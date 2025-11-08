'Me esfuerzo por alcanzar el nivel del Real Madrid' - Una estrella del Como no renuncia al sueño del Bernabéu tras su primer encuentro con el 'legendario jugador' Xabi Alonso

Ramon, un graduado de la famosa academia La Fabrica del Real Madrid, ascendió por las filas juveniles antes de recibir una convocatoria de Carlo Ancelotti, participando en tres partidos de La Liga y un partido de la Liga de Campeones en la campaña 2024-25. Como pagó una tarifa de transferencia de 2,5 millones de euros después de que el entrenador Fabregas llamara al joven y lo convenciera de que el club era el lugar ideal para continuar su carrera. Aunque fue vendido a Como, el Madrid ha retenido una opción de recompra sobre el defensor.

En la actual temporada 2025-26, Ramon ha aparecido en ocho partidos de la Serie A de los 10 disputados y ha comenzado en siete de ellos. El fin de semana pasado, el joven de 20 años se destacó en la defensa cuando el Como mantuvo a los campeones reinantes, Nápoles, en un empate sin goles. A pesar de su brillante comienzo en Italia, insinuó que todavía tiene en mente un regreso a Madrid para el futuro.