Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
손흥민 Son Heung-MinGetty Images

La MLS revela el Saturday Showdown como un nuevo enfrentamiento destacado semanal

La MLS lanzó el Walmart Saturday Showdown, un duelo estelar semanal que debutará en 2026 con Inter Miami vs LAFC en el Coliseum.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Nuevo juego destacado semanal

    La Major League Soccer presentó oficialmente el Walmart Saturday Showdown, un nuevo espacio fijo de los sábados que destacará un partido de la MLS cada semana durante la temporada regular.

    La liga explicó que la iniciativa busca ofrecer a los aficionados una cita clara e imperdible cada sábado, fomentando una audiencia constante y mejorando la experiencia desde casa mediante elementos de transmisión que reproduzcan la atmósfera del estadio.

    “En esencia, Walmart Saturday Showdown trata de acceso y comunidad”, señaló William White, director de marketing de Walmart. “Junto a Apple TV y la MLS, estamos celebrando el crecimiento del deporte y conectando a los aficionados con los enfrentamientos más atractivos de la liga”.

    • Anuncios
  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Cita del sábado

    White destacó el impacto cultural del fútbol y subrayó la importancia de que los aficionados puedan seguir los partidos de manera habitual.

    “Los aficionados al fútbol no solo ven partidos: construyen tradiciones que hacen que la cultura del fútbol sea contagiosa. Queremos facilitar que más personas se sumen a ese fandom, haciendo que el día de partido sea consistente y fácil de compartir todos los sábados”, añadió.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Disponible en Apple TV

    Como parte de la asociación de la MLS con Apple, todos los partidos de la liga seguirán disponibles en Apple TV a partir de 2026, con el Saturday Showdown como el encuentro estelar de cada sábado.

  • FBL-FRIENDLY-ALIANZA-INTER MIAMIAFP

    Inter Miami encabeza la apertura

    El primer conjunto de enfrentamientos de Saturday Showdown para abrir la temporada 2026 de la MLS incluye:

    • LAFC vs. Inter Miami CF – 21 de febrero de 2026
    • Real Salt Lake vs. Seattle Sounders FC – 28 de febrero de 2026
    • Columbus Crew vs. Chicago Fire FC – 7 de marzo de 2026
    • LA Galaxy vs. Sporting Kansas City – 14 de marzo de 2026
    • Philadelphia Union vs. Chicago Fire FC – 21 de marzo de 2026
0