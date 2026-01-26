Goal.com
Michael Carrick's unshackled Man Utd .jpgGetty/GOAL
James Westwood

Michael Carrick libera al Manchester United y lo convierte en candidato al título tras humillar al Arsenal

El Manchester United de Michael Carrick se reivindica con victorias clave, incluida una humillante al Arsenal, y comienza a soñar con el título.

Solskjaer finalmente se ganó el cargo permanente y permaneció al frente del United durante casi tres años, llevando al equipo a un segundo puesto en 2020-21 y a una final de la Europa League. Sin embargo, el querido exdelantero perdió el control al final y dejó Old Trafford sin añadir un nuevo trofeo a su brillante currículum.

Hoy, el consenso es que el United no debe repetir el mismo error con Michael Carrick, designado entrenador interino tras el despido de Ruben Amorim a principios de mes. "Creo que aunque el United ganara todos los partidos restantes de la temporada, aún no le daría el puesto de forma permanente", dijo Roy Keane en Sky Sports este fin de semana. "Simplemente necesitan un técnico más grande y con más experiencia, así de simple."

Gary Neville agregó: "Creo que es correcto que Carrick mantenga el cargo hasta el final de la temporada y luego pase el relevo a alguien como [Thomas] Tuchel o [Carlo] Ancelotti, un técnico de nivel mundial." Sin embargo, no todos los legendarios del United comparten esa visión.

Keane y Neville buscaban moderar las expectativas después de que los Red Devils de Carrick vencieran al Arsenal 3-2 en el Emirates el domingo, apenas una semana después de su victoria en el derbi frente al Manchester City. Pero Wayne Rooney no pudo ocultar su entusiasmo: "Por supuesto, podría ser el hombre adecuado para el cargo si continúa así", dijo a BBC Match of the Day. "Tiene la oportunidad de demostrar a todos, y al club, que es capaz de liderar. Y si mantiene este nivel, habrá una enorme presión sobre la directiva para nombrarlo de forma permanente. Sé que vivieron algo similar con Ole, pero esto se siente diferente."

Y Rooney tiene razón. El United ha vencido con autoridad a los dos mejores equipos de la liga desde que Carrick asumió, y ahora el destino está en sus manos. El régimen de propiedad de INEOS se vería ciertamente presionado si Carrick lidera un empuje tardío por el título, algo que, por sorprendente que parezca, es una posibilidad real en esta temporada tan impredecible.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United sin miedo se lleva la victoria

    Los cánticos de “vamos a ganar la liga” resonaron en la grada visitante tras la victoria del United en el norte de Londres, su primer triunfo como visitante ante el Arsenal en la Premier League desde 2017. También significó la primera derrota en casa de los Gunners desde mayo de 2024 y la primera vez que encajaron más de dos goles en un partido de liga desde diciembre de 2023.

    La trascendencia del resultado no puede subestimarse. Se percibe un cambio de mentalidad evidente en el vestuario del United. Tras encajar un gol en propia puerta de Lisandro Martínez en los primeros minutos, cuando el Arsenal dominaba, el equipo probablemente se habría derrumbado bajo la dirección de Amorim. Pero Carrick mantuvo la calma y sus jugadores respondieron con determinación.

    El United presionó a los Gunners hasta forzar errores poco habituales en su defensa. Antes del descanso, Bryan Mbeumo aprovechó un pase fallido de Martin Zubimendi, eludió a David Raya y empujó el balón al fondo de la red. Apenas cinco minutos después del inicio de la segunda mitad, Patrick Dorgu ejecutó una espectacular volea que golpeó el larguero y adelantó al United, recordando los mejores momentos de Tony Yeboah.

    El equipo siguió mostrando peligro en los contragolpes y disfrutó defendiendo en bloque, frustrando al Arsenal en cada intento de penetrar su defensa. Incluso cuando los locales lograron un empate afortunado gracias a Mikel Merino en el minuto 84, Carrick instó a su equipo a ir por más.

    El golazo de Matheus Cunha en el último minuto cerró un triunfo épico: un disparo desde 30 metros que superó a Raya y se coló con una curva imposible de detener. Esa jugada reflejó la nueva confianza que ahora inunda al Manchester United y dejó claro que este equipo ya no conoce el miedo.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WOLVES-MAN UTDAFP

    Las decisiones valientes dan sus frutos

    Esta no fue la misma exhibición dominante que el United mostró en el derbi, donde registraron siete disparos a puerta, mantuvieron al City a cero y vieron tres goles anulados. La suerte de los Citizens fue que el marcador final solo reflejara un 2-0 en Old Trafford y no cinco o seis.

    Carrick sabía que enfrentar al Arsenal en el Emirates sería una prueba más exigente para la determinación de su equipo, pero la superaron con éxito. “Fue un partido difícil para nosotros hoy. Lo sabíamos al entrar; nunca iba a ser perfecto. Hemos estado juntos menos de dos semanas, así que sabíamos que tendríamos que recurrir a muchas cosas diferentes para lograr un buen rendimiento y un resultado. Hubo altibajos, pero la creencia, la confianza y el espíritu de los chicos me hicieron sentir realmente orgulloso hoy”, admitió el técnico.

    Nadie personificó ese espíritu más que Matheus Cunha, decisivo desde el banquillo por segunda semana consecutiva. Carrick tomó la audaz decisión de mantener a Patrick Dorgu en la banda izquierda, algo que podría haber resultado arriesgado, pero Cunha demostró estar listo para marcar la diferencia.

    “Cuando Matheus entró, supe que iba a impactar. Fantástico remate”, afirmó Carrick. “Él encarna lo que hemos sido como grupo esta semana. No comenzó ambos partidos, pero ha tenido un impacto enorme. Estuvo decepcionado por no ser titular, pero supo canalizarlo de la mejor manera”.

    Carrick también decidió mantener a Bryan Mbeumo en la delantera en lugar de Benjamin Sesko, a pesar del potencial físico de este último para desestabilizar al Arsenal. Mbeumo estiró y puso en aprietos a la defensa de los Gunners con su velocidad y visión. Es prometedor ver que Carrick ya tiene un sentido claro de cómo hacer daño al rival y mantiene a todos remando en la misma dirección, sin importar si comienzan o no en el once inicial.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    La antítesis de Amorim

    Carrick también ha provocado una mejora inmediata en varios jugadores, especialmente en Patrick Dorgu. Durante mucho tiempo, el exjugador del Lecce parecía un fichaje fallido, habiendo sido adquirido por 30 millones de euros por Amorim el pasado enero, y apenas había logrado un gol en sus primeras 30 apariciones.

    Pero el danés ha anotado dos veces en el mismo número de partidos desde la llegada de Carrick, demostrando finalmente su valía tras ser trasladado del carril a la izquierda del ataque. "Pat ha sido un gran jugador para nosotros en los últimos partidos en términos ofensivos —ha marcado dos goles— pero también por su amenaza, su atletismo y su calidad al incorporarse al juego", dijo Carrick después del partido contra el Arsenal. "Terminó con un poco de calambres; esperamos que no sea nada grave. Es difícil decirlo ahora, así que solo tendremos que esperar y ver, pero confiamos en que no sea demasiado serio".

    La preocupación por el estado físico de Dorgu subraya lo lejos que ha llegado en tan poco tiempo. Mientras tanto, la joya de la academia, Kobbie Mainoo —despreciado por Amorim— también impresionó en su segunda titularidad consecutiva junto al veterano Casemiro, de 33 años, quien ha vuelto a ser un pilar para el United. Harry Maguire ha sido colosal en defensa, Amad Diallo está ejerciendo más influencia en ataque, y Bruno Fernandes vuelve a desempeñarse como principal creador tras ser reinstalado en su posición preferida de nº 10.

    Carrick no ha hecho nada particularmente innovador; simplemente ha optado por un 4-3-2-1 que se adapta mucho mejor al United que el desconcertante 3-4-3 de Amorim, colocando a los jugadores en sus posiciones más fuertes. Ahora atacan con amplitud y agresividad adecuadas y defienden de forma compacta: una fórmula simple pero efectiva para el éxito.

    Para la mayoría de los seguidores, el recuerdo persistente de Amorim será el portugués jugando con un tablero de tácticas magnético como un científico loco durante la impactante derrota de la Carabao Cup ante Grimsby en agosto pasado. Complicó todo en exceso y no parecía comprender el discutido 'ADN' del United. Carrick, en cambio, sí lo entiende, y por eso ha ganado respeto de inmediato.

  • Carrick AmorimGetty/Goal

    Cambios sutiles detrás de escena

    Carrick también se muestra como un entrenador mucho más sereno y pragmático que Amorim. Su predecesor era excesivamente honesto y propenso a arrebatos emocionales frente a los medios, distrayendo del trabajo del equipo en el campo.

    Según el Manchester Evening News, Amorim a veces prefería observar las sesiones de entrenamiento, mientras que Carrick siempre está activamente involucrado. Además, ha hecho que los entrenamientos sean más cortos e intensos, con un mayor enfoque en el trabajo individual, y los jugadores han respondido muy positivamente.

    "Carrick ha sido brillante con nosotros, ha traído una energía fresca, y el grupo realmente se ha galvanizado", dijo Maguire a Sky Sports el domingo. El excentrocampista del United tuvo un efecto similar durante su periodo invicto de tres partidos en el banquillo entre noviembre y diciembre de 2021, dejando una impresión duradera en Fernandes. "Sabe cómo hablar, sabe mucho de fútbol", afirmó en aquel momento el exjugador del Sporting CP. "Fue uno de esos grandes jugadores de los que no se habla tanto. Por lo que he visto, puede llegar a ser un gran entrenador".

    En los últimos cinco años, Carrick no ha hecho lo suficiente para cumplir completamente con la predicción de Fernandes, a pesar de un periodo generalmente alentador en Middlesbrough. Sin embargo, podría entrar en la categoría de “gran entrenador” si el resurgimiento del United se mantiene hasta mayo. Esto no tiene por qué ser un Día de la Marmota; Carrick parece mejor preparado que Solskjaer para manejar la presión de uno de los puestos más calientes del fútbol mundial, y un cierre impecable de temporada proporcionaría a Sir Jim Ratcliffe e INEOS evidencia concreta de sus credenciales.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Reconociendo la importancia de la academia

    Rooney visitó Carrington la semana pasada para captar la atmósfera que Carrick y su equipo han estado construyendo, antes de la “absolutamente increíble actuación” del United contra el Arsenal. “Hay una calma en el lugar”, dijo el máximo goleador histórico de los Red Devils en el último episodio del Wayne Rooney Show. “Todo el cuerpo técnico está allí viendo jugar a los sub-18. Y luego, un sábado por la mañana, todos están allí viendo a los sub-16 jugar después del entrenamiento.

    “Son cosas que solían ocurrir en el pasado y que marcan una gran diferencia. A mis ojos, están acercando al club un poco más a lo que solía ser cuando tenía éxito. Lo que vi, no solo de Michael, sino de los otros entrenadores —Johnny Evans también—, es una verdadera calma y confianza. Michael me dijo lo buenos que eran los jugadores y que tuvo que detener la sesión temprano porque eran tan buenos que quería ‘embotellarlos’”.

    Carrick, Steve Holland, Jonathan Woodgate y Evans estaban todos sentados en la misma zona que Wayne para ver a su hijo Kai hacer su debut en Old Trafford el viernes, entrando como suplente en la victoria 2-1 en tiempo extra sobre Derby County en la FA Youth Cup. Todos reconocen la importancia de preservar el prestigioso historial de desarrollo juvenil del club, a diferencia de Amorim, que no asistió a un solo partido de la academia en sus 14 meses al frente del equipo.

    José Mourinho también fue criticado por descuidar esos cimientos, y existe el riesgo de que vuelva a suceder si optan por otro entrenador extranjero. Con Carrick, eso no ocurre; ya está demostrando ser un modelo de gestión a largo plazo. Si INEOS busca estabilidad, Carrick podría ser el candidato natural para suceder a Amorim.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    ¿Se están alineando las estrellas?

    Carrick tiene una oportunidad real de ganarse una estadía prolongada en Old Trafford, pero solo podrá garantizarla si lleva la Premier League de vuelta al Manchester United. El equipo todavía está a 12 puntos del líder, el Arsenal, pero los de Mikel Arteta han sumado apenas dos puntos en sus últimos tres partidos, y los nervios que descarrilaron sus anteriores intentos por el título parecen estar reapareciendo.

    El Arsenal ya no refleja la actitud de un campeón; se han vuelto demasiado dependientes de las jugadas a balón parado y su delantera sufre en el juego abierto. Por su parte, el City enfrenta problemas similares en el tercio final debido a una preocupante crisis de lesiones, mientras que nadie espera que el Aston Villa de Unai Emery, actualmente en gran forma, mantenga el ritmo desde la tercera posición.

    Los tres clubes deben lidiar con compromisos en múltiples competiciones, lo que otorga al United una ventaja clara. A Carrick le quedan 15 partidos por preparar y, en teoría, su equipo debería llegar más fresco que la mayoría de sus rivales. Además, su calendario es favorable: más allá de los partidos en casa contra Aston Villa y Liverpool y el viaje a Chelsea, un triunfo ante el Fulham en Old Trafford el próximo fin de semana podría situar al United como un contendiente inesperado, mientras que el Arsenal visita a un Leeds en ascenso y el City viaja a un Tottenham que los ha vencido en tres de sus últimos cuatro encuentros.

    Quizás en privado, Carrick se inspira en la clase del United de 1996, que estaba 12 puntos detrás del Newcastle tras 23 partidos y logró una remontada milagrosa para ganar la liga por cuatro puntos. Ahora, con el equipo de vuelta en el top cuatro, la clasificación a la Champions League debería ser solo el objetivo mínimo; tienen calidad para luchar por el título.

    Aunque el Arsenal sigue siendo favorito por su mayor profundidad de plantilla, el United va ganando impulso. Si logran mantener su nivel recién encontrado y adaptarse contra los llamados equipos menores que juegan con bloque bajo, cualquier cosa es posible. Carrick está al volante, y hasta ahora, todo marcha sobre ruedas.

