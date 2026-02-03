Goal.com
Tom Maston

Mohamed Salah, Vinicius Jr y 20 jugadores que definirán el mercado de transferencias de verano de 2026

Y ahí lo tenemos. La ventana de transferencias de enero se ha cerrado por otro año, y aunque fue un mes relativamente tranquilo en cuanto a acuerdos de gran dinero, eso ahora podría significar que podríamos estar preparados para otro verano de grandes movimientos en términos de llegadas y salidas.

Desde talentos de primer nivel hasta jóvenes prometedores y posibles agentes libres, se espera que haya una gran cantidad de nombres importantes en movimiento una vez que la ventana se abra de nuevo en junio, y eso antes de considerar el impacto de la Copa del Mundo, con la certeza de que habrá estrellas revelación del torneo que se ganen un traslado gracias a sus actuaciones en América del Norte.

Entonces, ¿cuáles son los nombres a recordar al mirar hacia la temporada baja? GOAL analiza 20 jugadores cuyos futuros probablemente definirán la ventana de transferencias de verano de 2026...

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-LILLARREALAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Desde que Karim Adeyemi cambió de agente para ser representado por Jorge Mendes en agosto, ha quedado claro que tiene la mira puesta en dejar atrás al Borussia Dortmund, y el internacional alemán ha estado vinculado con una serie de los principales clubes europeos desde entonces.

    Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Tottenham y Napoli son solo algunos de los clubes que han mostrado interés o han tenido la oportunidad de fichar a Adeyemi, cuyo contrato en el Signal Iduna Park tiene ahora menos de 18 meses restantes, y por lo tanto, el jugador de 24 años podría estar disponible a un precio reducido mientras el BVB busca deshacerse de uno de sus delanteros estrella mientras aún posee algún valor.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTERAFP

    Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

    El principal enfoque de Julián Álvarez de cara al verano será liderar la línea para Argentina mientras intentan retener con éxito la Copa del Mundo, pero casi con toda seguridad habrá conversaciones en segundo plano sobre su futuro mientras el Atlético de Madrid se prepara para el interés en su estrella delantero.

    Se dice que el Barcelona está apuntando a Álvarez como el No.9 ideal para reemplazar a Robert Lewandowski, mientras que el Arsenal sigue interesado en el exjugador del Manchester City después de la decepcionante temporada de debut de Viktor Gyokeres en el norte de Londres. Sin embargo, es probable que el Atleti espere más de 100 millones de euros (£86m/$118m) antes de considerar vender al Álvarez de 26 años.

  • Nottingham Forest v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson tiene el potencial para tener un verano que le cambie la vida. Después de establecerse como titular junto a Declan Rice en el centro del campo de Inglaterra, el hombre del Nottingham Forest está destinado a ser una de las estrellas revelación de la Copa del Mundo. Si sumamos el creciente interés de transferencia en sus servicios, el perfil del joven de 23 años podría alcanzar niveles previamente inimaginables en 2026.

    Se dice que tanto el Manchester United como el Manchester City están monitoreando el progreso de Anderson ya que buscan fortalecer sus respectivos mediocampos antes de la próxima temporada, y aunque se requeriría una tarifa de £100 millones ($137 millones) para sacarlo del City Ground, el potencial de Anderson probablemente haría de eso una inversión que vale la pena.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba casi dejó Brighton el verano pasado cuando el Manchester United mostró un interés concreto en llevar al internacional camerunés a Old Trafford, y parece que el aumento del escrutinio ha tenido un impacto en sus actuaciones sobre el campo. Sin embargo, a pesar de no alcanzar las mismas alturas que en 2024-25, se espera que el jugador de 22 años se mueva en los próximos meses.

    El United sigue estando al frente de la cola mientras evalúan cómo reemplazar al saliente Casemiro, y es poco probable que las Gaviotas puedan exigir la misma tarifa de £115 millones ($157.5 millones) que querían por Baleba la última vez que los Diablos Rojos llamaron a la puerta.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Uno de los principales prospectos emergentes en el fútbol francés, Ayyoub Bouaddi, acaparó los titulares la temporada pasada cuando realizó actuaciones dominantes para el Lille contra equipos como el Real Madrid y la Juventus en la Liga de Campeones, cuando solo tenía 17 años. Un centrocampista defensivo alto, Bouaddi parece hecho a medida para la forma en que se está jugando al fútbol actualmente en Europa, y por lo tanto está en el radar de varios grandes clubes de cara al verano.

    Se cree que el Paris Saint-Germain es el favorito para fichar al ahora joven de 18 años, aunque se ha mencionado a Arsenal, Liverpool y Manchester United como destinos alternativos. El Lille pudo convencer a Bouaddi de firmar un nuevo contrato con ellos en diciembre, pero eso fue meramente una táctica para aumentar el precio de su preciado talento local.

  • RB Leipzig v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Hace 12 meses, Yan Diomande ni siquiera había hecho su primera aparición en el primer equipo de los luchadores de La Liga, Leganés. Sin embargo, después de un ascenso meteórico, el internacional de Costa de Marfil parece estar listo para tener su elección entre la élite de la Premier League este verano, mientras que el RB Leipzig espera recaudar alrededor de €100 millones (£86m/$118m) de la probable venta del extremo habiendo pagado solo €20 millones para adquirirlo el verano pasado.

    Diomande ha sido una de las estrellas revelación de la campaña de la Bundesliga, lo que ha llevado a informes que lo vinculan con Arsenal, Chelsea, Manchester United y Liverpool. El propio Diomande ha admitido que apoyaba a los Reds cuando era niño, pero aún está por verse si el joven de 19 años terminará en Anfield o en otro lugar.

  • Ederson Atalanta 2025-26Getty Images

    Ederson (Atalanta)

    Desde el momento en que ofreció una clase magistral en el mediocampo en la final de la Europa League 2024, Ederson parece destinado a dejar Atalanta, y el verano de 2026 parece ser cuando el jugador de 26 años finalmente dará el siguiente paso en su carrera.

    El Atlético de Madrid estuvo cerca de fichar a Ederson durante la ventana de enero, y siguen al frente de la fila por el internacional brasileño valorado en 50 millones de euros (43 millones de libras/59 millones de dólares), aunque tanto el Manchester United como el Manchester City también lo tienen en sus propias listas para el mediocampo.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes tiene una gran oportunidad de romper el récord de más asistencias en una sola temporada de la Premier League después de otra campaña en la que ha liderado desde el frente para el Manchester United. Sin embargo, esta podría ser también la despedida del capitán de los Red Devils en Old Trafford, ya que los informes de interés desde Arabia Saudita no desaparecen.

    Fernandes rechazó la oportunidad de unirse al Al-Hilal el verano pasado a pesar de que el internacional portugués afirmó más tarde que sentía que estaba siendo obligado a salir del United, y otra oferta de £100 millones ($137 millones) podría estar en camino desde el Medio Oriente en los próximos meses, mientras que la Pro League planea su próxima ola de fichajes de superestrellas para coincidir con el Mundial.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Leon Goretzka (Bayern Múnich)

    Uno de los primeros agentes libres confirmados de cara al verano, el Bayern de Múnich confirmó en enero que Leon Goretzka no firmaría un nuevo contrato en el Allianz Arena, pero se quedaría hasta el final de la temporada antes de dejar al gigante de la Bundesliga. 

    Con casi 300 partidos jugados para el Bayern, Goretzka tendrá solo 31 años cuando expire su contrato y, por lo tanto, sería una opción intrigante para una variedad de clubes en toda Europa que requieran una cabeza experimentada para agregar a sus filas de mediocampo.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konate (Liverpool)

    Otro que podría estar disponible gratis este verano es Ibrahima Konate, cuyo futuro es menos claro ya que el Liverpool continúa con sus esfuerzos para convencer al defensor francés de que permanezca en Anfield a pesar de que está entrando en los últimos cinco meses de su contrato.

    El interés del Real Madrid en Konate aparentemente ha disminuido tras su temporada llena de errores en Merseyside, pero mientras se prepara para cumplir 27 años en mayo, ciertamente habrá otros pretendientes para un central con mucha experiencia a nivel superior.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tino Livramento (Newcastle)

    Si Newcastle no logra clasificarse para la Liga de Campeones el próximo período, probablemente necesitarán vender uno o dos jugadores durante el verano para evitar violar cualquier normativa financiera. Tino Livramento, por su parte, fue vinculado con un traslado fuera de Newcastle el verano pasado, lo que significa que el lateral inglés es un candidato principal para ser transferido si ese interés de otros clubes persiste.

    Manchester City y Arsenal han sido vinculados con el exjugador juvenil del Chelsea, aunque queda por ver si el historial de lesiones no muy destacado de Livramento influye en su contra a la hora de negociar un posible traslado.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

    Durante gran parte de la última semana de la ventana de enero parecía que Jean-Philippe Mateta estaba a punto de salir del Crystal Palace. El Nottingham Forest mostró interés en adquirir al internacional francés antes de que el AC Milan llegara a un acuerdo para traer a Mateta, solo para que él fallara el examen médico en el último día debido a un problema en la rodilla.

    Mateta, entonces, se encuentra de nuevo en Selhurst Park a pesar de haber dejado claro que no ve futuro para sí mismo en el Palace, y por lo tanto sería una sorpresa si no se fuera finalmente en verano. Por supuesto, el reemplazo de Oliver Glasner aún podría persuadir al jugador de 28 años para que se quede, pero con Jorgen Strand Larsen ya contratado para reemplazar a Mateta, tal cambio de opinión parece poco probable.

  • FBL-EUR-C3-PORTO-GLASGOW RANGERSAFP

    Rodrigo Mora (Porto)

    El prospecto más prometedor del fútbol portugués en este momento, y uno de los talentos adolescentes más destacados en todo el mundo, Rodrigo Mora casi dejó el Porto el verano pasado, solo para rechazar una oferta del Al-Ittihad ya que optó por permanecer con su club de toda la vida por una temporada más.

    El mediocampista ofensivo Mora, que ha marcado 15 goles en poco más de 60 apariciones desde que debutó en el primer equipo a mediados de la temporada pasada, ha sido vinculado con el PSG, Manchester United y Arsenal en los últimos 12 meses, pero podría costar hasta €70 millones (£60.5 millones/$83 millones) debido a una cláusula de rescisión en el contrato del joven de 18 años.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Hubo un momento en diciembre en el que parecía que la carrera de Mohamed Salah en el Liverpool ya había terminado, y aunque el legendario delantero pudo reconciliarse con el entrenador Arne Slot después de su explosiva admisión de que creía que lo estaban forzando a salir del club tras ser dejado en el banco durante tres partidos consecutivos, todavía parece inevitable que 'El Rey Egipcio' dejará Anfield al final de la campaña.

    Con solo un año restante en el contrato que firmó en mayo, este verano representa la última oportunidad para que los Reds realmente puedan ganar con uno de sus mejores jugadores, y con los clubes sauditas compitiendo entre ellos para recibir al futbolista árabe más reconocible de todos los tiempos, no deberían tener problema en encontrar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savinho (Manchester City)

    Savinho parecía estar en la cuerda floja el verano pasado cuando se le relacionó mucho con un posible traslado al Tottenham en medio del interés del City por el delantero del Real Madrid, Rodrygo. Y aunque ninguno de los dos movimientos se concretó, Savinho no ha logrado mejorar su posición en el Etihad Stadium a lo largo de la temporada mientras enfrentaba más competencia por minutos con la incorporación de enero, Antoine Semenyo.

    Como tal, es probable que el internacional brasileño de 21 años se mueva en busca de oportunidades para ser titular en otro lugar, con el Tottenham aparentemente todavía interesado en llevar a Savinho al norte de Londres para potenciar su ataque.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Con su contrato programado para expirar en 2027 y sin señales de un nuevo acuerdo, Nico Schlotterbeck parece estar listo para salir del Borussia Dortmund en 2026 para no arriesgarse a que se vaya gratis 12 meses después. Se había mencionado al Bayern Munich como el destino más probable del internacional alemán, pero la decisión de Dayot Upamecano de quedarse en el Allianz Arena y firmar un nuevo contrato parece descartar esa opción.

    Liverpool, entonces, podría emerger como el principal candidato para fichar a Schlotterbeck, de 26 años, mientras que el Real Madrid también está buscando refuerzos defensivos mientras se preparan para despedirse de los agentes libres Antonio Rudiger y David Alaba.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius Jr (Real Madrid)

    Anota este como el principal candidato a ser la saga de transferencias del verano...

    Vinicius Jr ha sido vinculado con un traslado multimillonario a Arabia Saudita durante la mayor parte de 18 meses, y su salida del Real Madrid nunca pareció más cercana que cuando tuvo un desencuentro con Xabi Alonso, con informes en noviembre que afirmaban que el brasileño se negaba a entrar en conversaciones de contrato a pesar de que su contrato actual solo se extiende hasta el verano de 2027.

    La salida de Alonso en enero puede poner fin a ese estancamiento, y Vinicius ha hecho un gesto de besar el escudo del Madrid al anotar desde que el entrenador español se fue, pero ¿ya se ha sellado el destino? Los adolescentes Franco Mastantuono y Endrick están esperando su oportunidad para dar un paso adelante mientras que Kylian Mbappe es indudablemente el líder del ataque de los Blancos ahora, lo que significa que Vinicius podría estar mejor aceptando el dinero ofrecido en el Medio Oriente antes de planear un regreso a Europa en un par de años.

  • Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Dušan Vlahović (Juventus)

    Uno de los agentes libres potencialmente más intrigantes, Dusan Vlahovic no ha estado a la altura de las expectativas que acompañaron su traslado de €70 millones a la Juventus en enero de 2022. El internacional serbio ha acumulado 64 goles en 162 apariciones con los Bianconeri, pero ha caído gradualmente en el orden de jerarquía durante su período de cuatro años en Turín, y se le permitirá irse este verano.

    A pesar de eso, Vlahovic ha sido vinculado con equipos como Barcelona, Bayern Munich y Tottenham, lo que significa que probablemente tendrá un mercado decente mientras busca encarrilar su carrera a la edad de 26 años.

  • Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    ¿Será el último en salir de Crystal Palace el que apague las luces?... Los aficionados de los Eagles se han acostumbrado a perder a sus jugadores estrella dado su lugar en la jerarquía del fútbol, pero con Ebereche Eze y Marc Guehi habiendo salido en los últimos 12 meses, y con Mateta y Oliver Glasner camino de salida en el verano, les costará ver partir potencialmente también al mediocampista estrella Adam Wharton.

    Sin embargo, el internacional inglés tiene muchos admiradores, con Real Madrid, Manchester United y Liverpool entre los interesados en fichar al pasador de 21 años. Es probable que Palace negocie con dureza por Wharton dado que todavía le quedan tres años de contrato, pero otra salida de alto perfil de Selhurst Park podría aún estar en juego antes de que termine el año.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Wilson (Fulham)

    El concepto de un jugador aprovechando un 'año de contrato' es uno que los aficionados al deporte en Estados Unidos conocen bien. Los futuros agentes libres han mejorado su rendimiento en el último año de sus contratos para asegurar ofertas lucrativas una vez que salgan al mercado, y parece que Harry Wilson se ha inspirado en esas historias con sus actuaciones para el Fulham en 2025-26.

    Sólo cinco jugadores han proporcionado más goles y asistencias combinados en la Premier League que el centrocampista galés hasta ahora esta temporada, y a pesar de los intentos de los Cottagers de asegurar a Wilson con un nuevo contrato, él está ahora a solo meses de estar disponible de manera gratuita. Cómo se verá su mercado a la edad de 29 años aún está por verse, pero Wilson podría ser uno de los jugadores disponibles más intrigantes este verano.

