¿Mohamed Salah en 'crisis'? El entrenador de Egipto reacciona a la tormenta en Liverpool mientras continúa el debate sobre el posible traspaso del astro delantero en enero durante la Copa Africana de Naciones

Hassan afirma no haber visto nada de Salah en su campamento que sugiera que el icónico jugador de 33 años ha estado distraído por lo que sucede a nivel de club. Dijo a los periodistas: "La moral de Salah en los entrenamientos es muy alta, como si recién estuviera comenzando con el equipo nacional, y creo que tendrá un gran torneo con su país. Siento que su motivación es muy, muy fuerte. Salah es un icono y seguirá siéndolo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, y lo apoyo en todo lo que hace."

Mientras Liverpool busca barrer un episodio desafortunado bajo la alfombra, continúan las preguntas sobre cuánto tiempo más Salah - quien solo firmó una extensión de contrato de dos años en abril pasado - estará en Liverpool.

Se dice que el interés de la Liga Profesional Saudí se ha mostrado nuevamente, con equipos de gasto elevado en Oriente Medio dispuestos a presentar ofertas lucrativas al ganador de dos títulos de la Premier League.

Hassan agregó sobre Salah estando completamente enfocado en la tarea en mano, sin indicios de que su cabeza haya sido desviada mientras se menciona un nuevo desafío. El jefe de los Faraones agregó: "No considero lo que le sucedió como una crisis. Estas cosas a menudo ocurren entre jugadores y entrenadores. Hemos estado en contacto con él por teléfono desde el principio, y me reuní con él cuando se unió al campamento del equipo nacional. Su enfoque está completamente en el torneo."

