Mohamed Salah recibe el visto bueno sobre Jude Bellingham y Vinicius Jr supera a Luis Díaz, ya que la exestrella del Liverpool Roberto Firmino elige sus favoritos
Firmino nombra a Salah y Vinicius entre sus favoritos
El ex delantero del Liverpool e internacional brasileño Firmino ha compartido sus elecciones entre algunos de los mejores futbolistas del mundo, decantándose por Salah y Vini cuando se le pidió elegir entre los dúos Salah-Bellingham y Diazi-Vinicius. En una entrevista con MARCA, el brasileño, que actualmente juega en Al Saddi en la Qatar Stars League, no dudó cuando se le pidió comparar a dos de sus antiguos compañeros de la Premier League.
Cuando se le preguntó a quién elegiría entre Díaz y Vini Jr., Firmino respondió: “Es muy difícil elegir tan simplemente. Pero... ¡Vini!” También mostró lealtad a su antiguo compañero de equipo cuando se le pidió elegir entre Bellingham y Salah, respondiendo: “Mo Salah.”
Las elecciones de Firmino llegan antes del enfrentamiento de alta tensión de la Liga de Campeones entre su antiguo club, el Liverpool, y el Madrid, un partido que describió como “uno de los mejores encuentros que se pueden encontrar en el fútbol mundial.” El brasileño dejó claro que su corazón sigue con los Reds, “como fan del Liverpool, espero que los Reds ganen.”
- Getty Images
Firmino 'un gran fan de Vini'
El exjugador del Liverpool también expresó su admiración por Vinicius, tanto como jugador como persona, elogiando la actitud y habilidad del delantero del Madrid mientras lo defendía de los críticos. “Vinicius es un gran jugador. Tuve la oportunidad de estar con él en la selección nacional y de jugar contra el Real Madrid”, dijo Firmino. “Personalmente, es un chico muy bueno. Creo que es normal que los aficionados rivales ejerzan presión sobre él, pero lo que no me gusta es cuando sacan a relucir el racismo.”
El brasileño también ofreció un consejo a su compatriota sobre cómo manejar las distracciones fuera del campo, diciendo: “Si yo fuera él, intentaría no escuchar demasiado lo que se dice fuera del estadio. Intentaría concentrarme en el fútbol sin importar lo que diga la gente. Le deseo todo lo mejor. Soy fan de Vini, y lo amo como futbolista.”
Salah sigue brillando en Anfield
La elección de Firmino de Salah sobre Bellingham destaca no solo su respeto por el ícono egipcio del Liverpool, sino también su vínculo perdurable con su ex compañero de equipo. Salah y Firmino formaron uno de los tríos ofensivos más formidables del fútbol moderno junto a Sadio Mané, llevando al Liverpool a la gloria en la Champions League y la Premier League bajo el mando de Jurgen Klopp.
Durante su estancia de ocho años en Anfield, Firmino anotó 111 goles en 362 partidos. Su conexión con Salah dentro y fuera del campo fue central para el éxito del Liverpool, y sus comentarios recientes reafirman la admiración que tiene por el profesionalismo y la consistencia del extremo.
Mientras Bellingham ha emergido recientemente como una superestrella en Madrid, Salah sigue siendo el corazón del Liverpool. La mención de Firmino a su ex compañero de equipo sirve como un recordatorio de la longevidad e impacto del egipcio al más alto nivel, un jugador que continúa rindiendo incluso mientras el Liverpool atraviesa una nueva era bajo Arne Slot.
El brasileño, que ahora es una estrella en la primera división de Qatar, continúa siguiendo de cerca la fortuna del Liverpool y cree que la evolución de los Rojos bajo Slot pronto podría dar grandes resultados. Habiendo visto a Klopp retirarse en 2024, Firmino también insinuó recientemente en el podcast Diary of a CEO que su ex entrenador algún día podría regresar al banquillo: "Creo que se está tomando un descanso, creo que va a volver a entrenar a un club. Si es el Liverpool, solo él puede decirlo."
- AFP
Liverpool vs Real Madrid listos para el enfrentamiento en la UCL
Los comentarios de Firmino llegan justo cuando Liverpool y Real Madrid se preparan para renovar una de las rivalidades modernas más intensas del fútbol en Anfield. Los Reds se dirigen a su encuentro de la Liga de Campeones después de una victoria por 2-0 sobre Aston Villa que les levantó el ánimo, pero su oponente luce demasiado peligroso bajo Xabi Alonso, ya que el Real Madrid sigue en forma imponente, ganando 13 de sus últimos 14 partidos, y liderando la tabla de su liga, tras ganar el intenso Clásico, y venciendo a Valencia 4-0.
El equipo de Arne Slot necesitará toda su potencia de fuego, incluyendo el liderazgo de Salah, para superar al implacable Madrid de Alonso, que cuenta con la forma de Kylian Mbappé, junto con Vinicius y Bellingham también en forma imparable. El escenario está preparado para otro clásico europeo, uno que Firmino, observando desde Doha, seguramente seguirá con emoción y orgullo tanto por su antiguo club como por sus compatriotas brasileños.