Michael Carrick revela sus verdaderos sentimientos sobre los aficionados del Manchester United que corean su nombre mientras se acerca cada vez más a conseguir un trabajo a tiempo completo

A pesar de la celebración final, el United tuvo que sudar después de que Maxence Lacroix diera una ventaja temprana a los visitantes. Carrick admitió que había estado «esperando» un momento para ver cómo su equipo manejaría la adversidad. Los goles de Bruno Fernandes y el imparable Benjamin Sesko finalmente cambiaron el rumbo del partido, justificando las instrucciones del entrenador interino en el descanso, ya que los jugadores mostraron la «personalidad y la confianza» necesarias para competir en lo más alto de la tabla.

Al explicar su charla con el equipo en el descanso, Carrick dijo: «Solo fueron un par de pequeños ajustes en la formación, quizá un par de ideas, algunas cosas que probamos desde el principio y que queríamos modificar un poco. Sinceramente, no fue nada importante, no me voy a atribuir mucho mérito por eso. Creo que los chicos demostraron, a medida que avanzaba la primera parte, que las cosas iban a mejorar.

A veces hay que encontrar la manera de salir adelante en los partidos, queríamos hacer más carreras y ser un poco más agresivos en el ataque a su línea defensiva, algo que siempre intentas hacer, pero creo que lo hicimos mejor en la segunda parte y acabamos consiguiendo el penalti. Se trataba más bien de cómo reaccionaríamos. Las cosas nos han salido bien, era algo que estaba esperando, este momento, para ver «vamos, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Los chicos respondieron muy bien. Fue algo muy importante para nosotros».