Mikel Arteta insinúa que el Arsenal podría realizar cambios drásticos en su rutina previa a los partidos debido a la avalancha de lesiones

Como resultado de esa serie de problemas, Arteta ha admitido que el Arsenal está analizando detenidamente su rutina previa al partido.

Cuando se le preguntó si era algo que se estaba analizando internamente antes de enfrentarse al Wolves a mitad de semana, el técnico español respondió: «Sí, sí, mucho. Fueron muy diferentes. El primero fue Willy, cuando se torció el tobillo contra el Liverpool. Luego tuvimos dos incidentes con Riccy en el calentamiento, de forma muy similar.

El otro fue Bukayo, después de descansar a mitad de semana, no jugó contra el Kairat y luego, contra el Leeds, se lesionó. Muy inusual. Probablemente haya ocurrido una o dos veces en los seis años que llevo aquí y ha ocurrido cuatro veces allí.

Así que, obviamente, lo estamos analizando. En el caso de Willy, es muy difícil de ver. A veces también quieres probar a un jugador antes para ver si está listo y el calentamiento es otra oportunidad para hacerlo. El de Bukayo es muy aleatorio porque nunca dio ningún síntoma o señal de que esto pudiera suceder en el calentamiento. Es lo que hay, tenemos que aprender».