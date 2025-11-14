'¡Me deja alucinado!' - Pedri nombra a una estrella del Bayern Munich como el jugador que ficharía para el Barcelona
Pedri nombra a Musiala como el único jugador que ficharía para el Barca
Apareciendo en el canal de YouTube xBuyer, al mediocampista del Barcelona se le preguntó qué jugador ficharía si tuviera control total. No tardó en admitir y nombrar al único jugador en su mente: “Un jugador que me impresiona es Musiala. Es muy bueno.”
La incorporación de Musiala al ya estelar equipo es emocionante, pero la realidad es mucho más complicada. Musiala extendió su contrato con el Bayern hasta 2030, y aunque se informa que hay una cláusula de rescisión, la cifra no es pequeña con €175 millones, bajando a €100 millones solo en 2029.
A Pedri también se le preguntó sobre su jugador favorito de La Masia, a lo que respondió: "El que más me gusta es Dro, es muy bueno, tiene mucha calidad y parece que no le cuesta hacer las cosas."
- Getty Images Sport
Por qué Musiala impresiona a Pedri y por qué la transferencia no ocurrirá
Musiala es uno de los atacantes jóvenes más completos de Europa: versátil, técnicamente agudo y peligrosamente productivo en el tercio final. Su capacidad para deslizarse más allá de los defensores y contribuir con goles lo hace destacar incluso entre talentos de élite.
Pero la admiración no es unilateral. Bayern una vez quiso a Pedri. En 2020, poco después de la infame derrota 8-2 de Barza en la Liga de Campeones, el exdirector deportivo del Barza, Ramon Planes, reveló que Bayern solicitó una videollamada para presionar por la firma de Pedri.
Pedri reconoció el interés pero dijo que nunca fue realista: “Es cierto que el Bayern estaba interesado en mí. Pero tengo un amor incondicional por el Barza. Siempre he querido jugar aquí. Por eso era muy difícil imaginar ir a otro club.”
Así que mientras Pedri sueña con Musiala en una camiseta del Barcelona, ambos jugadores son pilares arraigados de sus clubes actuales, ninguno de los dos probable que se mueva pronto.
Cómo Pedri y Musiala se convirtieron en jóvenes estrellas de élite
Pedri y Musiala surgieron casi simultáneamente en el escenario europeo, con ambos jugadores haciendo su debut en 2020. Pedri llegó al Barcelona desde Las Palmas y se adaptó de inmediato al fútbol de alto nivel, mientras que Musiala progresó rápidamente a través del sistema juvenil del Bayern tras su traslado desde el Chelsea.
Su ascenso a la prominencia fue igualmente rápido. La temporada 2020-21 de Pedri lo convirtió en titular habitual en todas las competiciones importantes, marcándolo como el mediocampista joven más influyente del Barcelona. El avance de Musiala en 2021-22 lo confirmó como el próximo gran talento ofensivo del Bayern, ganando minutos constantes y produciendo contribuciones decisivas en la Bundesliga y la Liga de Campeones.
Desde entonces, ambos se han convertido en piezas centrales de las identidades de sus respectivos equipos. Pedri ancla el mediocampo del Barcelona con su inteligencia posicional, compostura y capacidad para controlar el ritmo de los partidos. Musiala le proporciona al Bayern una dimensión más explosiva, utilizando su regate y aceleración para desestabilizar a los oponentes y crear oportunidades de gol.
Para 2025, Pedri ha acumulado aproximadamente 200 apariciones con 28 goles y 23 asistencias, reflejando su influencia como creador de juego y organizador. Musiala, con alrededor de 200 apariciones, 64 goles y 39 asistencias, se ha consolidado como una amenaza ofensiva más directa con un mayor rendimiento goleador.
Pedri aporta control; Musiala aporta caos. Uno dicta el juego, el otro lo abre. Sus estilos contrastantes explican por qué Pedri habla tan bien del talento de Musiala.
- (C)GettyImages
Qué le depara el futuro a Pedri y Musiala
Ambas estrellas están actualmente en proceso de recuperación. Pedri sufrió un desgarro en el tendón poco después del Clásico. Inicialmente descartado por seis semanas, está progresando más rápido de lo esperado y podría regresar antes, aunque el Barcelona tiene precaución para evitar una recaída.
Mientras tanto, Musiala se está recuperando de una fractura de peroné y un tobillo dislocado sufridos en julio de 2025 durante la Copa Mundial de Clubes. Ha vuelto a los entrenamientos leves en el césped y se espera que esté en forma para la competencia en diciembre de 2025.
Su importancia para sus clubes no puede subestimarse. Pedri sigue siendo la columna vertebral del mediocampo del Barcelona, mientras que Musiala es la esperanza ofensiva más emocionante del Bayern.
Por ahora, ambos siguen siendo figuras centrales en sus respectivos proyectos y cualquier conversación sobre una unión Barcelona-Musiala no es más que admiración de un talento de élite a otro.