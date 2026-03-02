Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Carrick only choice Getty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

Michael Carrick es la única opción del Manchester United: el entrenador interino debe convertirse en titular tras igualar el récord y ante la falta de alternativas en los Red Devils

Cuando Roy Keane afirmó en enero que Michael Carrick no debería conseguir el puesto de entrenador del Manchester United de forma permanente aunque ganara todos los partidos hasta el final de la temporada, era fácil pensar que la hipótesis que planteaba nunca se pondría a prueba. Pero el hombre que heredó la famosa camiseta con el número 16 del polémico irlandés en Old Trafford y que, por tanto, se convirtió sin quererlo en su enemigo acérrimo, está haciendo que Keane cumpla su palabra.

El entrenador interino Carrick ha logrado una increíble racha de seis victorias en siete partidos sin conocer la derrota, lo que, sumado a su victoria y un empate durante su etapa como entrenador interino en 2021 tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer, significa que tiene el mejor registro de cualquier entrenador en sus primeros nueve partidos en la Premier League, igualado con Ange Postecoglou.

La espiral descendente que Postecoglou sufrió en el Tottenham tras ese increíble comienzo es una lección que el United tendrá muy en cuenta a la hora de decidir si darle a Carrick el puesto de forma permanente al final de la temporada o buscar a otra persona. El precedente de Solskjaer, que ganó 14 de sus primeros 19 partidos con el United, pero obtuvo resultados muy dispares tras recibir el puesto de forma permanente, también tiene un gran peso.

Sin embargo, en estos momentos, Carrick está presentando argumentos muy convincentes para permanecer en el cargo a largo plazo, mientras otros candidatos desaparecen del panorama.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    From sixth to third

    Imagine for a second that United had appointed a big-name coach, such as Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso or Zinedine Zidane, to succeed Ruben Amorim in January. Imagine that they had won six of their first seven games, including beating the two main title challengers and two come-from-behind victories. Those coaches would have been hailed for their impact with no questions over whether they would be staying in charge. 

    So why is there still doubt about Carrick? Under Amorim, United seemed to be forever on the cusp of breaking into the top four, repeatedly failing to capitalise on Chelsea and Liverpool dropping points in November and December as they won just three out of 11 games despite a very comfortable set of fixtures that included eight games against teams who are currently in the bottom half of the table. 

    Carrick has catapulted United from sixth in the table to leapfrog Chelsea, Liverpool and now Aston Villa, opening up a six-point cushion to sixth spot, with a place in the top five almost certain to be enough to secure Champions League qualification.

    • Anuncios
  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «En el asiento de honor»

    El ex capitán del United Gary Neville, que la semana pasada se mostraba muy escéptico sobre las perspectivas de Carrick y afirmaba que el United «tenía que buscar otro entrenador inmediatamente», ha admitido que está impresionado por los progresos realizados. 

    «La racha que llevan ha sido una sorpresa para todos», declaró el domingo. «Michael no se lo habría imaginado ni en sus sueños más descabellados. Michael está en una posición privilegiada para el puesto. Creo que el United terminará sin duda en tercera posición. No puedo creer que esté diciendo esto después de dónde estaban hace seis semanas. Pero no tienen distracciones, algo bueno está pasando, todo el impulso».

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    El caso contra

    Sin embargo, sigue habiendo cierta cautela comprensible entre los aficionados del United por la forma en que el equipo ha estado jugando desde sus impresionantes victorias sobre el Manchester City y el Arsenal en los dos primeros partidos de Carrick.

    Concedieron buenas ocasiones al Fulham antes de desperdiciar una ventaja de dos goles, lo que significó que necesitaron un gol en el tiempo de descuento del suplente Benjamin Sesko para llevarse los tres puntos. Luego, no convencieron contra el Tottenham hasta que Cristian Romero fue expulsado en el minuto 29, e incluso entonces no sentenciaron el partido hasta los últimos compases.

    El partido contra el West Ham, amenazado por el descenso, fue su peor actuación bajo la dirección de Carrick y, de nuevo, Sesko tuvo que sacarles del apuro, mientras que el siguiente partido contra el Everton no fue mucho mejor y, una vez más, tuvieron que recurrir a Sesko para conseguir la victoria. 

    La victoria del domingo sobre un Crystal Palace cansado, que había jugado en la Conference League menos de 72 horas antes, también se vio favorecida por un penalti y una tarjeta roja, además de dudosos. Y si se quisiera ser realmente crítico, se podría decir que la victoria sobre el Arsenal se basó en dos goles estupendos, aunque poco probables, de Patrick Dorgu y Matheus Cunha desde larga distancia.

    El United tiene una gran ventaja sobre sus rivales por el quinto puesto, ya que no juega en Europa y está fuera de las dos copas nacionales. Por lo tanto, los jugadores han tenido un mínimo de siete días para prepararse para los partidos, con la excepción del partido entre semana contra el West Ham, y los críticos con Carrick podrían señalar el hecho de que alineó un once inicial sin cambios en el London Stadium a pesar del poco tiempo de descanso. Solo ha hecho tres cambios en su alineación titular en los siete partidos que lleva al frente del equipo, dos de ellos motivados por lesiones. 

    También se podría argumentar que la obstinación de Amorim está haciendo quedar bien a Carrick, ya que cualquier aficionado en un bar puede ver que jugar con una defensa de cuatro, devolver a Bruno Fernandes, ya recuperado, al puesto de número 10 y poner fin al exilio de Kobbie Mainoo iba a ayudar a la suerte del equipo. También se benefició del regreso de Lisandro Martínez y Harry Maguire tras sus lesiones justo cuando tomó las riendas, lo que elevó instantáneamente el nivel de experiencia de una defensa que antes estaba liderada por el adolescente Ayden Heaven.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Decisiones acertadas

    El contraargumento es que esta es la temporada más competitiva de la Premier League en una década, con la menor diferencia de puntos entre el primer puesto y la zona de descenso en esta fase desde que el Leicester City sorprendió al mundo al proclamarse campeón hace diez años. Incluso el último clasificado, el Wolverhampton, está mejorando tras vencer al Aston Villa el viernes y empatar con el Arsenal hace dos semanas. 

    La ajustada victoria del City en Leeds United el sábado subraya aún más la disminución de la diferencia entre los equipos de ambos extremos de la tabla y, en ese contexto, Carrick ha conseguido más puntos que cualquier otro entrenador desde que sucedió a Amorim. Ha encontrado formas de ganar que estaban más allá del alcance de Amorim, una y otra vez. 

    También ha innovado y ha demostrado una gestión inteligente. Jugar con Dorgu como delantero izquierdo era algo que Amorim nunca había considerado, pero funcionó de maravilla en los dos primeros partidos, al igual que jugar con Bryan Mbeumo en el centro hasta el domingo.

    Su tratamiento de Sesko también ha sido especialmente eficaz. Carrick dejó al fichaje veraniego del RB Leipzig en el banquillo durante toda la victoria en el derbi, pero nada más sonar el silbato, consoló a Sesko como si le dijera que pronto formaría parte del equipo. Siempre que le preguntaban por qué no alineaba al jugador de 74 millones de libras (99 millones de dólares), respondía con cautela y lo utilizaba de forma brillante desde el banquillo, con Sesko marcando en tres de sus cuatro apariciones como suplente antes de anotar el gol de la victoria en su primer partido como titular con Carrick contra el Palace. 

    El excentrocampista del United Owen Hargreaves elogió a Carrick por su trabajo con Sesko y declaró a GOAL: «Creo que lo mejor que se puede hacer con un jugador joven como él, aunque hayas pagado mucho dinero por él, es dejar que observe y aprenda. Y está funcionando».

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    El perfil adecuado

    Los jugadores actuales también están impresionados.

    «Sabe lo que hay que hacer para ganar aquí», dijo Cunha, que quedó especialmente impresionado con la reacción de Carrick durante el partido contra el Arsenal. «Más allá de las cuestiones tácticas, Carrick aporta mucho desde el punto de vista de alguien que conoce los entresijos del club. Se trata de mentalidad ganadora, de creer en lo que el entrenador ha preparado durante la semana. Fue uno de esos partidos que marcan una carrera. Nunca lo olvidaré».

    Carrick también ha sido elogiado entre bastidores por sus intensas sesiones de entrenamiento, mientras que los jugadores veteranos disfrutan de la sensación de libertad que les ha dado, en lugar de sobrecargarlos con instrucciones tácticas. 

    La falta de ego de Carrick ha sido su arma secreta. Pasó 12 años lidiando con el escrutinio que conlleva ser jugador del United y su franqueza en sus a menudo insulsas ruedas de prensa y entrevistas ha desarmado a sus posibles críticos. Amorim tuvo que lidiar con críticas constantes desde fuera durante todo su mandato, hasta el punto de quejarse de Neville en su última rueda de prensa. Carrick, por el contrario, ha sabido manejar con maestría los ataques de Keane y las valoraciones pesimistas de personas como Neville.

    Ahora que el United avanza con firmeza hacia la estructura moderna de fichajes gestionada por expertos en reclutamiento y directores de fútbol, el perfil bajo de Carrick le beneficia. Y últimamente el United está tomando las decisiones correctas en el mercado de fichajes, ya que los cuatro fichajes del verano están dando buenos resultados, sobre todo Senne Lammens.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lista cada vez más reducida de rivales

    Sus principales competidores por el puesto también están quedando fuera de juego. Thomas Tuchel ha renovado su compromiso con Inglaterra hasta la Eurocopa 2028, mientras que Julian Nagelsmann tiene un contrato de la misma duración con Alemania. Por su parte, a Luis Enrique le queda un año de contrato con el París Saint-Germain, pero ahora parece inclinarse por quedarse en la capital francesa. 

    La estrella en ascenso Thomas Frank fracasó en el Tottenham, mientras que la reputación de Oliver Glasner está decayendo tras el conflictivo final de su etapa al frente del Palace. Alonso probablemente se opondría a fichar por el United dada su lealtad al Liverpool, y aunque Andoni Iraola sigue siendo una propuesta atractiva, sus credenciales al más alto nivel aún no han sido puestas a prueba.

    Carrick, sin embargo, lo ha visto todo como jugador del United y desde la banda como asistente de José Mourinho y Solskjaer. Puede que solo tenga una pequeña muestra como entrenador, pero difícilmente podría haber obtenido mejores resultados.

    Se enfrenta a tres grandes pruebas antes del parón internacional, ya que el United visita el Newcastle, el club al que Carrick apoyaba de niño, recibe al Villa y luego se desplaza al Bournemouth de Iraola. Si gana todos los partidos, ejercerá una enorme presión sobre la jerarquía del United de cara a abril, el mes en el que los clubes suelen tomar las decisiones clave de cara a la próxima temporada.

    El United dejó claro tras el despido de Amorim que llevaría a cabo una búsqueda exhaustiva de su próximo entrenador. Pero ahora mismo, el mejor candidato está justo delante de ellos, ganando partido tras partido.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0