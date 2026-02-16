AFP
«Me siento muy apenado y culpable»: Oleksandr Zinchenko, devastado, habla tras la lesión que pone fin a la temporada del exjugador del Arsenal
Pesadilla por lesión para Zinchenko
Zinchenko llegó al Ajax después de que su cesión por una temporada al Nottingham Forest se diera por terminada antes de tiempo. El defensa firmó con el equipo de la Eredivisie hasta el final de la temporada, pero sufrió una lesión de rodilla a los dos minutos y medio de su debut en casa con su nuevo club el sábado por la noche. El club ha confirmado que Zinchenko deberá ser operado y que se perderá el resto de la temporada. En un comunicado se lee: «Oleksandr Zinchenko estará de baja durante un largo periodo. El defensa sufrió una lesión de rodilla el pasado fin de semana en los primeros compases del partido en casa contra el Fortuna Sittard en el Johan Cruijff ArenA. Las pruebas realizadas en el hospital han revelado que es necesaria una intervención quirúrgica, que se llevará a cabo en los próximos días. El internacional ucraniano de 29 años se enfrentará entonces a un largo periodo de rehabilitación, lo que significa que no volverá a jugar esta temporada».
Zinchenko envía un mensaje
Zinchenko ha publicado una emotiva actualización en Instagram: «Devastado. Todavía no puedo creer lo que ha pasado. Desde el primer día en este increíble club de fútbol y con la gente que me rodea, empecé a sentirme feliz y recuperé mi sonrisa sobre el césped. Desde lo más profundo de mi corazón, siento mucho y me siento culpable ante el club @afcajax, pero, por desgracia, no podemos controlar estas situaciones. Aceptaré y superaré este reto junto con el mayor logro de mi vida: mi familia. Volveré pronto y más fuerte. #Elplan de Dios».
Los jugadores del Arsenal envían su apoyo
Los jugadores del Arsenal no han tardado en enviar su apoyo a Zinchenko. William Saliba respondió a su publicación en Instagram con el mensaje: «Volverás más fuerte». Declan Rice, Jurrien Timber y Viktor Gyokeres también respondieron con emojis, mientras que el excentrocampista del Arsenal Granit Xhaka dijo: «Sé fuerte, hermano».
¿Qué viene después?
Zinchenko se enfrenta ahora a un largo periodo fuera de los terrenos de juego y espera poder recuperarse por completo tras pasar por el quirófano. Su lesión también le obligará a perderse la repesca de Ucrania contra Suecia en marzo para el Mundial. Si Ucrania consigue superar a Suecia, se enfrentará a Polonia o Albania por una plaza en el torneo que se celebrará este verano en Norteamérica, México y Canadá.
