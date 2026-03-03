«¡Mi primer contacto con Cristiano no fue precisamente amistoso!». El enfrentamiento con un «enfadado» Ronaldo, revelado por un graduado de la academia del Manchester United

El sagrado césped de la base de entrenamiento del United ha sido escenario de innumerables batallas, pero pocos promesas de la cantera se atrevieron a desafiar la autoridad de Ronaldo durante su segunda etapa en el club. Kambwala, sin embargo, demostró ser la excepción. El defensa francés reveló recientemente que su primer encuentro con el cinco veces ganador del Balón de Oro distó mucho del respetuoso y asombrado encuentro que cabría esperar de un adolescente que conoce a su ídolo.

El enfoque físico y la naturaleza intransigente de Kambwala en los duelos defensivos se convirtieron rápidamente en un punto de discordia durante las sesiones del primer equipo. Mientras que muchos jóvenes se sometían al estatus de Ronaldo, el ahora jugador del Villarreal se negaba a moderar su agresividad, lo que provocaba un aumento palpable de la tensión en el campo. Este choque de mentalidades hizo que el veterano delantero perdiera los nervios, ya que el joven se negaba a concederle el «trato de leyenda» que se suele reservar a los jugadores de su talla.

La fricción llegó a un punto álgido cuando un intercambio físico concreto dejó a Ronaldo visiblemente furioso por la persistencia del canterano. «Mi primer contacto con Cristiano no fue amistoso», declaró Kambwala a Orange Sport.