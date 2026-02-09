Mikel Merino se somete a una operación por una lesión en el pie, lo que deja al Arsenal en vilo ante el ajustado plazo de recuperación.

Merino se ha fracturado el pie y Arteta afirma que la gravedad de la lesión es «poco habitual».

Añadió: «Ya veremos. Es una lesión muy poco habitual, así que tendremos que esperar a ver cómo evoluciona tras la operación. Cómo reacciona día a día.

Obviamente, hay que vigilarlo durante toda la semana para la operación. Sé que Mikel va a hacer absolutamente todo lo posible para volver lo antes posible.

Pero también tiene que respetar el proceso de recuperación y el hecho de que, obviamente, se trata de una lesión bastante rara».

Merino también espera volver antes de que termine la temporada, ya que su objetivo es representar a España en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Es un duro golpe para un jugador que estaba disfrutando del buen momento de su equipo a principios de temporada, según declaró en la página web del club: «Obviamente, el fútbol no es solo resultados. Es lo principal, pero cuando puedes disfrutar jugando con estos compañeros, es una alegría, y yo lo disfruto cada vez que salgo al campo.

Creo que todos están dando lo mejor de sí mismos y disfrutando también, y esa es la mejor combinación que podemos tener, así que rendir y disfrutar es la receta mágica, así que sí, estoy muy contento».

