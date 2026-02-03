Getty Images Sport
Minnesota United, en conversaciones con la estrella colombiana James Rodríguez para un espectacular fichaje en la MLS
- Getty Images Sport
Estado de agente libre
James Rodríguez es actualmente agente libre después de separarse del Club León en la Liga MX y ha estado sin club desde diciembre. Si el acuerdo se materializara, el jugador de 34 años se convertiría instantáneamente en el nombre global de más alto perfil en vestir la camiseta de Minnesota United.
- Getty Images Sport
Quiere liderar a su país en la Copa del Mundo
A pesar de su reciente falta de acción en el club, James sigue siendo una figura central para la selección nacional de Colombia mientras el país se prepara para la Copa del Mundo de 2026. Recibió elogios generalizados por sus actuaciones en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, donde fue ampliamente considerado como el jugador destacado del torneo y ayudó a guiar a Colombia a la final contra Argentina.
- Getty Images Sport
James por los números
James Rodríguez no ha aparecido en un partido competitivo desde noviembre de 2025, cuando jugó por última vez para Colombia. Su etapa más reciente en un club fue en México con León, donde registró cinco goles y nueve asistencias en 34 apariciones a lo largo de dos torneos de la Liga MX. Mientras que León llegó a los playoffs durante su primera campaña, la segunda terminó cerca del fondo de la tabla, haciendo que su estancia general en México fuera una experiencia mixta y, en última instancia, decepcionante.
- Getty Images Sport
¿Otro nombre histórico rumbo a la MLS?
Desde que dejó el Real Madrid en 2020, la carrera de Rodríguez lo ha llevado a través de múltiples ligas y continentes, con paradas en Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León. Ahora, con la temporada de la MLS a pocas semanas de comenzar y la Copa del Mundo en el horizonte a finales de este año, Minnesota United podría ofrecer al mediapunta colombiano un nuevo escenario - y a la liga uno de sus fichajes más notorios en la memoria reciente.
