Memphis Depay se ofrece a ayudar al Corinthians en medio de la crisis financiera al renunciar a la suite de hotel que le ha costado al club brasileño 2,5 millones de euros hasta ahora

La carrera de Depay ha estado definida por el estilo, la autoexpresión y un fuerte sentido de identidad. Pero en Sao Paulo, es la empatía lo que está haciendo titulares. El atacante holandés, que se unió a Corinthians en 2024, aparentemente ha ofrecido renunciar a su suite de hotel de lujo de €40,000 al mes para aliviar la creciente carga financiera del club.

Según TNT Sports, la suite que se encuentra en uno de los mejores hoteles de Sao Paulo, le cuesta al club alrededor de 250,000 reales brasileños mensuales e incluye servicios premium como servicio de habitaciones, lavandería, un chófer y soporte de conserjería las 24 horas. Desde su llegada, Corinthians ya ha gastado más de €405,000 solo en su alojamiento.

La disposición de Depay a renunciar a este privilegio contractual se considera un gesto encomiable en un momento en que las finanzas de Corinthians están muy ajustadas. A pesar de su salario anual de €11 millones (que podría aumentar a €19 millones con bonificaciones), el delantero ha reconocido la situación frágil del club y ha expresado su disposición a ayudar a reducir los costos.

Hasta ahora, Depay ha marcado nueve goles y registrado 10 asistencias en 44 partidos para Corinthians esta temporada.