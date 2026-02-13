Getty Images Sport
Mikel Arteta dijo que Eberechi Eze parece «perdido» mientras el Arsenal recibe el veredicto sobre el título de la Premier League
Eze sufre en su primer partido como titular en la Premier League desde diciembre.
Eze disfrutó de un prometedor comienzo en su carrera en el Arsenal, cuyo punto álgido llegó cuando marcó un hat-trick en la goleada al Tottenham Hotspur en el derbi del norte de Londres. Sin embargo, el internacional inglés ha tenido dificultades para imponerse en el Emirates Stadium desde entonces, y su aparición contra el Brentford el jueves fue su primera titularidad en la Premier League desde el 13 de diciembre.
Solo duró la primera parte, ya que Eze fue sustituido en el descanso con el marcador a cero. Noni Madueke adelantó a los visitantes, pero Keane Lewis-Potter pronto empató para dar al equipo de Keith Andrews un merecido punto.
El exdelantero del Newcastle Shearer no quedó especialmente impresionado con Eze y afirmó que el exjugador del Crystal Palace corre el riesgo de quedarse fuera de la selección inglesa que disputará el Mundial este verano.
Shearer: Eze parecía perdido y podría quedarse fuera de la selección inglesa.
Shearer declaró a Betfair: «Mikel Arteta tiene un par de cosas que debe resolver. Me refiero a que la situación con Eze contra el Brentford fue un poco sorprendente, porque parecía perdido, al menos en ese partido.
«Lo sustituyó en el descanso y el equipo mejoró un poco. Presionaron más al Brentford y luego marcaron el gol. Pero creo que el Brentford se merecía al menos un punto.
Eze parece perdido. Es realmente sorprendente, ¿no? Estamos hablando del jugador que marcó un hat-trick en el derbi del norte de Londres. Todo el mundo pensaba: "Vaya, qué gran jugador y qué gran etapa va a tener en el Arsenal". La forma en que salió lleno de confianza al estadio del Arsenal cuando fichó por el equipo, parecía que encajaba perfectamente y que ese era su sitio. Pero contra el Brentford parecía perdido. Parecía que necesitaba que el mundo lo tragara. No parecía nada cómodo.
No estará en la selección inglesa si no juega. Creo que esa fue su primera titularidad desde mediados de diciembre del año pasado. Apenas ha sido titular y eso tiene que cambiar si quiere entrar en la selección inglesa».
El Arsenal recibe una advertencia mientras el «impresionante» Manchester City trama su remontada.
El City recortó distancias con el Arsenal gracias a su victoria sobre el Fulham el miércoles, que se produjo gracias a los goles de Antoine Semenyo, Nico O'Reilly y Erling Haaland, pero Shearer sigue pensando que los Gunners están en una posición fuerte en su lucha por el primer título de liga desde 2003-04.
El ex capitán de Inglaterra añadió: «Me impresionó mucho el Manchester City el martes. Estuve en Match of the Day, así que vi el partido completo. La primera parte fue tan buena como las que he visto últimamente sin el balón en términos de intensidad. Parecen muy sólidos. Se ven muy bien en ataque. Así que sí, están presionando mucho al Arsenal.
Supongo que, con el rendimiento del Arsenal y lo difícil que les resultó el partido en Brentford, esto no me sorprende. No hay muchos equipos que ganen el título con facilidad, ya sabes.
Supongo que cuando llevas tanto tiempo sin ganar como el Arsenal, hay momentos en los que la gente intenta presionarte. Y eso es lo que está pasando ahora.
El Manchester City sabe lo que hace. La mayoría de sus jugadores ya han pasado por esto, lo han visto, lo han hecho y saben lo que les espera y qué pueden esperar.
Si vas a ganar la Premier League, no es tan frecuente que sea con facilidad. Sé que el Liverpool lo hizo la temporada pasada, pero debido al deseo y el hambre del Arsenal y todas esas cosas, van a tener que hacerlo por el camino difícil.
«No diría que hay fisuras en el Arsenal. Supongo que, dada la forma del City, no sería ninguna sorpresa que el City tuviera una racha realmente buena. Ya lo hemos visto antes con Pep. Es el momento de que tengan una racha, así que no nos sorprendería. Pero fisuras, no. Todavía no. Creo que el Arsenal sigue estando en una posición realmente fuerte.
Creo que el Brentford se lo puso muy, muy difícil al Arsenal. Keith Andrews, como hemos dicho, está haciendo un gran trabajo. Los tiene en buena forma física, son duros, fuertes, difíciles de marcar en los saques de banda, en las jugadas a balón parado, en todas esas cosas. Y tienen jugadores con mucho talento, como Igor Thiago y Ouattara.
Los vi contra el Newcastle y se merecieron los tres puntos, y tuvieron mala suerte al no llevarse los tres contra el Arsenal. No diría que aún no hay grietas, pero van a ser tres o cuatro semanas interesantes para el Arsenal».
Los Gunners y los Cityzens vuelven a la FA Cup
Los dos aspirantes al título disputarán este fin de semana partidos de la FA Cup. El City será el primero en saltar al campo, el sábado, para enfrentarse al Salford City, club de la League Two, mientras que el Arsenal recibirá el domingo al Wigan Athletic, ganador del trofeo en 2013.
