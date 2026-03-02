Getty Images Sport
«Me quedé solo para valerme por mí mismo»: la exestrella del Newcastle y de la selección holandesa habla abiertamente sobre su lucha contra la adicción a la cocaína tras poner fin a su carrera por una lesión de rodilla
Janmaat habla abiertamente sobre su adicción a la cocaína.
Janmaat disfrutó de una carrera profesional de 15 años que lo llevó de la Eredivisie a la Premier League, jugando para equipos como el Feyenoord, el Newcastle y el Watford. También fue una figura clave para Holanda en la Copa del Mundo de 2014, donde disputó cinco partidos y ganó la eliminatoria por el tercer puesto contra Brasil. Sin embargo, sus dificultades al final de su carrera le han animado a hablar abiertamente de sus días más oscuros, revelando su lucha contra la adicción.
«Tengo tres hijos que también oyen y leen cosas. No puedo ni quiero mencionar todos los detalles, pero mi adicción a la cocaína me ha causado mucho sufrimiento», compartió Janmaat en una charla en el Pathe Tuschinski de Ámsterdam, reflexionando sobre una lucha que permaneció oculta al público hasta finales de 2023. El internacional holandés, con 34 partidos a sus espaldas, vio cómo su vida se descontrolaba en Scheveningen, lo que le llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación sudafricana. La caída comenzó cuando un problema persistente en la rodilla se agravó por un percance médico, lo que puso fin a su carrera contra su voluntad. «Tenía muchas ganas, pero una lesión de rodilla lo estropeó todo. Esa rodilla era enorme. Después de una inyección, todo salió mal: la articulación se infectó debido a una aguja inadecuada. Mi carrera había terminado. No pude soportarlo», explicó.
La lucha por la vida después del fútbol
Tras su retirada, Janmaat intentó seguir vinculado al mundo del fútbol asumiendo el cargo de director técnico del ADO Den Haag. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de la directiva no hizo más que acelerar su caída en el consumo de drogas. «Todo el mundo me ayudaba, pero me dejaban solo. No servía de nada. De repente, perdí la estructura que había tenido durante años como futbolista. Fue muy difícil. La adicción a la cocaína se fue apoderando de mí poco a poco. Empiezas a mentir a tus seres queridos. Es terrible; he hecho daño a mucha gente», confesó el exjugador del Feyenoord.
La historia de Janmaat aparece en el documental «Real Men Don't Cry», que explora los retos de salud mental a los que se enfrentan los deportistas de élite. Señaló que, aunque podía soportar la inmensa presión de jugar una semifinal del Mundial contra Argentina o actuar en un De Kuip abarrotado, el vacío de la jubilación era otra cosa. «Podía soportar la tensión de los partidos importantes, aunque sufría por ello, ya sabes. Es un tabú, pero intenta lidiar con todas esas opiniones. Jugué un Mundial, muchos partidos en un Kuip lleno, en la Premier League con el Newcastle United y el Watford. Me enfrenté a los mejores delanteros. Por supuesto que hay tensión, pero no perdí completamente el equilibrio», afirmó.
Encontrar un nuevo camino en Scheveningen
Los verdaderos problemas surgieron cuando desapareció la rutina diaria del entrenamiento profesional. «Los problemas solo comenzaron cuando dejé de entrenar. Como jugador, todo está claro: vas de entrenamiento en entrenamiento. De partido en partido. Cuando todo eso desapareció y me sentí totalmente fuera de lugar como director técnico del ADO, las cosas empezaron a ir mal. Y muy mal», admitió Janmaat. Hoy, el ex lateral derecho está trabajando para reconstruir su vida, dirigiendo su propio gimnasio, el High Power Gym en Scheveningen, y centrándose en su forma física mientras se aleja de sus demonios del pasado.
Reveló que, aunque el daño económico de su adicción fue limitado, el coste personal fue significativo. «Sigo casado oficialmente, pero ya no estamos juntos. La relación no iba bien de todos modos, pero esa adicción obviamente no ayudó. Se ha dañado mucho, aunque ahora nos llevamos bien de nuevo», afirmó. Janmaat también aclaró que sus problemas estaban relacionados específicamente con las drogas y no con el alcohol, y añadió: «Era cocaína, no otra cosa. Tampoco era la bebida. Creo que le puede pasar a cualquiera. Nunca pensé que podría volverme adicto».
Una advertencia para la próxima generación
Al dar un paso al frente, Janmaat espera que sus experiencias sirvan de advertencia para otros jugadores que puedan tener dificultades una vez que abandonen el campo. «La cocaína destruye muchas cosas. Mi familia y mis amigos me apoyaron, pero decepcioné a mucha gente. Empiezas a mentir y a tergiversar las cosas. Es agotador, pero sobre todo muy doloroso. ¿Si ponía en peligro mi vida? Bueno, estaba muy, muy hundido. Hubo momentos en los que las cosas me iban realmente mal, dejémoslo así», afirmó. Su honestidad supone una ruptura significativa con el silencio tradicional que rodea la vida de los antiguos profesionales.
A pesar de su recuperación, Janmaat ha decidido alejarse del mundo del entrenamiento futbolístico, una trayectoria que en su día pensaba seguir. «Lo tenía todo como jugador y, de hecho, todavía lo tengo. Pero han pasado muchas cosas desde entonces. Demasiadas. Una adicción es realmente una lucha, en la que te sientas con las manos en la cabeza. Literalmente. Estás en una lucha, realmente te destroza. En una clínica de este tipo recibes terapia y mantienes conversaciones. Desde entonces he tomado otro camino. Sí, el camino correcto. Afortunadamente. El mundo del fútbol se ha acabado, creo. Al menos por ahora», concluyó.
