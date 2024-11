"Desde que ganamos la Eurocopa no he vuelto a hablar con De la Fuente. Me hubiera hecho ilusión ir", confesó el ex del Real Madrid.

Nacho no entró en las listas de De la Fuente tras la Eurocopa

Se mudó a Arabia Saudí después de dejar el Real Madrid el último verano

"Me parece raro ser el único que se quedó fuera por decisión técnica", dijo