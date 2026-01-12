Michael Olise y Luis Díaz deslumbran y evocan a la dupla legendaria del Bayern Múnich

Claro, aquí tienes una versión reescrita en español natural, clara y con tono de crónica deportiva, alejándose del calco del inglés:

Con la intención de ampliar a 11 puntos su ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich fue implacable de cara al gol en su primer partido desde el parón invernal de la Bundesliga, que se extendió desde el 21 de diciembre.

La única nota negativa de una noche prácticamente perfecta llegó al minuto 13, cuando el delantero del Wolfsburgo, Dženan Pejčinović, prolongó su buen momento al marcar por cuarto partido en sus últimas dos apariciones ligueras. Aun así, el Bayern mantuvo con autoridad su condición de invicto en el campeonato alemán.

Impulsados también por dos autogoles de Kilian Fischer y Moritz Jenz, los bávaros brindaron un auténtico espectáculo en el Allianz Arena. Luis Díaz, Raphaël Guerreiro, Harry Kane y Leon Goretzka se hicieron presentes en el marcador, mientras que Michael Olise, figura del encuentro, firmó un doblete para redondear la goleada.