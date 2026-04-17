El jugador estrella del Chelsea ha visto cómo su nombre se vinculaba constantemente con un posible regreso al noroeste, donde se formó en las categorías inferiores del Manchester City antes de fichar por Stamford Bridge en el verano de 2023. Sin embargo, en declaraciones previas a un crucial enfrentamiento de la Premier League contra el Manchester United, Palmer aclaró que no piensa abandonar los Blues, pese al atractivo de Old Trafford.

«Todo el mundo habla», dijo Palmer en una entrevista con The Guardian al ser preguntado por los rumores sobre el Manchester United. «Cuando lo veo, me río. Manchester es mi hogar, toda mi familia está allí, pero no lo echo de menos. Quizá lo eche de menos si no voy en tres meses, pero luego, cuando vuelvo, pienso que allí no hay nada para mí. No tengo planes de dejar el Chelsea. Aún nos queda mucho por lo que luchar».