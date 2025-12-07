Getty Images
'Este es el momento que esperaba' – Lionel Messi celebra su primera MLS Cup y un histórico título con Inter Miami
'El equipo hizo un gran esfuerzo'
Messi, tras recibir el galardón de MVP de la MLS después del partido, describió el trofeo como la culminación de un largo esfuerzo:
"Hace tres años decidí venir a la MLS, y hoy somos campeones", afirmó. "Llegamos a las semifinales de la Copa de Campeones [CONCACAF]. El año pasado salimos temprano en la liga y fuimos eliminados en la primera ronda. Este año, ganar la MLS era uno de nuestros principales objetivos. El equipo hizo un gran esfuerzo; fue un año largo, con muchos partidos, y estuvimos a la altura toda la temporada. Este es el momento que había estado esperando, y que nosotros, como equipo, estábamos esperando. Es algo muy hermoso para todos nosotros. Nos lo merecíamos".
En el partido decisivo, Messi brilló al participar en los tres goles de Inter Miami y sumar dos asistencias, logrando así su título número 48.
Mascherano elogia el impacto de Messi
El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, destacó la importancia de Messi en la carrera del equipo hacia la MLS Cup, elogiando su impacto tras el partido:
"Ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos dos, tres, cuatro partidos, lo que demuestra lo importante que es para él ganar. No le pedí que hiciera eso, pero muestra lo especial que es. Vino aquí para levantar este trofeo", afirmó Mascherano.
Los Herons tomaron la delantera contra Vancouver, cedieron un empate en la segunda mitad, pero un par de asistencias de Messi les permitió recuperar la ventaja y superar a un equipo de Vancouver que no tuvo lo suficiente ese día.
'Nos enfrentamos a un equipo muy, muy bueno'
Mascherano reconoció que Vancouver no fue un rival fácil y que planteó problemas reales a los Herons durante todo el partido. Emmanuel Sabbi estrelló un balón en el poste cuando el juego estaba 1-1, y el entrenador admitió que, de haber entrado, el encuentro podría haber tenido un rumbo totalmente distinto.
"Nos enfrentamos a un equipo muy, muy bueno. En la segunda mitad, en los primeros 15 o 20 minutos, nos pusieron bajo presión. Fuimos muy afortunados de que el balón tocara los postes. Pero a veces esa es la suerte que necesitas para ser campeón", comentó Mascherano.
Despidiendo a Alba y Busquets
Messi también se tomó un momento para rendir homenaje a las estrellas que se retiran, Jordi Alba y Sergio Busquets, tras anunciar que colgarán las botas esta temporada.
“Dado lo que han sido —como jugadores, ambos estuvieron entre los más grandes de la historia en su posición, con carreras y títulos impresionantes— es maravilloso que puedan retirarse con este título de la MLS. No creo que sean completamente conscientes aún de lo que significa retirarse. Hoy termina algo muy hermoso para ellos, algo a lo que dedicaron toda su vida. Ahora comienza una nueva etapa. Les deseo lo mejor, porque son dos amigos a los que aprecio profundamente. Estoy feliz de que puedan irse con este título.”
