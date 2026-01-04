AFP
'Me sentí humillada' - Antonela Roccuzzo revela que bloqueó a una modelo brasileña tras una amenaza mundialista
La esposa de Messi interviene
Según The Sun, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, habría actuado personalmente para impedir que la modelo Suzy Cortez asistiera a la final de la MLS Cup entre el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps. Messi lideró a su equipo en la victoria por 3-1, sumando un nuevo trofeo a una ya nutrida colección de títulos.
Cortez ya había sido bloqueada anteriormente por el propio Messi, después de que presuntamente le enviara “fotografías provocativas” a través de Instagram. La exganadora del certamen brasileño Miss BumBum incluso realizó una sesión fotográfica sugerente tras haber sido desbloqueada por la leyenda del Barcelona.
Ahora, la modelo ha arremetido contra Roccuzzo, acusándola de limitar su acceso a Messi fuera del ámbito digital.
Cruz se sintió 'humillada'
Cortez aseguró haberse sentido “humillada” por la insistencia de Roccuzzo en impedirle el acceso a la final. Según el reporte, la solicitud habría sido realizada personalmente al personal del Inter Miami. La modelo también afirmó que volvió a ser bloqueada en redes sociales, no solo por Messi, sino también por miembros de su entorno familiar.
En declaraciones a Extra, señaló: “Me sentí humillada. Nadie debería ser excluido de un evento deportivo público por asuntos personales o conflictos en redes sociales”.
Asimismo, no descartó la posibilidad de coincidir con la familia Messi durante el Mundial de 2026, al que planea asistir en Estados Unidos, México y Canadá. Cortez se ha declarado una gran admiradora del futbolista argentino e incluso cuenta con tatuajes inspirados en él, algunos de ellos en zonas íntimas. En el pasado, llegó a publicar un video en el que mostraba la realización de uno de esos tatuajes.
El vínculo de Messi y Antonela
Roccuzzo ha hablado en otras ocasiones sobre su relación con Messi y la vida familiar que comparten, un aspecto que deja claro que protege con especial cuidado.
En una entrevista con Grazia, explicó: “Amamos nuestra rutina. Para nuestra familia, la estructura es fundamental. Nos levantamos muy temprano, llevamos a los niños a la escuela y trato de entrenar al menos cinco veces por semana. Luego aprovecho ese tiempo para reuniones, diligencias o sesiones de fotos mientras ellos están en clase. Después los recogemos y vamos a sus actividades de fútbol o extracurriculares. Cenamos y nos vamos a dormir. Somos una familia normal”.
Y añadió: “No se trata solo de mí. Mi familia es mi prioridad y siempre apoyo a mi esposo y a mis hijos por encima de todo. Pero él también me apoya, y realmente somos un gran equipo. Eso es lo que queremos construir como familia: una estructura en la que todos estén presentes”.
Roccuzzo también se refirió al desafío de equilibrar su vida profesional y personal: “Me siento muy agradecida y feliz, pero al mismo tiempo trato de encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia. A veces no es fácil compaginar sesiones de fotos, reuniones y todo lo demás con el tiempo con los niños. Aun así, siento que trabajo duro y estoy muy orgullosa de ello”.
Sobre su adaptación a la vida en Estados Unidos, comentó: “Venir aquí fue una experiencia increíble, sobre todo después de vivir en París, donde el clima era muy frío y gris”.
Finalmente, destacó la capacidad de adaptación de sus hijos: “Siempre nos sorprenden de manera muy positiva. Ya sea en París o aquí, se adaptan con muchísima facilidad y eso nos hace sentir muy orgullosos. Hacen que nuestra vida sea realmente más sencilla”.
¿Qué sigue para Messi?
Messi se encuentra actualmente en el periodo de descanso con el Inter Miami, aunque ya tiene la mira puesta en volver a conquistar la Copa del Mundo el próximo verano. Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupos, donde se medirá a Argelia, Austria y Jordania.
Antes de eso, sin embargo, llegará la Finalissima frente a España, un duelo de alto calibre entre los actuales campeones del mundo y los recientes campeones de Europa.
