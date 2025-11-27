'¡Su acento francés era malo!' - Kylian Mbappé responde a las burlas de la afición del Olympiacos en un duelo vibrante de Champions League

El viaje del Real Madrid a Grecia dejó uno de los partidos más emocionantes de toda la temporada de Champions League. Y, una vez más, Mbappé fue quien transformó el caos en control absoluto. Olympiacos golpeó primero por medio de Chiquinho, desatando la euforia en las gradas, las mismas que habían abucheado al francés con un “acento roto” durante el calentamiento. Pero el ambiente cambió por completo cuando la superestrella del Madrid respondió con una de las ráfagas goleadoras más letales de su carrera.

Empató en el minuto 22 con una definición fría tras quedar mano a mano con el portero. Dos minutos después, se elevó para cabecear un centro de Arda Güler. Y antes de llegar a la media hora ya había completado un hat-trick espectacular aprovechando un balón servido por encima de Eduardo Camavinga.

Mbappé no había dicho su última palabra. En el minuto 59 marcó su cuarto tanto, alcanzando los 22 goles en lo que va de temporada, con nueve en apenas cinco partidos de Champions. Fue su segundo hat-trick en esta edición y el quinto de su carrera en la competición, acercándolo cada vez más a superar a Raúl en la tabla histórica de goleadores. Olympiacos siguió insistiendo, pero Mbappé golpeó con más fuerza.

Tras el pitido final, el delantero aprovechó para devolver el gesto a los aficionados que lo habían provocado en el calentamiento, preparando el terreno para su reacción posterior al partido.