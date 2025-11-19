'Mucho malentendido' - Leonardo revela detalles sobre los dos difíciles años de Lionel Messi en el PSG

En el verano de 2021, el jefe del PSG, Nasser Al-Khelaifi, convenció a Messi de unirse al club tras su salida del Barça.

Messi, Kylian Mbappé y Neymar formaron el trío ofensivo más glamuroso del fútbol europeo en ese momento. Sin embargo, el equipo de estrellas del PSG no funcionó. Messi ayudó a conseguir títulos consecutivos de la Ligue 1, pero no pudo inspirarlos más allá de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Messi individualmente tuvo varios problemas en el club, incluyendo un deterioro en su relación con los aficionados en París, y eso finalmente llevó a que la leyenda argentina dejara el Parc des Princes para unirse al equipo de MLS Inter Miami, propiedad de David Beckham.