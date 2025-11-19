'Mucho malentendido' - Leonardo revela detalles sobre los dos difíciles años de Lionel Messi en el PSG
La relación Messi-PSG nunca funcionó
En el verano de 2021, el jefe del PSG, Nasser Al-Khelaifi, convenció a Messi de unirse al club tras su salida del Barça.
Messi, Kylian Mbappé y Neymar formaron el trío ofensivo más glamuroso del fútbol europeo en ese momento. Sin embargo, el equipo de estrellas del PSG no funcionó. Messi ayudó a conseguir títulos consecutivos de la Ligue 1, pero no pudo inspirarlos más allá de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Messi individualmente tuvo varios problemas en el club, incluyendo un deterioro en su relación con los aficionados en París, y eso finalmente llevó a que la leyenda argentina dejara el Parc des Princes para unirse al equipo de MLS Inter Miami, propiedad de David Beckham.
- AFP
Leonardo revela detalles sobre el tiempo de Messi en el PSG
Leonardo, quien se desempeñó como director deportivo del PSG desde 2019 hasta 2022, fue una de las figuras clave que trabajaron tras bambalinas para traer a Messi al club.
Ahora, casi dos años y medio después de la salida de Messi, Leonardo ha hablado sobre las dificultades del argentino en París. Le dijo a RMC Sport: "Messi quería quedarse en el Barça, pero desde el momento en que el Barcelona no pudo retenerlo, el PSG fue la primera opción. Después de eso, hubo muchos malentendidos. Fue difícil para él. Había estado en el mismo lugar durante 20 años y luego te mudas. Decir que no estaba feliz es una manera de defenderse. Hubo la eliminación en el Real Madrid [en la Liga de Campeones 2021-22]; fue complicado."
Rafinha sobre por qué el trío Messi-Mbappé-Neymar nunca funcionó
Hablando en el Charla Podcast el mes pasado, el ex-centrocampista del PSG y Brasil Rafinha explicó por qué la era de Messi nunca funcionó, ya que dijo: "Durante la pretemporada, en la primera sesión de entrenamiento donde todos estaban presentes, dije, 'Esto no puede funcionar'. Empecemos por el portero: Keylor Navas o Donnarumma. Quien no juegue estará furioso. Habrá discusiones, discusiones con el entrenador. "En defensa: Marquinhos, el titular, nadie lo reemplazará, [Presnel] Kimpembe, ídolo del PSG, y Sergio Ramos. Los tres mejores laterales para cada uno. En el ataque, [Angel] Di María, Mbappé, Neymar y Messi. ¿A quién sacas? Di María, por su peso dentro del equipo, y aun así, no es un jugador que puedas sacar. No puede funcionar. Para un entrenador, es imposible. Eran el mejor equipo del mundo en términos de jugadores, nombres, pero al mismo tiempo, difícil de gestionar. Yo no estaba jugando, así que estaba observando."
- Getty Images Sport
¿Cómo le va a Messi?
Después de ganar el MLS Supporters' Shield en 2024, Messi e Inter Miami ahora están mirando su primer título de la Copa MLS. Después de terminar la temporada regular como el máximo goleador con 34 goles, Messi espera llevar a su equipo al premio máximo. Con respecto a su futuro con los Herons, Messi firmó un nuevo contrato con el club el mes pasado, lo que ha extendido su estadía en Florida hasta 2028.
Sin embargo, Messi todavía tiene a Barcelona en su corazón. Recientemente pagó una visita sorpresa al recién renovado Camp Nou y compartió las imágenes en las redes sociales, junto con un pie de foto emotivo: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca pude hacerlo."