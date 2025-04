¡Mohamed Salah, ¿el GOAT de la Premier League?! La renovación de contrato podría ver a la leyenda viva del Liverpool superar a Thierry Henry, Wayne Rooney y compañía para convertirse en el mejor de todos los tiempos

El Rey Egipcio ha firmado un nuevo contrato de dos años en Anfield, lo que significa que ahora puede mejorar un legado ya estelar.

'¿Más dentro que fuera'?! Hay que reconocerlo, los equipos de marketing y redes sociales del Liverpool tienen un sentido del humor travieso. Y al menos todos los involucrados en las largas negociaciones sobre la extensión de contrato de Mohamed Salah pueden reírse de todo ahora.

Porque, en su momento, no había nada gracioso en que el egipcio revelara el pasado noviembre que estaba "más fuera que dentro" en Anfield.

"No he recibido nada todavía sobre mi futuro," dijo Salah a los reporteros después de la victoria 3-2 sobre Southampton en St. Mary's. "No hay otro club como este. Amo a los aficionados. Los aficionados me aman a mí. Pero no está en mis manos, ni en las manos de los aficionados. Así que, esperemos y veamos."

El artículo sigue a continuación

Al final, tuvimos que esperar casi otros cinco meses completos antes de que el futuro del mejor jugador de la Premier League se resolviera finalmente, lo cual sigue siendo difícil de asimilar...