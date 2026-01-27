La MLS revela el Saturday Showdown como un nuevo enfrentamiento destacado semanal

La Major League Soccer presentó oficialmente el Walmart Saturday Showdown, un nuevo espacio fijo de los sábados que destacará un partido de la MLS cada semana durante la temporada regular.

La liga explicó que la iniciativa busca ofrecer a los aficionados una cita clara e imperdible cada sábado, fomentando una audiencia constante y mejorando la experiencia desde casa mediante elementos de transmisión que reproduzcan la atmósfera del estadio.

“En esencia, Walmart Saturday Showdown trata de acceso y comunidad”, señaló William White, director de marketing de Walmart. “Junto a Apple TV y la MLS, estamos celebrando el crecimiento del deporte y conectando a los aficionados con los enfrentamientos más atractivos de la liga”.