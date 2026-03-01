Michael Carrick ofrece información sobre la lesión de Lisandro Martínez después de que el defensa del Manchester United se perdiera el partido contra el Crystal Palace

El ganador de la Copa del Mundo había sido un pilar de consistencia en las primeras etapas de la era Carrick, siendo titular en cinco partidos consecutivos como parte de una defensa de cuatro sin cambios. De hecho, el United solo perdió dos veces en sus 15 apariciones esta temporada, mientras que solo una de ellas fue como titular.

Su ausencia en el Hill Dickinson Stadium se notó, a pesar de que los Red Devils lograron una trabajada victoria por 1-0 que les permitió superar a sus rivales Chelsea y Liverpool en la clasificación de la Premier League. Aunque Leny Yoro sustituyó a Harry Maguire y consiguió una inusual portería a cero fuera de casa, los fieles seguidores de Old Trafford siguen ansiosos por ver a «The Butcher» volver al centro de la defensa lo antes posible.