«¡Me molesta mucho!» - David Seaman critica a Gianluigi Donnarumma por celebrar en exceso las paradas rutinarias en el Manchester City.

Seaman cree que el actual portero del Arsenal, Raya, es «muy consistente» en un momento en el que los Gunners buscan ganar su primer trofeo de la Premier League desde 2004. Actualmente, cuentan con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City.

Sobre su sucesor espiritual, Seaman añadió: «Está haciendo grandes paradas. Hubo una doble parada en la que se arqueó hacia atrás, tocó el balón en el larguero, se levantó y alguien remató el rebote, pero él lo paró. Y luego, esta temporada, hizo una parada increíble contra el Brighton, en la que alguien lanzó un tiro con efecto y él lo tocó, golpeó el larguero y se fue por encima.

«Con David tienes ahora a un tipo que es muy consistente. Y se ha acostumbrado a ser el portero del Arsenal. Antes era portero del Brentford, donde tenía mucho trabajo, y luego vino aquí, en una situación muy similar a la mía, en la que sustituyó al favorito de la afición, Aaron Ramsdale, por lo que tenía que lidiar con esa presión, además de intentar impresionar al público y ser un buen portero, y le resultó difícil esa primera temporada. Ahora, desde que Aaron se fue, se ha adaptado muy bien.

Me encanta ver jugar a Raya. Es tranquilo y tiene confianza en sí mismo. Si nos fijamos en su trayectoria, llegó al Blackburn con 16 años, así que ha pasado por todas las divisiones inglesas hasta llegar a donde está ahora. Ha pasado por todos los niveles y estoy seguro de que eso le ayuda».