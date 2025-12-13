+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Antoine Semenyo Mohamed Salah GFXGOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Mohamed Salah y el Liverpool han terminado - ahora los Reds DEBEN asegurar a Antoine Semenyo para reemplazar al 'Rey Egipcio' en enero

¿Es así, entonces? ¿Es así como termina la historia de amor entre Mohamed Salah y el Liverpool? ¿Sin una despedida cariñosa en un Anfield que lo adora? ¿Solo una salida vergonzosa por la puerta trasera para el ídolo caído de la grada Kop? El enfrentamiento de la Premier League de este fin de semana contra el Brighton solo se suponía que sería el último juego de Salah para el Liverpool antes de viajar a Marruecos para representar a Egipto en la Copa Africana de Naciones, pero ahora existe la posibilidad de que nunca vuelva a jugar para el club.

Sigue siendo una idea difícil de asimilar. Hace seis meses, Salah estaba elogiando a Arne Slot por darle la libertad de causar estragos en la Premier League. En Elland Road el sábado pasado, efectivamente acusó al holandés de convertirlo en el chivo expiatorio por las dificultades del campeón esta temporada. 

Personajes como Steven Gerrard todavía esperan que prevalezca el sentido común, que se encuentre una forma de recibir a Salah de nuevo en el grupo después de que fue descartado para el viaje a Milán a mitad de semana. Pero gracias a la intrépida labor informativa de Clarence Seedorf, supimos después de la victoria por 1-0 sobre el Inter en San Siro que Slot no está de humor conciliador. Como resultado, se espera que Salah vuelva a ser excluido del equipo para la visita de Brighton, lo que significa que posiblemente ya hayamos visto lo último de 'El Rey Egipcio' con la camiseta del Liverpool.

Es una situación desesperadamente triste, especialmente para los aficionados, pero no es algo en lo que la directiva realmente pueda permitirse detenerse si la relación entre el gerente y el jugador realmente está rota sin remedio. De hecho, el único aspecto positivo de esta situación tremendamente negativa para el Liverpool es que hay un jugador disponible en el mercado de transferencias de enero que ayudaría a llenar el enorme vacío dejado por el tercer máximo goleador en la historia del club...

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reducir la dependencia

    Es obviamente importante enfatizar que no hay un reemplazo directo para Salah. Ningún otro extremo que actualmente juegue en las 'Cinco Grandes' ligas de Europa se acerca a igualar su rendimiento en los últimos ocho años. Solo en la temporada pasada, estuvo directamente involucrado en 57 goles en todas las competiciones, es decir, 18 más que la sensación adolescente del Barcelona, Lamine Yamal, quien terminó segundo en la votación del Balón de Oro (Salah fue cuarto).

    No importa cuánto lo intenten, Liverpool no va a encontrar un atacante por la derecha capaz de llegar a Anfield y replicar inmediatamente la sensacional tasa de goles de Salah. Sin embargo, Liverpool ya ha hecho movimientos altamente significativos hacia la reducción de la dependencia del equipo en Salah para marcar goles, con más de £200 millones gastados en los fichajes de Alexander Isak y Hugo Ekitike durante el verano.

    • Anuncios
  • Bournemouth v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perfecto sentido

    El problema, por supuesto, es que mientras Ekitike parece una estrella en ciernes, Isak ha sido una gran decepción, con el sueco habiendo anotado solo dos veces hasta ahora mientras lucha horriblemente para recuperar su máxima forma después de su huelga de verano. No obstante, los principales responsables en Anfield siguen confiando plenamente en que Isak rendirá una vez que esté al 100 por ciento en forma y, tardíamente, demostrará ser el tipo de No.9 prolífico que el Liverpool ha carecido durante tanto tiempo.

    Lo que los Reds definitivamente no poseen en este momento, sin embargo, es un jugador de banda bendecido con la velocidad y la físico necesarias para prosperar en la Premier League, que es precisamente por lo que la creciente especulación vinculando a Liverpool con una movida de enero por Antoine Semenyo tiene tanto sentido.

  • Szoboszlai DominikStefano RELLANDINI / AFP

    Solución provisional

    A pesar de la repentina caída en la forma de Salah, Federico Chiesa ha seguido luchando por tiempo de juego bajo Slot. El italiano puede haber soportado una sucesión de problemas de lesiones la temporada pasada, pero ha tenido un gran impacto desde el banco esta temporada, por lo que solo podemos concluir que Slot todavía no confía suficientemente en Chiesa para iniciarlo.

    La incapacidad de Jeremie Frimpong para mantenerse en forma también ha arruinado cualquier oportunidad que tenía el versátil holandés de demostrarse como una alternativa viable a Salah en la banda derecha. En consecuencia, cuando Slot finalmente decidió dejar en el banco al ineficaz jugador de 33 años, desplegó al multi-talentoso Dominik Szoboszlai en la banda derecha y movió a Florian Wirtz de regreso a su posición preferida de número 10.

    Para ser justos con Slot, los resultados han mejorado sin Salah (¡aunque eso no habría sido difícil!), con el Liverpool consiguiendo victorias muy necesarias sobre West Ham e Inter, entre un par de empates decepcionantes con Sunderland y Leeds United. Sin embargo, situar a Szoboszlai en el lateral derecho no parece ser una solución a largo plazo para los problemas del Liverpool más que poner al húngaro como lateral derecho. Liverpool necesita un verdadero extremo para desempeñar el papel, y Semenyo encaja perfectamente en el perfil. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • AFC Bournemouth v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Me permitió expresarme'

    Semenyo cumple 26 años en enero y jugaba en el Campeonato con el Bristol City hace apenas dos años, pero ha mejorado exponencialmente desde el nombramiento de Andoni Iraola como entrenador del Bournemouth en el verano de 2023, con el delantero nacido en Londres bien encaminado para superar el máximo de su carrera en la Premier League de 11 goles de la temporada pasada.

    "Creo que me está permitiendo ser yo mismo," dijo Semenyo del español en una entrevista en el sitio web oficial del club el mes pasado. "Solo necesito jugar con la mente libre. Hemos dejado claro el plan de juego y lo que necesitamos hacer y, en ese marco, me ha permitido expresarme y ser creativo. Por eso mi juego está floreciendo. Correr es tan importante para él también, y todo ha encajado muy bien."

    "Realmente no pienso en nada cuando estoy ahí, ¡la mitad del tiempo estoy improvisando! La mayoría de los laterales esperan que avance por la línea y centre, pero me gusta improvisar y mezclar las cosas."

    De manera reveladora, Iraola ha sido reacio a atribuirse todo el crédito por el desarrollo de Semenyo como uno de los delanteros más temidos de la Premier League, con el entrenador de 43 años señalando regularmente que el internacional ghanés es un placer para entrenar.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BOURNEMOUTHAFP

    Anfield ya lo sabe

    Semenyo sufrió una sucesión de contratiempos mientras intentaba llegar a ser profesional durante su adolescencia, pero ahora dice que las pruebas fallidas en equipos como el Arsenal (equipo al que apoya) en realidad resultaron ser una bendición disfrazada, ya que el sentido de rechazo lo endureció y lo hizo aún más determinado a tener éxito. Estamos hablando de un jugador que terminó llevando un diario porque quería anotar continuamente las áreas en las que sentía que podía mejorar. 

    Los resultados de tal autocrítica, atención al detalle y perseverancia ahora están a la vista de todos, ya que Semenyo, con su estilo de juego emocionante y directo, se ha convertido en un problema para prácticamente todos los oponentes de la Premier League, incluido el Liverpool. En la noche de apertura de la actual campaña de la Premier League, Semenyo puso a Bournemouth temporalmente al nivel en Anfield con dos goles de zurda en el espacio de 12 minutos, el segundo de los cuales llegó después de llevar el balón desde el borde de una área hasta la otra.

    Por supuesto, el Liverpool anotó dos veces en los minutos finales para conseguir una victoria por 4-2, con Salah marcando su gol final en el tiempo de descuento, pero la actuación de Semenyo solo ilustró aún más por qué tantos lo pronosticaban para eventualmente tomar el relevo de su compañero africano en la banda derecha de los Reds. En ese entonces, nadie habría predicho que el plan de sucesión podría implementarse tan pronto como en enero, pero ya había llamadas para que el Liverpool se moviera por Semenyo incluso antes de que Salah desatara una guerra civil en Anfield, y por varias razones.

  • Mohamed Salah Antoine Semenyo Liverpool Bournemouth 2025-26Getty/GOAL

    Necesitado incluso si Salah se queda

    La defensa del título del Liverpool se ha desmoronado por una variedad de razones, entre ellas su incapacidad para lidiar con las jugadas a balón parado. Sin duda sería una gran sorpresa si el fallido intento de fichar a Marc Guehi en el verano no se retoma en el momento en que se abra la ventana de invierno el 1 de enero, mientras que la falta de cobertura en el puesto de No. 6 sigue siendo un problema importante.

    Sin embargo, a pesar de todo el dinero gastado en renovar la línea delantera, el Liverpool claramente necesita otra opción ofensiva por la banda, ya que la decisión de vender a Luis Díaz ha salido mal, y la inconsistencia de Cody Gakpo se ha convertido en una gran fuente de frustración entre los aficionados mientras el increíblemente prometedor pero aún verde Rio Ngumoha está viendo incluso menos tiempo de juego que Chiesa.

    Independientemente de si Salah se queda o no, Liverpool debería lanzarse por Semenyo, un delantero robusto capaz de marcar con cualquiera de los dos pies, que, como Díaz, puede jugar en todo el frente de ataque y comparte una habilidad similar para volver locos a los defensores con sus habilidades de regate.

    Como dijo el ex lateral izquierdo de los Reds John Arne Riise a principios de esta semana, "Independientemente del futuro de Salah, él [Semenyo] es absolutamente un jugador que deberíamos buscar fichar en enero si podemos. Es un tipo difícil de enfrentar y se adaptaría a Liverpool. Obviamente, nos gusta jugar con extremos que encaran a los jugadores y los superan, pero en este momento nos falta ese típico hombre de banda."

    Admitidamente, es posible que Fenway Sports Group (FSG) se muestre reacio a aprobar otro fichaje caro, dado que cada adquisición de verano salvo Ekitike aún no ha demostrado su valía, pero adquirir a Semenyo por solo £65 millones ($87 millones) es una oportunidad demasiado buena para dejar pasar, por lo cual se dice que Manchester City y Tottenham también están dispuestos a activar la cláusula de rescisión en su contrato con el Bournemouth.

    Salah se irá del Liverpool tarde o temprano, y aunque todos los relacionados con el club deberían esperar que sea más tarde, fichar a Semenyo sin duda ayudaría a suavizar el golpe si es inminente.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0