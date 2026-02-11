«¡Me está volviendo loco!» - Wayne Rooney arremete contra Frank Illet por desviar la atención del equipo del Manchester United con su viral truco capilar «United Strand».

Ilett fue objeto de burlas por su desafío tras el empate del Manchester United, cuando el comentarista de TNT y exjugador del West Ham Michail Antonio compartió su opinión sobre el partido: «Todavía tienen una gran oportunidad, son el equipo más en forma. Han vencido al Arsenal y al Manchester City. Habrían querido ganar, especialmente por ese chico, no recuerdo su nombre, pero quiere cortarse el pelo. ¡Ahora no te lo vas a cortar! Probablemente sean el equipo más en forma. Venir aquí era un partido difícil, especialmente con la forma en que jugó el West Ham. [El West Ham] se replegó y les costó mucho romper su defensa. [El United] tuvo que sacar a un delantero para meter más centros al área. Es la única razón por la que consiguieron un punto. No veo ninguna razón por la que no vayan a terminar entre los cuatro primeros».

Carrick también habló de su decepción por no haber ganado. Declaró a MUTV: «Estuvimos bien. Creo que estamos un poco decepcionados. Definitivamente, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Llevamos cinco partidos y hemos estado a un nivel realmente bueno. Es un campo difícil, nos lo han puesto complicado y, la verdad, nos ha faltado esa agudeza o esa chispa para encontrar las respuestas con frecuencia. Pero, al final, hay que dar mucho crédito a los chicos, al espíritu que han vuelto a demostrar en el último gol, cuando más lo necesitábamos. Es una gran cualidad. Así que nos quedamos con el punto y seguimos adelante».

