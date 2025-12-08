Getty/GOAL
Mohamed Salah se da cuenta que no es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo tras su arrebato en el Liverpool
Salah molesto: La estrella del Liverpool habla tras otra relegación al banquillo
Los contundentes comentarios de Salah surgieron tras ser relegado al banquillo por el técnico de los Reds, Arne Slot, por tercer partido consecutivo. No formó parte del once inicial frente al West Ham ni al Sunderland, y nuevamente se quedó sin minutos en el emocionante empate 3-3 contra el Leeds.
El delantero de 33 años, que solo firmó una extensión de contrato en Anfield durante el verano, decidió exteriorizar su frustración públicamente tras verse obligado a observar desde la banca cómo el Liverpool perdía dos puntos más en la dramática noche de Elland Road.
- Getty
Nadie está por encima del club: Salah no es Messi ni Ronaldo
Salah ha insinuado un posible traspaso en enero, admitiendo no tener buena relación con Arne Slot y sugiriendo que se ha convertido en un chivo expiatorio por los problemas del Liverpool esta temporada. Sus comentarios públicos han generado críticas generalizadas, recordándole que nadie está por encima del club.
Stan Collymore, exjugador de los Reds, opinó tras ver la queja pública de Salah: “Creo que sé un poco sobre el Liverpool, sus aficionados y cómo ven su club. Desde Shankly a Paisley, Dalglish, Klopp y ahora Slot, una cosa permanece constante: el club siempre es lo primero y lo último. Los jugadores y entrenadores aportan su ADN, pero el club eclipsa al individuo.
Mo Salah ha dejado un ADN ganador en Anfield y ocupa un lugar en el panteón de los grandes, así que es curioso ver esta entrevista lanzando una 'granada' en el club. Si conozco al Liverpool y a sus seguidores, la reacción mayoritaria será: 'El club primero y último, no importa quién sea'. Es un mantra vivo que incluso Salah encontrará difícil de ignorar.
¿Slot es menos amistoso que Klopp? Sí, es tranquilo, relajado y algo desapegado. Mostró esa actitud incluso con Trent Alexander-Arnold, pero ha ganado respeto al llevar al equipo a competir en serio.
El equipo tiene buenos momentos y errores defensivos cómicos en otros. Casi todos los jugadores aceptarían pasar 2 o 3 partidos en el banquillo si no rinden al nivel esperado. En la locura del fútbol moderno de 2025, el culto a las personalidades hace que se cuestione algo tan razonable. Salah quizá se engañó a sí mismo creyéndose intocable como Messi o Ronaldo. Mo no es ellos, y Liverpool tampoco es ese club”.
Solución al conflicto: Cómo el Liverpool puede manejar la situación con Salah
Collymore continuó explicando cómo el Liverpool podría resolver una situación complicada que nadie esperaba. Según él, la solución a esta herida abierta es bastante sencilla: primero, jugador y entrenador deben hablar en privado; segundo, el entrenador debe explicarle al jugador lo que espera de él; tercero, el jugador debe comprometerse o, si lo desea, comunicar que quiere salir; y cuarto, si decide irse, hacerlo rápidamente. Si opta por quedarse, entonces su desempeño determinará todo: si rinde mal, el entrenador queda cubierto, y si rinde bien, también. Que Slot gestione a Salah de esta manera es un buen punto de partida, especialmente considerando que aún hay dos fichajes importantes que no han desplazado al egipcio de su estatus.
Slot puede aprovechar su apertura natural para transmitir: “Quizás no soy Jurgen, pero amo a mis jugadores. No podrían haber ganado el título espectacular de la temporada pasada sin responder a mis métodos. Escucho los comentarios de Mo y puedo decirles a todos que lo aprecio mucho y que sigue siendo nuestro”. Este enfoque neutraliza a cualquier veterano que intente crear conflicto.
Collymore concluye que nunca ha habido un jugador en Liverpool, pasado, presente o futuro, cuyas quejas legítimas hayan puesto en peligro el principio de que “el club es lo primero y lo último”. Los jugadores con preocupaciones reales seguramente las han expresado en el momento adecuado, no en entrevistas impulsivas. El Liverpool FC ha hecho tanto por cada jugador como ellos por el club, y por eso cualquier crítica debe ser privada y no pública, sin importar quién sea.
- Getty
Traspaso de enero: Salah podría dejar Anfield
Liverpool está evaluando los próximos pasos con Salah, considerando incluso posibles sanciones por sus críticas al club. Su futuro a largo plazo sigue siendo incierto.
Se espera que represente a Egipto en la próxima Copa Africana de Naciones, coincidiendo con la apertura de otra ventana de transferencias. Mientras tanto, la Pro League saudita ha mostrado renovado interés, con clubes dispuestos a ofrecerle un puesto titular y un nuevo comienzo si la relación en Anfield se vuelve insostenible.
Anuncios