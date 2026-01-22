Getty Images Sport
La MLS amplía las ventanas de fichajes en 2026 y anuncia cambios profundos en las reglas de alineación
Ventana de verano extendida
Por primera vez en casi 20 años —con la excepción de la temporada ajustada por el COVID en 2020—, la ventana de transferencias de verano se extenderá hasta septiembre. Este ajuste permitirá a los clubes de la MLS operar en sintonía con las principales ligas internacionales, generando mayores oportunidades para incorporar talento de alto nivel en la recta final de la temporada y en la carrera rumbo a los Audi 2026 MLS Cup Playoffs.
Además, la MLS confirmó que la FIFA aprobó una solicitud especial para que los tres clubes canadienses de la liga —CF Montréal, Toronto FC y Vancouver Whitecaps FC— puedan regirse por los periodos de registro de U.S. Soccer, en lugar de los establecidos por Canada Soccer, garantizando así uniformidad normativa en toda la competencia.
Alineación con ligas globales
La liga subrayó el impacto de las recientes ventanas de transferencias, destacando que figuras de alto perfil como Son Heung-min (LAFC), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC) llegaron a la MLS durante la Ventana de Transferencia Secundaria de 2025. En ese periodo, los clubes incorporaron 10 Jugadores Designados internacionales y sumaron 12 futbolistas mediante la Iniciativa U22.
Además de los ajustes en las ventanas de fichajes, la MLS dio a conocer fechas administrativas clave para 2026, entre ellas el cumplimiento de la lista de jugadores el 20 de febrero y el cierre de plantillas el 9 de octubre.
Reglas de la plantilla actualizadas
La MLS también puso en marcha varias modificaciones a sus Reglas y Regulaciones de Plantillas, con efecto inmediato. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de los límites en intercambios de jugadores por efectivo y en préstamos entre ligas, así como la supresión de las restricciones de edad en los préstamos. Además, se ajustaron las normas de designación de jugadores nacionales y se incorporó mayor flexibilidad en el uso de plazas internacionales transferibles. La liga también introdujo nuevas disposiciones para los Jugadores Designados fichados a mitad de temporada y amplió la elegibilidad del Puesto Suplementario 31.
En conjunto, estas medidas conforman uno de los modelos de construcción de plantillas más flexibles que la MLS ha adoptado hasta la fecha, reflejando el impulso de la liga por competir de forma más agresiva en el mercado global de transferencias.
Actualizaciones completas de las regulaciones de la plantilla
- La liga ha eliminado todos los límites en el número de Intercambios de Dinero por Jugadores que un club puede completar durante una sola temporada.
- La MLS ha eliminado tanto las restricciones de edad como los límites en el número de préstamos dentro de la liga que los equipos pueden ejecutar cada año.
- Se ha eliminado la fecha límite para que un jugador sea clasificado como jugador doméstico en lugar de internacional.
- Los clubes ahora pueden acordar intercambiar una Plaza de Plantilla Internacional con la condición de que regrese al club original en una fecha predeterminada durante la Ventana de Transferencias Secundaria. Todos esos acuerdos deben ser definitivos.
- Jugadores Designados adquiridos a través de Intercambios de Dinero por Jugadores durante la Ventana de Transferencias Secundaria pueden ser registrados utilizando el Cargo Presupuestario Salarial para Jugadores Designados de mitad de temporada.
- Jugadores que han aparecido en una plantilla del día del juego ahora son elegibles para ser colocados en la Plaza de Plantilla Suplementaria 31, siempre que cumplan con todos los demás requisitos para esa plaza.
