Mikel Arteta compara sensacionalmente a Max Dowman con el ícono del Barcelona Lionel Messi después de que el joven de 16 años firme un precontrato con el Arsenal
El brillante comienzo de Dowman en el Arsenal
En agosto, Dowman hizo su debut con el Arsenal en su victoria 5-0 en la Premier League sobre Leeds United en el Emirates Stadium. Se convirtió en el segundo debutante más joven cuando entró en la segunda mitad con 15 años y 235 días, con su compañero Ethan Nwaneri superándolo como el más joven por 54 días en 2022. En ese partido contra Leeds, el internacional inglés sub-21 ganó un penalti para los Gunners en una actuación impresionante.
Sobre esa participación, Arteta dijo que fue una actuación "especial", antes de añadir: "Tenemos que reunir toda la información. Es cómo reacciona y maneja la situación, lo que sus compañeros piensan de él, lo cual es claro, porque seguían pasándole el balón. Es genial poder cambiar la energía en el estadio al traerlo y tuvo un impacto. Ganó un penalti en su debut en el Emirates. Eso es increíble. Es un crédito, en primer lugar, para su familia, la forma en que estos niños han sido criados y el entorno creado. No se sienten abrumados por el entorno y contexto. Y el trabajo de la academia, por ayudar a criar a estos niños de esa manera con la confianza y la comprensión del juego a solo 15 años."
También se convirtió en el jugador más joven en jugar en un partido de la Liga de Campeones esta temporada.
Dowman firma un precontrato con el Arsenal
Esta semana, el Arsenal se movió para retener a su muy valorado joven de 16 años, con Dowman dando luz verde a un preacuerdo de primer contrato profesional, uno que entrará en vigor cuando cumpla 17 en diciembre. Por cierto, después de que jugó en la Liga de Campeones en noviembre, en una victoria por 3-0 sobre el Slavia Praga, Arteta no pudo evitar alabar al mediocampista nuevamente.
"La primera pelota que recibe, enfrenta a las personas. Comienza a driblar y obtiene una falta. Eso es personalidad, eso es coraje," dijo el jefe de los Gunners. "Eso no se puede enseñar, lo tienes o no lo tienes. No importa lo que diga su pasaporte, lo pones en este contexto y es capaz de adaptarse y tener un buen rendimiento."
Dowman comparado con Messi
Antes del viaje del Arsenal a Leeds en Elland Road el sábado, Arteta le dio a Dowman, posiblemente, el mayor de los cumplidos al comparar al joven de los Gunners con un Messi adolescente cuando estaba emergiendo en el Barcelona. Arteta estaba en el club español cuando el argentino se unió a los Blaugrana en 2001. No fue hasta 2004 cuando un Messi de 17 años tuvo su oportunidad de brillar en el primer equipo, necesitando el atacante hormonas de crecimiento a los 14 años. A partir de ahí, se convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
Arteta dijo sobre Dowman: "Ciertamente es uno de los mejores. Lo que ha hecho con nosotros a la edad de 15 años, personalmente, no lo he visto antes. Solo con un tipo [Messi] que solía jugar en Barcelona, pero quizás ni siquiera eso. Tiene un cierto carisma también y una personalidad que no se deja abrumar por la situación, el estadio o la oposición. Eso es una gran cualidad para tener. Tiene una gran familia, confían en lo que vamos a hacer con él, y ahora depende de él y de nosotros construir una carrera increíble."
¿Qué sigue para Dowman?
Dowman se perderá el choque del Arsenal en Leeds debido a una lesión, pero está muy emocionado por su futuro con los Gunners.
Sobre su nuevo contrato, dijo: "Esto significa todo para mí y mi familia. Todos apoyamos al Arsenal y realmente siento que pertenezco aquí. Me gustaría agradecer a todos mis entrenadores, compañeros de equipo y, lo más importante, a mi familia y amigos, que me han llevado a donde estoy hoy. He estado en el club toda mi vida, así que esto realmente significa mucho. Hay un camino tan claro aquí, jugadores que han salido de nuestra academia, como Bukayo [Saka], Myles [Lewis-Skelly] y Ethan [Nwaneri], quienes realmente me inspiran. Es increíble tener modelos a seguir tan cercanos que han experimentado lo mismo que yo. Ahora estoy muy emocionado de continuar trabajando duro en mi desarrollo."