Mbappé echa por tierra la mejor versión de Vinícius

La producción goleadora de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha bajado desde el esguince de rodilla que sufrió en diciembre, lesión que mermó su rendimiento.

Sin embargo, esta lesión le ha dado a Vinicius Junior la oportunidad de liderar el ataque madridista y ha devuelto la confianza a un equipo que parecía perdido.

Sin Mbappé, el equipo ha completado sus mejores partidos, eliminó al Manchester City en la Liga de Campeones y mantiene la lucha con el Barcelona en LaLiga.

Mbappé forzó su rodilla, se perdió siete partidos desde 2026 y cedió la responsabilidad ofensiva a Vinícius.