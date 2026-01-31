Mikel Arteta compara sensacionalmente a Max Dowman con el ícono del Barcelona Lionel Messi después de que el joven de 16 años firme un precontrato con el Arsenal

En agosto, Dowman hizo su debut con el Arsenal en su victoria 5-0 en la Premier League sobre Leeds United en el Emirates Stadium. Se convirtió en el segundo debutante más joven cuando entró en la segunda mitad con 15 años y 235 días, con su compañero Ethan Nwaneri superándolo como el más joven por 54 días en 2022. En ese partido contra Leeds, el internacional inglés sub-21 ganó un penalti para los Gunners en una actuación impresionante.

Sobre esa participación, Arteta dijo que fue una actuación "especial", antes de añadir: "Tenemos que reunir toda la información. Es cómo reacciona y maneja la situación, lo que sus compañeros piensan de él, lo cual es claro, porque seguían pasándole el balón. Es genial poder cambiar la energía en el estadio al traerlo y tuvo un impacto. Ganó un penalti en su debut en el Emirates. Eso es increíble. Es un crédito, en primer lugar, para su familia, la forma en que estos niños han sido criados y el entorno creado. No se sienten abrumados por el entorno y contexto. Y el trabajo de la academia, por ayudar a criar a estos niños de esa manera con la confianza y la comprensión del juego a solo 15 años."

También se convirtió en el jugador más joven en jugar en un partido de la Liga de Campeones esta temporada.