Mohamed Salah mancha su legado en el Liverpool al emular a Cristiano Ronaldo

En 'Moneyball', Billy Beane explica a David Justice su rol en el Oakland Athletics, mostrando el enfoque basado en datos que inspiró a Liverpool y Red Sox.

"David, tienes 37 años. ¿Qué tal si tú y yo somos honestos sobre lo que cada uno de nosotros quiere de esto? Quiero exprimir hasta la última gota de béisbol que tienes dentro, y tú quieres seguir en el juego", dice Beane, interpretado por Brad Pitt, después de interrumpir a Justice en medio de una práctica de bateo. "Hagamos eso. Ahora, no te estoy pagando por el jugador que solías ser, te estoy pagando por el jugador que eres ahora. Eres inteligente, entiendes lo que intentamos hacer aquí. Da un ejemplo para los más jóvenes, sé un líder. ¿Puedes hacer eso?"

Justice, cuyo lenguaje corporal cambia de un tono despectivo y defensivo a uno completamente comprometido durante el discurso de Beane, acepta ese desafío y posteriormente ayuda a revivir la fortuna de los A's. Es fácil imaginar a Arne Slot apartando a Mohamed Salah y entregando algunas verdades similares en medio de las luchas de Liverpool por la consistencia en el campo de fútbol esta temporada, solo para ser recibido con una respuesta mucho más hostil.

Salah firmó un nuevo contrato en Anfield en abril que le garantizaba otros dos años en el "show" de la Premier League. Pero el jugador de 33 años desde entonces no ha logrado establecer un ejemplo brillante como el jugador mejor pagado en la plantilla del Liverpool, o aparentemente aceptar cualquier crítica constructiva.

En lugar de adelantar como líder en tiempos de problemas, Salah se ha convertido en una fuerza destructiva, poniéndose por encima del equipo. Nadie puede quitarle al 'Rey Egipcio' su estatus como un ícono de los Reds después de tantos años de brillantez y éxito tangible, pero su decisión de hablar públicamente en contra de Slot después de ser relegado al banco ha manchado permanentemente su legado.

    Del estrellato a la responsabilidad absoluta

    Salah terminó cuarto en la votación del Balón de Oro 2025, un reconocimiento justo a su destacada contribución al título de la Premier League del Liverpool en la temporada 2024-25. Siempre presente bajo el mando de Slot en su primer año, el egipcio acumuló un total combinado de 47 goles y asistencias, la cifra más alta registrada en una temporada de 38 partidos.

    Su remate letal y su habilidad para crear juego marcaron la diferencia semana tras semana, y en agosto se convirtió merecidamente en el primer jugador en ganar tres veces el premio al Jugador del Año de la PFA. Sin embargo, Salah ha estado muy lejos de esos niveles en la primera mitad de la campaña actual.

    De hecho, se podría decir que se ha convertido en una carga. El exdelantero de Roma y Chelsea ha anotado apenas cinco goles en 19 partidos de todas las competiciones y, más preocupante aún, ha estado prácticamente ausente en la construcción de juego y en las fases defensivas del equipo.

    Hay dos motivos principales. El primero, la salida de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid este verano, ha afectado a Salah más de lo previsto. Sin un suministro constante de balones de clase mundial desde el flanco derecho, el delantero ha mostrado signos de desorientación en el juego.

    En segundo lugar, el Liverpool no ha logrado compensar la negativa de Salah a retroceder sin contar con los monstruos del pressing como Luis Díaz y Diogo Jota. La venta de Díaz al Bayern Múnich en la ventana de verano ha demostrado ser un error estratégico, y la trágica pérdida de Jota ha dejado un vacío que las nuevas incorporaciones, como Alexander Isak y Hugo Ekitike, aún no han logrado llenar.

    Lealtad que se agota

    A lo largo de la temporada, se han escuchado llamados constantes para que Salah sea apartado del equipo, aunque Slot los resistió en gran medida al principio. El egipcio quedó relegado a apariciones tardías en la Liga de Campeones contra Galatasaray y Eintracht Frankfurt, pero inició los primeros 12 partidos de la Premier League del Liverpool.

    Slot mostró una lealtad considerable hacia Salah, basada en la confianza mutua construida el año anterior, especialmente cuando los resultados comenzaron a empeorar. Los Reds atravesaron una racha de nueve derrotas en 12 partidos en todas las competiciones, con la derrota en casa por 3-0 ante Nottingham Forest marcando un punto crítico.

    Tras ese tropiezo, Liverpool cayó al undécimo puesto de la tabla, 11 puntos por detrás del líder Arsenal después de solo 12 jornadas. La defensa del título se desmoronó, y Slot parecía aferrarse a su puesto por un hilo. La mejora inmediata pasaba por reforzar el flanco derecho, el talón de Aquiles del equipo, y eso significaba apartar a Salah de la línea de fuego, decisión que Slot aplicó para el viaje a West Ham el 30 de noviembre.

    Los resultados acompañaron: Liverpool ganó 2-0, y Salah ni siquiera se levantó del banquillo. Tres días después, entró 45 minutos en el empate 1-1 ante Sunderland en Anfield, pero volvió a quedarse en la banca durante el emocionante 3-3 contra Leeds el sábado.

    No fue el ataque lo que falló en Elland Road, sino la repetición de errores defensivos que le costaron al equipo. Si Salah hubiera estado en el mismo estado de apatía que ha mostrado durante gran parte de la temporada, Liverpool bien podría haber perdido el partido. Por eso, cuando acusó a Slot de "tirarlo debajo del autobús" tras el encuentro, pocos sintieron simpatía por el internacional egipcio.

    No tienes derecho a exigir un trato especial

    Tras la humillante derrota ante el Nottingham Forest, el exdefensor del Liverpool Jamie Carragher instó a Salah a asumir responsabilidad y dar la cara como uno de los líderes más experimentados y respetados del vestuario. “Después de todas estas derrotas del Liverpool, siempre es Virgil van Dijk quien habla,” declaró Carragher a Sky Sports. “Solo escucho a Salah cuando recibe el premio al mejor jugador del partido o cuando quiere un nuevo contrato. Me gustaría verlo salir como uno de los líderes, como una leyenda del Liverpool, y hablar por el equipo. No debería ser siempre el capitán quien lleve la voz.”

    El fin de semana, Salah finalmente apareció, pero lo hizo por motivos claramente egoístas y con un desaire hacia Carragher.

    “¡No podía creer que estuviera sentado en el banquillo durante 90 minutos! La tercera vez en el banquillo, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado,” dijo Salah. “He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Creo que está muy claro que alguien quiere que me culpen completamente. Recibí muchas promesas en verano y hasta ahora estoy en el banquillo por tres partidos, así que no puedo decir que hayan cumplido. Después de todo lo que he hecho por el club, realmente duele. Mañana, Carragher va a ir por mí una y otra vez, y está bien.”

    Carragher solo le pedía a Salah que asumiera un poco de responsabilidad y diera un grito de guerra, algo que habría significado mucho para los seguidores y para Slot. Pero Salah, claramente, no muestra preocupación por la difícil situación del club. Su actitud de “pobre de mí” refleja arrogancia y falta de conciencia. Aunque la directiva pudiera haberle prometido que seguiría siendo una pieza clave durante las negociaciones de contrato, ese privilegio dependía de que mantuviera sus estándares dentro del campo. Ahora que ha fallado, no tiene derecho a reclamar un trato especial.

    Más grande que el club

    Salah también cometió el error imperdonable de faltar al respeto a su propio entrenador. “Dije muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, no tenemos ninguna relación”, declaró sobre Slot. “No sé por qué, pero me parece, a cómo lo veo, que alguien no me quiere en el club. No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No tengo que luchar todos los días por mi posición porque me la gané. No soy más grande que nadie, pero gané mi posición. Si estuviera en otro club, todos irían a los medios a defender a los jugadores. Yo soy el único en esta situación.”

    El único que ha sido realmente “arroJado bajo el autobús” es Slot. Salah parece tener memoria de pez, porque el técnico holandés fue su aliado más firme en medio de la avalancha de críticas entre agosto y noviembre. Slot incluso defendió al egipcio con enojo cuando la presentadora de TNT Sports, Lynsey Hipgrave, cuestionó su importancia antes de la derrota del Liverpool por 3-2 ante el Brentford: “¿Debería explicarlo o sus números hablan por sí mismos? Mo ha sido tan influyente para este club desde que llegó y desde que yo llegué.”

    Aunque Slot describió a Salah como un “profesional de primera” tras su descarte, seguramente ahora está reconsiderando esa valoración. A pesar de sus súplicas, Salah parece pensar que es más grande que el club. Ha mostrado su verdadera cara, socavando a Slot en el proceso, y el técnico ahora debe reafirmar su autoridad.

    Numerosos jugadores han tenido actuaciones pobres esta temporada: Van Dijk, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, e incluso la inversión de £116 millones ($155 millones) Florian Wirtz. Isak y Milos Kerkez también han decepcionado como fichajes. Slot se ha visto obligado a reorganizar constantemente su equipo. Pero Salah es el único que ha hecho un berrinche público. No es el único problema, pero ahora se ha convertido en el principal.

    Destruyendo vínculos

    Salah parece estar siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo con su arrebato reciente. Cuando el legendario delantero portugués perdió su puesto en el Manchester United bajo Erik ten Hag, reaccionó concediendo una explosiva entrevista a su fan número uno, Piers Morgan, provocando un verdadero terremoto en Old Trafford.

    Ronaldo declaró sentirse "traicionado" por el club y admitió no tener respeto por Ten Hag, a quien creía intentaba apartarlo del equipo. Durante meses volcó su amargura y autocompasión, ignorando que su rendimiento y eficacia en el último tercio del campo habían caído notablemente.

    Ese fue el momento en que todos los puentes se quemaron. Con un historial impresionante en sus dos etapas en Manchester, Ronaldo no estaba dispuesto a esforzarse para recuperar la confianza del club, empujando al United contra la pared y concluyendo finalmente con la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo. Salah parece enviar un mensaje similar a la directiva del Liverpool.

    Cuando se le preguntó si su situación podría resolverse, dijo: “No puedo decir que es imposible, pero por lo que siento, he hecho mucho por el club, amo tanto a los aficionados como al club, pero no sé qué va a pasar después.” En otras palabras, la pelota está en la cancha de Slot. Al igual que Ronaldo, Salah no mira hacia adentro, y si el Liverpool no le da satisfacción, una separación amarga parece inevitable.

    Juego de poder

    Esto no parece un intento de salida de Salah, sino más bien un juego de poder. Busca más reconocimiento y parece creer que la amenaza implícita de una posible transferencia obligará al Liverpool a devolverlo a su pedestal. Si ese es realmente su plan, podría volverse en su contra.

    Hay una fuerte posibilidad de que no vuelva a jugar para el club, ya que Slot y la directiva ya tomaron decisiones claras: según los informes, Salah no formará parte de la convocatoria cuando el Liverpool viaje a Italia para enfrentar al Inter en la Liga de Campeones el martes. Una medida drástica para un partido clave, pero sin duda acertada.

    Si los Reds rinden bien frente a los finalistas europeos de la temporada pasada, tampoco habrá presión por reintegrar a Salah para el choque en casa contra el Brighton, su último partido antes de partir a la Copa Africana de Naciones con Egipto. Slot seguramente respirará aliviado al contar con algo de espacio frente a este descontento delantero, y el Liverpool se beneficiará colectivamente sin esta distracción adicional.

    En el fondo, Salah puede creer que puede imponerse a Slot, pero según The Athletic, el exentrenador del Feyenoord todavía cuenta con el respaldo absoluto del FSG. El informe añade que los interesados de la Pro League Saudí mantienen un “gran interés” en Salah, y el Liverpool está en posición de exigir una tarifa elevada tras haberle renovado contrato en verano.

    Cuando regrese de la AFCON, es probable que a Salah no le quede nada en Anfield, y no tendrá a nadie más a quien culpar que a sí mismo. El Liverpool no tiene motivos para seguir sosteniendo a un jugador que actualmente no aporta al equipo.

