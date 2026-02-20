El Forest se impuso por 3-0 en el caldero que es el estadio del Fenerbahçe, pero Aina no se creyó su afirmación de que les estaban dando la bienvenida al infierno.

Publicó en X: «Llegamos a Estambul y nos dijeron "bienvenidos al infierno", y yo dije... joder, pero parecía el paraíso».

Los goles de Jesús, Murillo y Gibbs-White han dado al equipo de Vitor Pereira una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, aunque, por supuesto, solo es el descanso de la eliminatoria.