concretarse por una cifra tan elevada.
En declaraciones a AceOdds, comentó: “Personalmente, me encanta Vinícius Jr. Estuvo brillante en la Supercopa de España. ¡Qué gol marcó! Tenía completamente controlado a Koundé.
¿Me gustaría ficharlo? Por supuesto. Pero creo que es demasiado mayor para esta directiva. Sé que tiene 25 años, casi 26, y no sé cuánto tendríamos que pagar por él. El club ya ha hecho muchos movimientos financieros y no estoy seguro de que haya margen para una operación de ese tamaño.
¿Lo querría en el Chelsea? Sin duda. Pero no sé si es posible traerlo y, siendo Vinícius, ¿de verdad querrías ir al Chelsea en este momento? Con la situación actual del club, parece más un sueño que una posibilidad real. Es un fichaje de ‘cuento de hadas’. Yo no lo veo.”
¿Refuerzo bajo el arco? Chelsea, tras los pasos de Maignan
Jody Morris también se refirió a los rumores que apuntan a que el Chelsea estaría buscando un nuevo portero titular para el verano de 2026, con la intención de reforzar una posición que actualmente ocupa el español Robert Sánchez.
Se ha vinculado a los Blues con el guardameta del AC Milan, Mike Maignan, quien se encamina hacia la agencia libre. Sin embargo, Morris considera que el club dejó pasar una gran oportunidad al permitir que el Manchester City fichara a Gianluigi Donnarumma desde el Paris Saint-Germain.
Sobre la situación en la portería, Morris comentó:
“No creo que el Chelsea deba lanzarse sin más por Mike Maignan. Cuando Donnarumma estuvo disponible el verano pasado, ese era el portero por el que realmente debieron apostar.
Robert Sánchez ha mejorado mucho esta temporada. Pero ¿es el arquero que te llevará al siguiente nivel en los próximos tres o cuatro años? No estoy seguro. Si el club piensa reemplazarlo, tendría que ser por alguien claramente superior, no solo por un competidor.
Sánchez ha dominado su área: ha estado excelente en los centros, en los tiros libres y en la salida rápida para iniciar los ataques. Si Maignan llega para sustituirlo, tendrá que demostrar que está a un nivel más alto, porque Donnarumma es un portero de clase mundial que marca la diferencia y puede cambiar el rumbo de un equipo.”
Chelsea, el gigante que nunca cierra la cartera
Robert Sánchez ha sido el portero de confianza tanto para Enzo Maresca como para el nuevo técnico del Chelsea, Liam Rosenior, durante esta temporada. Sin embargo, el club londinense se mantiene activo en el mercado y siempre busca reforzar su plantilla, por lo que no se descartan posibles movimientos por figuras como Vinícius Jr. o Mike Maignan en el futuro.
