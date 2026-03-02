Getty Images
Traducido por
Michael Carrick revela sus verdaderos sentimientos sobre los aficionados del Manchester United que corean su nombre mientras se acerca cada vez más a conseguir un trabajo a tiempo completo
Carrick elogia la «enorme» conexión con los aficionados del Manchester United.
La conexión entre el banquillo y las gradas es posiblemente la más fuerte desde la era de Sir Alex Ferguson, y Carrick se mostró visiblemente emocionado por la acogida. En declaraciones al sitio web oficial del club tras la victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace, en la que los aficionados corearon el nombre de Carrick, el excentrocampista dijo: «Es bonito, obviamente este lugar significa mucho para mí. Tener tanta positividad y que todo el mundo disfrute viniendo a los partidos y viéndolos, y que yo tenga influencia en eso, no voy a mentir, por supuesto que me siento bien. Los jugadores se merecen mucho crédito por lo que hacen en el campo. No es solo mérito mío. La conexión con los aficionados es enorme, sentir eso y que sigan con nosotros, incluso cuando tuvimos un comienzo un poco titubeante, superar el partido y terminar así, significa mucho».
- AFP
Los ajustes tácticos inspiran el cambio de rumbo en Old Trafford
A pesar de la celebración final, el United tuvo que sudar después de que Maxence Lacroix diera una ventaja temprana a los visitantes. Carrick admitió que había estado «esperando» un momento para ver cómo su equipo manejaría la adversidad. Los goles de Bruno Fernandes y el imparable Benjamin Sesko finalmente cambiaron el rumbo del partido, justificando las instrucciones del entrenador interino en el descanso, ya que los jugadores mostraron la «personalidad y la confianza» necesarias para competir en lo más alto de la tabla.
Al explicar su charla con el equipo en el descanso, Carrick dijo: «Solo fueron un par de pequeños ajustes en la formación, quizá un par de ideas, algunas cosas que probamos desde el principio y que queríamos modificar un poco. Sinceramente, no fue nada importante, no me voy a atribuir mucho mérito por eso. Creo que los chicos demostraron, a medida que avanzaba la primera parte, que las cosas iban a mejorar.
A veces hay que encontrar la manera de salir adelante en los partidos, queríamos hacer más carreras y ser un poco más agresivos en el ataque a su línea defensiva, algo que siempre intentas hacer, pero creo que lo hicimos mejor en la segunda parte y acabamos consiguiendo el penalti. Se trataba más bien de cómo reaccionaríamos. Las cosas nos han salido bien, era algo que estaba esperando, este momento, para ver «vamos, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Los chicos respondieron muy bien. Fue algo muy importante para nosotros».
Sesko vuelve a brillar
La estrella del partido fue una vez más Sesko, que marcó de cabeza el gol de la victoria y continuó con su sensacional racha en 2026. El delantero esloveno ha marcado siete goles en sus últimos ocho partidos, demostrando ser la superestrella de 74 millones de libras que el United esperaba cuando lo fichó en verano. Tras el partido, Sesko celebró el triunfo en las redes sociales, incluso recitando un famoso cántico del club: «Somos el Man United y nunca vamos a parar». Esa pasión ha calado hondo en su entrenador, ya que Carrick no tardó en destacar la actitud humilde y el incansable ritmo de trabajo del delantero.
«Estoy encantado con Ben. Desde luego, no ha sido un quebradero de cabeza, ni un gran drama. Ha tenido un gran impacto y está mejorando mucho. Se está acostumbrando poco a poco a lo que supone estar aquí, a los sentimientos y a lo que significa jugar. Cosas que a veces damos por sentadas. Está desesperado por hacerlo bien, trabaja muy duro, es un auténtico placer trabajar con él. Hoy ha sido titular y ha marcado un gol absolutamente fantástico», añadió Carrick.
- IMAGO / Pro Sports Images
Las estrellas veteranas respaldan a Carrick para un puesto permanente
Mientras la directiva del Old Trafford sigue evaluando posibles sucesores a largo plazo de Rubén Amorim, el vestuario ya habría tomado una decisión. Según algunas informaciones, figuras destacadas como Bruno Fernandes y Harry Maguire apoyan plenamente a Carrick, ya que prefieren su enfoque táctico equilibrado a los rígidos sistemas utilizados anteriormente. Al permitir que los jugadores se expresen libremente sin renunciar a sus conocimientos técnicos de élite, Carrick ha transformado al United de un equipo que jugaba al ajedrez en una máquina ganadora que actualmente parece tener asegurada la clasificación para la Liga de Campeones.
Anuncios