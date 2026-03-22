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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, ¿qué se sabe de Gerard Martín?

¿Qué se sabe sobre el posible fichaje de los rossoneri de cara al verano?

A la espera de saber qué posición ocupará al final de la temporada y si se alcanzará el objetivo fijado de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, el Milan empieza a sentarse a la mesa de las valoraciones y a estudiar cuáles podrían ser los fichajes adecuados para reforzar la plantilla rossonera de cara a la próxima temporada, que desde las altas esferas del club de Via Aldo Rossi se espera que coincida con el regreso a la máxima competición europea.

Entre los diversos perfiles apuntados en la libreta, hay que prestar atención a la pista que lleva a Gerard Martín, que, sin embargo, será más compleja de lo previsto.

  • COMBINACIÓN, GUSTA POR SU VERSATILIDAD

    No es ninguna novedad que al Milan le guste un perfil como el de Gerard Martín, defensa del Barcelona capaz de desempeñar diversas funciones y ocupar distintas posiciones dentro de la zaga. A sus 24 años, el jugador tiene un contrato que vence el 30 de junio de 2028 y lleva tiempo en el punto de mira del club de la Via Aldo Rossi, que busca un jugador (o incluso más de uno) que pueda ampliar las posibilidades de su plantilla defensiva.

    Por su versatilidad y margen de crecimiento, Martín es un nombre al que el Milan tiene intención de seguir prestando atención en un futuro próximo.

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  • QUÉ SE FILTRA

    Pero, tal y como están las cosas, ¿qué se sabe sobre este posible fichaje?
    Según informa Matteo Moretto en el canal de YouTube en italiano de Fabrizio Romano, todo el Barcelona (con el entrenador Hansi Flick a la cabeza) está muy satisfecho con el rendimiento sobre el terreno de juego de Gerard Martín.

    El propio jugador está muy vinculado a todo el entorno blaugrana y, al final de la temporada, teniendo en cuenta que su contrato expira en 2028, se espera —según Moretto— que el Barcelona se siente con sus agentes para negociar y hablar de una posible renovación del acuerdo vigente, dejando claro que es un jugador en el que se apuesta para el futuro.

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