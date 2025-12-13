¡Mohamed Salah regresa! Arne Slot toma una gran decisión de convocatoria para el partido contra Brighton y el egipcio recibe una gran ovación al entrar como sustituto en la primera mitad
Salah regresa para el partido contra Brighton
Salah volvió a la plantilla del Liverpool por primera vez desde que afirmó que había sido "puesto en evidencia" por los Reds y que su relación con Slot se había roto tras el empate del equipo con Leeds. Los comentarios críticos del egipcio han puesto en duda su futuro en el club y posteriormente fue dejado fuera del viaje a San Siro para la Liga de Campeones. Sin embargo, regresó al equipo para el partido del sábado con Slot comenzando con Hugo Ekitike, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai en ataque. Aun así, Salah fue necesario en la primera mitad cuando Gomez se lesionó y tuvo que ser reemplazado. El internacional egipcio recibió una gran ovación de Anfield al volver al campo de juego. El encuentro de Liverpool contra Brighton es el último de Salah antes de que se vincule con la selección de Egipto para el torneo de la Copa Africana de Naciones 2025.
Slot se pronuncia sobre decisiones de selección
Slot tuvo poco que decir cuando se le preguntó sobre su decisión de reincorporar a Salah al equipo para el partido. Dijo a BBC Sport antes del comienzo: "Como dijiste, él está de vuelta en el equipo y en el banco hoy."
El entrenador del Liverpool también explicó por qué el fichaje de alto costo Alexander Isak estaba solo en el banco: "Recibió un golpe en ambos partidos. Los partidos vienen bastante rápido y tampoco hay mucho de dónde elegir. Es bueno tener a alguien en el banco que pueda impactar el juego."
Slot también criticó el calendario de partidos de su equipo al volver los Reds a la acción de la Premier League después de un viaje de mitad de semana de la Liga de Campeones a Inter, agregando: "Bastante orgulloso porque jugar cuatro partidos en 10 días - eso es casi criminal para los jugadores de fútbol. Especialmente si solo tienes 13-14 jugadores de campo disponibles. Aceptamos jugar muchos partidos, pero cuatro en 10 días. Eso es mucho para los jugadores."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
- Getty Images Sport
¿Se quedará Salah en Liverpool?
La situación de Salah en Liverpool significa que aún no está claro si permanecerá en el club por el resto de la temporada. Slot habló sobre la situación antes del partido contra Brighton en su conferencia de prensa previa al partido, diciendo a los periodistas: "No tengo razones para no querer que se quede, si eso es un poco de respuesta." Sin embargo, se cree que los clubes de la Pro League de Arabia Saudita están al acecho y están ansiosos por llevar a la estrella de Egipto al Medio Oriente.
El director ejecutivo de la Pro League de Arabia Saudita, Omar Mugharbel, ya ha admitido que el talismán del Liverpool ha surgido como un objetivo de transferencia. Dijo en la Cumbre Mundial de Fútbol en Riad esta semana: "Mohamed Salah es bienvenido en la Liga Saudita, pero son los clubes los responsables de negociar con los jugadores. Sin duda, Salah es uno de ellos [un objetivo]."
¿Qué sigue para Salah y el Liverpool?
Salah dejará Merseyside después del partido del sábado y cambiará su enfoque al fútbol internacional. Egipto se enfrentará a Nigeria en un amistoso antes de que comience la Copa Africana de Naciones y luego se medirá a Zimbabue, Angola y Sudáfrica en la fase de grupos. Si Egipto llega hasta la final, Salah estaría fuera de Liverpool hasta al menos el 18 de enero.
Durante su ausencia, su agente - Ramy Abbas - tiene previsto mantener conversaciones con el Liverpool sobre el futuro del jugador de 33 años en el club, según BBC Sport. Salah firmó un nuevo contrato de dos años en el verano, pero aún está por verse si lo cumplirá por completo.
Mientras tanto, el Liverpool tiene un calendario ajetreado durante el periodo festivo y hasta enero con partidos contra Tottenham, Wolves, Leeds United, Fulham, Arsenal y Burnley en la Premier League, además de un enfrentamiento de tercera ronda de la FA Cup contra Barnsley.