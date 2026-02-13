Mikel Arteta dijo que Eberechi Eze parece «perdido» mientras el Arsenal recibe el veredicto sobre el título de la Premier League

El City recortó distancias con el Arsenal gracias a su victoria sobre el Fulham el miércoles, que se produjo gracias a los goles de Antoine Semenyo, Nico O'Reilly y Erling Haaland, pero Shearer sigue pensando que los Gunners están en una posición fuerte en su lucha por el primer título de liga desde 2003-04.

El ex capitán de Inglaterra añadió: «Me impresionó mucho el Manchester City el martes. Estuve en Match of the Day, así que vi el partido completo. La primera parte fue tan buena como las que he visto últimamente sin el balón en términos de intensidad. Parecen muy sólidos. Se ven muy bien en ataque. Así que sí, están presionando mucho al Arsenal.

Supongo que, con el rendimiento del Arsenal y lo difícil que les resultó el partido en Brentford, esto no me sorprende. No hay muchos equipos que ganen el título con facilidad, ya sabes.

Supongo que cuando llevas tanto tiempo sin ganar como el Arsenal, hay momentos en los que la gente intenta presionarte. Y eso es lo que está pasando ahora.

El Manchester City sabe lo que hace. La mayoría de sus jugadores ya han pasado por esto, lo han visto, lo han hecho y saben lo que les espera y qué pueden esperar.

Si vas a ganar la Premier League, no es tan frecuente que sea con facilidad. Sé que el Liverpool lo hizo la temporada pasada, pero debido al deseo y el hambre del Arsenal y todas esas cosas, van a tener que hacerlo por el camino difícil.

«No diría que hay fisuras en el Arsenal. Supongo que, dada la forma del City, no sería ninguna sorpresa que el City tuviera una racha realmente buena. Ya lo hemos visto antes con Pep. Es el momento de que tengan una racha, así que no nos sorprendería. Pero fisuras, no. Todavía no. Creo que el Arsenal sigue estando en una posición realmente fuerte.

Creo que el Brentford se lo puso muy, muy difícil al Arsenal. Keith Andrews, como hemos dicho, está haciendo un gran trabajo. Los tiene en buena forma física, son duros, fuertes, difíciles de marcar en los saques de banda, en las jugadas a balón parado, en todas esas cosas. Y tienen jugadores con mucho talento, como Igor Thiago y Ouattara.

Los vi contra el Newcastle y se merecieron los tres puntos, y tuvieron mala suerte al no llevarse los tres contra el Arsenal. No diría que aún no hay grietas, pero van a ser tres o cuatro semanas interesantes para el Arsenal».