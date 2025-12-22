+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Morgan Rogers sigue causando estragos mientras los abucheos del Bernabéu se dirigen a Vinicius Jr: Ganadores y perdedores de la acción europea del fin de semana

Es esa época del año en la que las ligas de Europa comienzan a disminuir para sus recesos de invierno. Algunos países permiten que sus equipos de primera división descansen un período prolongado durante Navidad, mientras que otros solo estarán fuera de los calendarios por una semana más o menos. Mientras tanto, la Premier League continuará durante el periodo festivo mientras la carrera por el título se intensifica.

Y así, mientras que los equipos en Inglaterra, Italia y más tienen mucho con lo que ocuparse hasta el final del año, la mayoría de los equipos más grandes del continente no volverán a estar en acción hasta 2026, y por lo tanto necesitaban hacer declaraciones impactantes en sus últimos partidos del año calendario.

¿Pero quién logró hacerlo, y quién dejó un mal sabor de boca después de la acción del fin de semana? GOAL desglosa a los mayores ganadores y perdedores de toda Europa...

    GANADOR: Morgan Rogers

    Aparte de Erling Haaland, ¿hay en este momento algún jugador de la Premier League que esté produciendo mejores actuaciones que Morgan Rogers? Sin duda, el centrocampista del Aston Villa se ha catapultado a la conversación por el Jugador del Año con una racha de forma que le ha visto marcar seis goles en sus últimos seis partidos de liga para los sorpresivos aspirantes al título de Unai Emery.

    Su doblete para vencer al Manchester United el domingo también fue absolutamente sublime. Después de marcar impresionantes goles de knuckleball contra el Leeds United y el West Ham en las últimas semanas, Rogers demostró que también es capaz de realizar espectaculares tiros curvos con el interior de su pie derecho con sus magníficas definiciones en Villa Park. Su gol de apertura, anotado desde 25 metros después de que controló un balón largo y dejó atrás a Leny Yoro, mostró la confianza con la que el ex estrella juvenil de la academia del Manchester City está jugando en este momento.

    "Estoy tan, tan feliz porque es un luchador", dijo Emery sobre su goleador. "Es un buen chico, muy buen chico. Su compromiso con el Aston Villa es enorme, y su actitud cada día es realmente fantástica."

    La última exhibición de Rogers se produjo menos de 24 horas después de que Jude Bellingham anotara para el Real Madrid en su victoria sobre el Sevilla, y el debate sobre quién debería comenzar como el No.10 de Inglaterra en la Copa del Mundo se va a intensificar si ambos jugadores continúan produciendo al nivel actual. En este momento, es difícil argumentar en contra de que Rogers obtenga el visto bueno contra Croacia en Dallas en el debut de los Tres Leones.

    PERDEDOR: Alexander Isak

    El sábado debería haber sido un día de celebración para Alexander Isak. Convocado desde el banquillo al medio tiempo mientras el Liverpool buscaba superar al Tottenham con 10 hombres, el fichaje récord británico necesitó solo 11 minutos para abrir el marcador, anotando solo su segundo gol en la Premier League desde que llegó a Anfield desde Newcastle.

    Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de lanzamiento para Isak mientras busca establecerse en Merseyside mientras Mohamed Salah está en la Copa Africana de Naciones resultó ser particularmente agridulce para el internacional sueco, ya que quedó con un gran dolor por el intento de Micky van de Ven de evitar que anotara.

    Isak tuvo que ser ayudado a salir del campo antes de ser sustituido después de su impactante entrada, y los informes han sugerido desde entonces que ha sufrido una fractura en la pierna que amenaza con dejarlo fuera de juego durante meses. Dado que Hugo Ekitike llegó a anotar el gol del triunfo en la eventual victoria por 2-1 del sábado, el francés casi seguro tendrá ahora una pista libre para asegurar el puesto de delantero titular de los Reds mientras Isak se recupera.

    El exjugador del Borussia Dortmund solo podrá observar mientras lamenta un momento de mala suerte que también podría dejarlo fuera de los cruciales play-offs de clasificación para el Mundial de Suecia en marzo.

    GANADOR: Raphinha

    Raphinha se convirtió en tema de discusión en España la semana pasada después de que el delantero del Barcelona fuera omitido del Mejor XI Masculino de la FIFA para 2025. El internacional brasileño contribuyó con un total de 60 goles y asistencias a la causa del Barça la temporada pasada, pero fue superado por jugadores como Cole Palmer y Jude Bellingham cuando el equipo fue anunciado en la ceremonia en Doha.

    Hansi Flick describió el fracaso en recompensar a Raphinha como "una broma" antes del encuentro del domingo con el Villarreal, pero el extremo ha estado ansioso por hablar en el campo en lugar de centrarse en la falta de premios individuales, y mantuvo su buen estado de forma desde que regresó de una lesión en el Estadio de la Cerámica cuando abrió el marcador desde el punto de penalti en la victoria por 2-0 de los blaugrana sobre el Submarino Amarillo.

    En sus cuatro partidos como titular en La Liga desde que se perdió casi dos meses por una lesión en el muslo, Raphinha ha marcado cuatro goles y ha proporcionado una asistencia para ayudar al Barça a construir y mantener su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la cima de la tabla. Y aunque aún no está al mismo nivel que mostró el año pasado, todos los indicios apuntan a que 2026 será otro año de éxito atacante para el exjugador del Leeds, independientemente de si recibe el reconocimiento que su rendimiento merece.

    PERDEDOR: Vinicius Jr

    Sin embargo, las cosas no van tan bien para el compañero de equipo internacional de Raphinha, Vinicius Jr. El delantero del Real Madrid prometió una gira de venganza de las que hacen historia cuando se quedó sin el Balón de Oro 2024, pero los últimos 12 meses no han salido como esperaba el brasileño. Terminará 2025 habiendo marcado solo ocho goles en 34 apariciones en La Liga durante el año calendario, y actualmente está soportando una sequía de goles de 14 partidos que se remonta a la primera semana de octubre.

    En medio de afirmaciones de una ruptura en su relación con el entrenador Xabi Alonso que ha puesto en pausa las conversaciones sobre su contrato, Vinicius no ha parecido él mismo en los últimos meses, y las cosas tocaron un nuevo fondo el sábado cuando fue abucheado por la afición del Bernabéu cuando fue sustituido en la segunda mitad contra el Sevilla.

    "Los aficionados son soberanos y libres de expresarse, pero fue un partido complicado," dijo Alonso sobre la reacción a su número 7. "Valoro el momento del equipo, y con este tiempo libre, vamos a usar el momento para descansar y empezar con entusiasmo."

    Vinicius está lejos de ser la primera estrella del Madrid en sentir la ira de sus propios seguidores - solo pregúntenle a Gareth Bale - pero probablemente no haya un jugador en las filas de los Blancos que necesite más el descanso de invierno que el joven de 25 años mientras busca dejar atrás este año de pesadilla y comenzar a mirar hacia 2026.

    PERDEDOR: Roma

    Con los tres equipos principales de la Serie A - Inter, Napoli y AC Milan - participando en la Supercoppa Italiana en Arabia Saudita, la Roma, que ocupa el cuarto lugar, tuvo la oportunidad de mejorar sus posibilidades de título cuando se enfrentó a la Juventus el sábado. La victoria del equipo de Gian Piero Gasperini los habría colocado al nivel de puntos con los líderes, el Inter, en la cima, pero perdieron esa oportunidad al caer por 2-1 en Turín.

    De hecho, la Roma se encontraba en la cima de la clasificación de la Serie A a finales de noviembre después de un fuerte comienzo bajo el nuevo entrenador Gasperini, pero ahora han perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga, dejándose tres puntos por detrás habiendo jugado un partido más que sus rivales. De hecho, ahora estarán nerviosos mirando por encima del hombro ya que la Juve se acercó a un punto de los cuatro primeros con su victoria que fue asegurada por goles de Francisco Conceicao y Lois Openda.

    GANADOR: Fiorentina

    En el otro extremo de la tabla de la Serie A, ha sido una campaña miserable para la Fiorentina. La Viola se había forzado a entrar en la contienda por el título en esta época la pasada temporada, pero han caído en picada desde entonces, y llegaron al enfrentamiento del domingo con Udinese aún buscando su primera victoria en la liga de la temporada mientras se encontraban en el fondo de la tabla.

    Sin embargo, resultó ser la ocasión número 16 con suerte este fin de semana, aunque necesitaron una gran ayuda de sus visitantes. El portero del Udinese, Maduka Okoye, fue expulsado después de solo ocho minutos en Florencia por una entrada peligrosa sobre Moise Kean, y la Fiorentina pudo aprovechar al máximo su superioridad numérica para salir victoriosa 5-1, con Kean anotando dos veces en la segunda mitad para culminar una victoria que impulsa la confianza.

    El equipo de Paolo Vanoli todavía necesita demostrar que puede vencer a un equipo con 11 jugadores antes de que pueda pensar en sobrevivir al descenso, pero mientras se preparan para enfrentarse a un Parma que ocupa el puesto 17 en la próxima jornada, los seguidores de la Fiorentina ahora pueden soñar con una gran escapatoria de cara al Año Nuevo.

    PERDEDOR: RB Leipzig

    El Bayern Múnich sigue claramente en la cima de la Bundesliga mientras la máxima categoría alemana se toma un descanso de invierno, y por lo tanto, el interés de cara a 2026 probablemente se centrará en los equipos inmediatamente detrás de ellos y en la batalla por los lugares de la Liga de Campeones. Dado ese contexto, el choque del sábado entre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen fue el evento principal del último fin de semana antes de Navidad.

    El Leipzig ha estado en segundo lugar detrás del Bayern durante gran parte de la campaña hasta ahora, ya que se aprovechan de no tener fútbol europeo que ocupe sus jornadas entre semana. Sin embargo, después de perder en Union Berlin la semana pasada, volvieron a caer derrotados contra Leverkusen, perdiendo 3-1 a pesar de tomar la delantera con el gol de Xaver Schlager en el minuto 35.

    El equipo de Ole Werner se encontró detrás antes del medio tiempo a pesar de que rompieron el empate tarde en la primera mitad, y a pesar de realizar 21 tiros en el partido, no pudieron encontrar un segundo gol antes de que el adolescente Montrell Culbreath sentenciara el partido en el tiempo de descuento del segundo tiempo. El resultado los ha visto caer por debajo de Leverkusen y Borussia Dortmund al cuarto lugar, y volverán a la acción en enero con el Hoffenheim, que ocupa el quinto lugar, solo dos puntos detrás de ellos y amenazando su posición.

    GANADOR: PSV

    Otra carrera por el título que parece estar ya decidida es en la Eredivisie, donde el PSV ha abierto una brecha de nueve puntos en la cima en la mitad de la temporada. La victoria del domingo contra Utrecht, después de ir por detrás, extendió su racha ganadora en la liga a 11 partidos, y el equipo de Peter Bosz solo ha perdido puntos en dos de sus primeros 17 partidos de la campaña.

    Goles de Ricardo Pepi y el eterno Ivan Perisic aseguraron esta victoria por 2-1 mientras el PSV nuevamente aprovechó que sus principales rivales por el título, Feyenoord, perdieron puntos. El equipo de Robin van Persie había sido el líder inicial, pero solo ha ganado tres de sus últimos ocho partidos de liga tras el empate del domingo con Twente, quedándose cada vez más atrás de los campeones defensores.

    PERDEDOR: Brest

    La Ligue 1 ya está en su receso invernal, permitiendo que la Coupe de France tome protagonismo en el último fin de semana antes de Navidad. La novena ronda es donde los clubes de primera división entran en la competición, y mientras equipos como Paris Saint-Germain, Marsella y Lyon superaron con facilidad a sus oponentes de ligas inferiores, Brest fue la gran víctima, perdiendo ante Avranches de la tercera división el viernes.

    Una de las sorpresas de la temporada pasada en la Liga de Campeones, Brest está cómodamente en mitad de tabla en la Ligue 1 esta vez, pero se quedó lamiéndose las heridas al ser derrotado 5-4 en penaltis después de empatar 1-1 con sus modestos anfitriones. El equipo de primera división jugó la mayor parte del partido con 10 hombres después de que Julien Le Cardinal fuera expulsado a los 21 minutos, y eso les pasó factura, ya que significó que no pudieron superar a Avranches como muchos hubieran esperado.

    GANADOR: Wilfried Nancy

    Y finalmente, en Escocia, hubo alivio para el nuevo entrenador del Celtic, Wilfried Nancy, quien, en su quinto intento, finalmente registró su primera victoria a cargo de los Bhoys. Sin embargo, la victoria del domingo por 3-1 sobre el Aberdeen no fue tan sencilla como debería haber sido, ya que a pesar de que sus visitantes estaban con 10 hombres, el Celtic cedió el liderazgo con solo 16 minutos restantes, y requirió goles en los minutos 88 y 92 de Kieran Tierney y James Forrest, respectivamente, para superar el partido.

    "Puedo ver una mejora en cada partido", dijo Nancy, quien había supervisado cuatro derrotas consecutivas al comenzar su mandato tras su llegada desde el Columbus Crew. "Estoy feliz por los jugadores porque se lo merecían. Estoy feliz por los aficionados, estoy feliz por el club, estoy feliz por la directiva.

    "Los jugadores lo hicieron realmente bien. Golpeamos el poste cinco veces y nunca había visto eso en mi vida. Muchos equipos podrían haber estado abajo con todas las oportunidades que tuvimos, pero seguimos avanzando ola tras ola tras ola, y estoy realmente orgulloso de eso."

    El Celtic sigue a seis puntos del líder Hearts en la tabla de la Premiership, aunque con un partido pendiente, y Nancy estará deseoso de ahora construir algo de momentum antes de su primer derbi Old Firm contra el Rangers el 3 de enero.

