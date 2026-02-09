Getty Images Sport
Mikel Merino envía un mensaje optimista a los aficionados del Arsenal desde la cama del hospital tras someterse a una operación por una fractura en el pie.
El Arsenal pierde a Merino por lesión.
Merino sufrió la lesión en la derrota por 3-2 del Arsenal ante el Manchester United en la Premier League, en el Emirates. El entrenador Mikel Arteta admitió después que se trata de una lesión inusual y declaró a los periodistas: «Es una lesión muy poco frecuente, así que tendremos que esperar a ver cómo reacciona una vez que se haya realizado la cirugía, obviamente la supervisaremos durante toda la semana para la cirugía y ya veremos. Sé que Mikel va a hacer todo lo posible para volver lo antes posible. Pero también hay que respetar el proceso de curación y el hecho de que, obviamente, se trata de una lesión bastante rara».
El mensaje de Merino a los aficionados del Arsenal
El centrocampista ya se ha sometido a la operación y ha publicado una actualización en Instagram en la que se lee: «¡Operación realizada! Ya estoy más cerca de volver. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes y vuestro cariño. Me da aún más energía para afrontar el reto. ¡Vamos!».
¿Cuándo volverá Merino?
Aún no hay una fecha clara para el regreso de Merino, y el padre del jugador ha revelado por qué es tan difícil saber cuándo estará listo para volver a jugar. Miguel Merino declaró a Cadena SER: «A pesar del problema, está aceptando la situación. Las lesiones nunca llegan en buen momento y un jugador tiene que estar preparado para lo que sea. Es duro, pero hay que mirar el lado positivo. Hay lesiones mucho peores que esta. Hay incertidumbre porque no se sabe muy bien cuánto tiempo tardará en recuperarse, ya que no hay antecedentes de este tipo de lesión. Es una fractura por estrés. No es una lesión en los dedos de los pies, es un poco más interna. Es una lesión que no está muy documentada. Hay muchas dudas sobre su recuperación».
¿Qué viene después?
Merino ha sido una pieza importante en la plantilla del Arsenal esta temporada, con seis goles en todas las competiciones para los Gunners, pero Arteta tendrá que prescindir de él en el futuro inmediato. El Arsenal tiene una apretada agenda en las próximas semanas y volverá a la acción el jueves en la Premier League contra el Brentford, antes de enfrentarse al Wigan Athletic en la cuarta ronda de la FA Cup el domingo.
