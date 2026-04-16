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«¡Me está matando!»: Ian Wright lamenta los problemas del Arsenal, y Roy Keane le responde con dureza
Desesperación en el Emirates
La derrota 2-1 ante Bournemouth en casa ha cambiado el optimismo del Arsenal a la inquietud en la lucha por el título. Aunque el equipo de Mikel Arteta avanzó a semifinales de la Liga de Campeones con un aburrido 0-0 contra el Sporting de Lisboa, su ritmo en la liga se ha frenado. Esta mala racha ha permitido al City recortar distancias, por lo que el equipo de Pep Guardiola podría igualar a puntos si gana sus partidos pendientes.
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La emotiva confesión de Wright
En «The Overlap», junto a Gary Neville, Paul Scholes y Keane, Wright admitió que le costaba lidiar con el nerviosismo del equipo. Frustrado, dijo que el trabajo de toda la temporada se podía echar a perder por errores individuales y falta de convicción en el campo.
Y añadió: «Ver los partidos me duele. Me está matando no poder sentirlo. He invertido tanto en el entrenador, en el equipo y en los jugadores, y ahora veo cómo todo se desmorona y los jugadores cometen errores».
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Keane exige fortaleza mental
Keane restó importancia a la preocupación de Wright y recordó que el Arsenal mantiene seis puntos de ventaja, aunque el camino al título será complicado. El ex capitán del Manchester United rechazó que la lucha haya terminado y afirmó que los nervios son normales en cualquier equipo que aspire al título.
Y, en respuesta al pesimismo del exdelantero, retrucó: «Aún no se les está escapando. Son líderes. Están nerviosos, pero deben superarlo. ¿Creías que iba a ser fácil? ¿Llevan seis meses así?».
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Un enfrentamiento decisivo para la temporada
Este fin de semana los Gunners visitan el Etihad Stadium en un duelo clave que puede definir la Premier League. La creciente lista de lesiones —ahora con Noni Madueke, Bukayo Saka, Martin Odegaard y Jurrien Timber— limita las opciones tácticas de Arteta. Ante un City que solo ha perdido uno de sus 19 partidos ligueros, los londinenses deben superar sus miedos para evitar un colapso total.