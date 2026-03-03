AFP
«¡Mi primer contacto con Cristiano no fue precisamente amistoso!». El enfrentamiento con un «enfadado» Ronaldo, revelado por un graduado de la academia del Manchester United
La rebeldía juvenil se enfrenta a un temperamento legendario.
El sagrado césped de la base de entrenamiento del United ha sido escenario de innumerables batallas, pero pocos promesas de la cantera se atrevieron a desafiar la autoridad de Ronaldo durante su segunda etapa en el club. Kambwala, sin embargo, demostró ser la excepción. El defensa francés reveló recientemente que su primer encuentro con el cinco veces ganador del Balón de Oro distó mucho del respetuoso y asombrado encuentro que cabría esperar de un adolescente que conoce a su ídolo.
El enfoque físico y la naturaleza intransigente de Kambwala en los duelos defensivos se convirtieron rápidamente en un punto de discordia durante las sesiones del primer equipo. Mientras que muchos jóvenes se sometían al estatus de Ronaldo, el ahora jugador del Villarreal se negaba a moderar su agresividad, lo que provocaba un aumento palpable de la tensión en el campo. Este choque de mentalidades hizo que el veterano delantero perdiera los nervios, ya que el joven se negaba a concederle el «trato de leyenda» que se suele reservar a los jugadores de su talla.
La fricción llegó a un punto álgido cuando un intercambio físico concreto dejó a Ronaldo visiblemente furioso por la persistencia del canterano. «Mi primer contacto con Cristiano no fue amistoso», declaró Kambwala a Orange Sport.
Una cumbre privada por la paz a puerta cerrada.
Las consecuencias de la disputa en el campo de entrenamiento no terminaron en el césped, ya que Ronaldo llevó sus quejas al cuerpo técnico. Para Kambwala, ver a un icono mundial quejarse de su físico fue un trago amargo, lo que provocó un enfriamiento mutuo entre los dos jugadores durante el resto de la sesión.
Sin embargo, la psicología de élite que ha regido la histórica carrera de Ronaldo pronto salió a relucir en un escenario inesperado. En una jugada que sorprendió al joven defensa, el capitán portugués buscó una resolución privada, lejos de las cámaras y del resto del equipo. Esta «cumbre de paz» tuvo lugar en el santuario de la sauna del club, donde finalmente se reveló al francés la verdadera naturaleza de los estándares competitivos de Ronaldo.
Mentoría nacida de la confrontación
Al detallar los pormenores del intercambio, Kambwala señaló que su instinto natural para el combate fue lo que finalmente convenció a la leyenda. «Eso le molestó un poco. Lo presioné un poco y se enfadó. Fue a hablar con el entrenador, y eso tampoco me gustó», dijo. «Después del entrenamiento, nos encontramos en la sauna. Me levanté para irme y él me pidió que me quedara. Hablamos como si nada hubiera pasado. Fue increíble. Me dijo que admiraba mi intensidad y agresividad».
Este elogio tiene un peso significativo, dada la frustración que Ronaldo ha confesado sentir por la mentalidad «fácil» de los jóvenes de hoy en día.
«No quiero decir que no respeten a los jugadores más experimentados o a los mayores, pero viven en una época diferente», dijo Ronaldo en Talk TV. «Veo a mi hijo, que tiene 12 años. La mentalidad no es la misma, ellos no sufren. Su hambre [es diferente]. Creo que lo tienen todo más fácil, todo es fácil, no sufren y no les importa. No me refiero solo a unos pocos en el Manchester United, sino a todos los equipos, en todas las ligas del mundo, los jóvenes no son como los de mi generación».
Los problemas físicos de Kambwala en el Villarreal
Desde su fichaje por el Villarreal en 2024 por 9,6 millones de libras, Kambwala se ha centrado en trasladar las duras lecciones aprendidas en Carrington a los rigores tácticos de La Liga, pero se ha enfrentado a numerosos contratiempos. Su primera temporada se vio interrumpida por problemas físicos y aún no ha podido debutar con el Submarino Amarillo esta temporada debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió en agosto del año pasado. Sin embargo, en enero volvió a entrenar con sus compañeros y está trabajando para recuperar su forma física.
