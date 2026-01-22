La MLS amplía las ventanas de fichajes en 2026 y anuncia cambios profundos en las reglas de alineación

Por primera vez en casi 20 años —con la excepción de la temporada ajustada por el COVID en 2020—, la ventana de transferencias de verano se extenderá hasta septiembre. Este ajuste permitirá a los clubes de la MLS operar en sintonía con las principales ligas internacionales, generando mayores oportunidades para incorporar talento de alto nivel en la recta final de la temporada y en la carrera rumbo a los Audi 2026 MLS Cup Playoffs.

Además, la MLS confirmó que la FIFA aprobó una solicitud especial para que los tres clubes canadienses de la liga —CF Montréal, Toronto FC y Vancouver Whitecaps FC— puedan regirse por los periodos de registro de U.S. Soccer, en lugar de los establecidos por Canada Soccer, garantizando así uniformidad normativa en toda la competencia.